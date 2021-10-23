三分鐘讀懂 Chainge：讓資金在 DeFi 中自由轉移的應用聚合平臺

Chainge 是一個 DeFi 應用聚合平臺，不同於大多數現有 DeFi 聚合器，Chainge 推出了跨鏈漫遊、時間分片賺取、對衍生品友好的「全品類 DEX」以及助記詞二維碼等功能。

撰文：Groot

也許在 DeFi 概念誕生之初，那個「在鏈上重構金融市場」的願景並不被看好，但是在經歷了過去一年多的快速發展後，目前 TVL 已達到千億美元水平的 DeFi，已經幾乎實現了這一目標。不過在 DeFi 樂高繁榮發展的背後，「孤島化」這個詞卻頻繁地被提及，除了不同區塊鏈之間相對割裂以外，一二層以及項目與項目之間資金轉移相對繁瑣的交互體驗，已經成爲了 DeFi 想要實現新一輪突破性的增長必須要解決的難題。

而 Chainge 所做的，正是提供了一種讓 DeFi 的參與體驗媲美中心化金融產品的解決方案，投資者只用關心其購買的金融產品的風險及收益，不必受困於資金的轉移等前置環節。

Chainge 是什麼？

Chainge 是一個 DeFi 應用的聚合平臺，不過不同於大多數現有的 DeFi 聚合器，Chainge 推出了跨鏈漫遊、時間分片賺取功能、對衍生品高度友好的「全品類 DEX」以及加密助記詞二維碼等一系列特色功能，這些在細分領域的探索也正是 Chainge 的核心創新體現，並賦予了 Chainge「複合型賽道選手」的特殊身份。

用戶可以在 Chainge 平臺上實現「價值互聯」，Chainge 可以幫助用戶和企業更加便捷地創造更具想象力的金融衍生品，亦或者也可以構建出對於不同用戶需求更爲契合的產品。而 Chainge 將這一目標定義成了所謂的「自銀行」或「自金融」的概念。

Chainge 推出了支持現貨以及期貨期權等金融衍生品交易的去中心化交易平臺，以創新的時間分片技術實現了 DEX 對期貨衍生品的支持，並通過自主創新的代碼讓用戶能夠以去中心化的方式完成期權的發行、交易以及行權。

另外，Chainge 的存幣生息產品目前已經上線，據官網信息顯示，Chainge 未來還會上線去中心化代碼託管支付、合規化的國際法幣出入金以及社交化私鑰管家等一系列功能。

爲了更好地消除前文提及的「孤島化」問題，Chainge 憑藉 DCRM 跨鏈技術推出了跨鏈漫遊功能，該功能可以在保證去中心化的前提下，能夠讓用戶的資產在幾秒鐘的時間內完成跨鏈，而這會有效提升用戶的資金利用效率，併爲打造真正意義上的「自銀行」金融聚合平臺這一目標提供了一個強有力的基礎設施保障。

實現「無感知跨鏈」的跨鏈漫遊

跨鏈漫遊功能可以讓讓用戶對於「跨鏈」這個動作的感知程度儘可能下降，實現所謂的「隱形跨鏈」體驗。除了有效簡化用戶在鏈上交互的複雜程度以外，跨鏈漫遊還可以降低跨鏈成本，並且因爲降低因爲複雜的多步驟操作造成誤操作丟幣的可能性，此外 Chainge 的跨鏈還能更好地保護用戶隱私。

當用戶想要將自己的資產從鏈 A 漫遊到鏈 B 時，他在鏈 A 上的資產會被髮送到一個由多節點控制的地址，擁有相同私鑰分片的節點將在鏈 B 上部署交易並將資產發送給用戶。這一流程會在後臺非常快速地完成，用戶的資產跨鏈轉移體驗將得到大幅優化。這種服務的使用體驗堪比中心化交易所的用戶餘額，不過相比於中心化交易所通過對於用戶資產的簡單克隆並利用中心化服務器提供服務而言，Chainge 的跨鏈漫遊功能是完全去中心化的。

簡單來說，用戶在進行鏈上交易、提供流動性以及鑄造金融衍生品等交互時，不必在特定的鏈上準備資產，即便其資產分佈在 5 條甚至更多的鏈上，仍舊可以進行直接操作。也就是說，用戶可以將 BSC/HECO/Polygon 等多條鏈上的 USDT 一鍵轉移到 Arbitrum 上，並立即轉移回去，跨鏈漫遊能讓代幣在數秒內以去中心化的方式在不同鏈上移動，不必通過跨鏈橋轉賬並等待數小時乃至數天時間。此外，這些鏈上的跨鏈動作也都會在「後臺」自動完成。

目前 Polygon 以及 OEC 都已經開始使用這一跨鏈技術，未來會實現對於更多鏈的支持。

團隊

Chainge 的創始人 DJ Qian 在區塊鏈行業中擁有豐富的從業以及創業經驗，創立 BitSE （QTUM & VeChain）並擔任首席執行官，是 Chainge Finance、FUSION Foundation 創始人兼 CEO，還是 Anyswap 聯合創始人，曾任職 IBM 中國西區大行業部總經理。

CTO Hunter Ling 曾任海康威視高級技術員。CMO Sarah Shao 曾任 DFG 集團投資團隊 CMO，還曾在 OKEx 任職上市經理。產品總監 Vlad Tirla 是一位高級產品設計師。首席品牌官 Oana Batran 曾在蘋果任職語言審計師和品牌顧問。

代幣 CHNG

Chainge 發行的原生代幣 CHNG 的總量爲 814,670,050 枚（約 8.14 億枚），其中 81,467,005 枚 CHNG 會在應用正式發佈前分發給社區用戶（佔總供應量的 10%）。Chainge 系統會從用戶交互中收取千分之一的手續費，不過每個季度系統會拿出 25% 的營收利潤從二級市場上回購 CHNG 並進行銷燬。

Chainge 並不會進行 CHNG 的私募等形式的提前分發，團隊也不會進行代幣預留，分發給社區的佔總量 10% 的代幣是市場上最初的全部流通代幣。據官方公佈的數據顯示，代幣分發的有效地址數達到了 560906 個，用戶分佈在 200 多個國家和地區。

而 Google 統計的網站數據顯示，Chainge.Finance 官網在東南亞以及東亞地區的活躍用戶數量相當可觀，越南、中國以及印度的活躍用戶數位居前三位，除非洲部分地區以及格陵蘭島以外的全世界大多數國家和地區均實現了用戶覆蓋。目前官方的日活躍用戶量在 2 萬左右。

小結

Chainge 旨在打造一款讓任何人都能夠成爲「自銀行」的應用和平臺，人們將通過 Chainge 實現價值互聯，無論需要什麼類型的金融服務，都可以通過 Chainge 高自由度的設定來創建，並在平臺上進行撮合，尋找到合適的對手方。而這也讓 DeFi 向着「去中介化」又邁出了一大步，或將成爲代碼驅動的自動化金融服務的新範本。