【百達投顧】俄羅斯近況熱，新興市場的一顆星

疫情後由美國領軍的股市復甦熱潮，讓新興市場表現黯然失色，但俄羅斯美元指數今年以來漲幅破三成（截至 2021/10/15），相當耀眼，大幅領先昔日輝煌的新興市場 - 中國、巴西與印度，更超越美國股市表現。百達 - 俄羅斯股票基金經理人 Christopher Bannon 指出，俄羅斯能源股受惠全球經濟回歸正常化，天然氣產業也受惠當前能源轉型風潮，油價高漲使得能源出口產業現金流量強勁，再加上俄羅斯內需產業有許多亮眼企業，股市強勁不無道理。

百達 - 俄羅斯股票基金向來以勇於尋找指標外持股著稱，因此能夠挖掘許多尚未被納入指數的個股，並藉此創造超額報酬。目前持股中有 14 檔個股不屬於該基金參考指標 MSCI 俄羅斯 10/40 指數，合計規模高於 25%，具有高度的主動操作特性（截至 9 月底）。

舉例而言，基金提早佈局的 Ozon，在該公司未上市前已經取得 Bannon 的高度關注，Ozon 為俄羅斯最早的電子商務公司之一，成立於 1999 年亦被稱為「俄羅斯的亞馬遜」，在 2019 年已經成為俄羅斯三大網上零售平台之一，更被評為 2020 年排名第三的俄羅斯最具價值網路公司，Bannon 看好 Ozon 發展並參與 IPO，2020 年 11 月 IPO 上市後果然在短短不到 5 個月大漲 100%，而 Ozon 則在今年 5 月被納入 MSCI 俄羅斯指數。而原本在指標外的 TCS 集團，在今年２月終於被納入 MSCI 俄羅斯指數，股價今年以來已大漲破 200%（截至 2021/10/15），而 Bannon 亦早早超前佈署 TCS 集團多時，也享受了股價強勢上揚的甜美果實。

俄羅斯今年新股上市熱度極高，可望創下 2014 年該國遭制裁來最高水準；換言之，挖掘更多指標外的投資機會，便是百達 - 俄羅斯股票得以績效突出的原因。

另一個能夠創造績效突出的關鍵，就是勇於調整持股比重。有別於許多操作團隊較固定的長期持有策略，Bannon 相當積極順應市場變化調整持股，例如在 2018 年 9 月油價漲到前波高點時，基金能源持股高達 44%，在 2020 年 7 月疫情嚴峻時期卻已將能源減碼至 19%，而去年第四季隨著全球景氣觸底，Bannon 逐漸將能源股比重拉回到三成以上，今年以來，全球經濟強勢復甦，能源股表現也是水漲船高；除了能源股之外，在金融股的佈局也是相當有想法，今年至今俄羅斯央行共計升息五次，俄羅斯金融股受惠利率上調走勢堅挺，Bannon 在金融股的比重由去年底的一成左右已提升至二成以上，今年以來投組內六檔金融股股價表現全數優於 MSCI 俄羅斯 10/40 指數。

至於俄羅斯基本面，Bannon 認為俄羅斯的宏觀形勢非常穩固，具有很高的外匯儲備水準，且系統債務很少在過去又有很強的財政紀律，都提供了自身很好的財政寬鬆能力與空間，這都是俄羅斯有別於許多債務高企的國家不一樣的優勢，而最新公佈的失業率也回落至疫情前的水準，內需有轉強跡象，瑞士百達資產管理的首席總體分析師 Luca Paolini 也在 10 月的最新市場展望線上會議中，將俄羅斯今年 GDP 年成長率，由 4% 大幅調高至 5.1%。

除了強勁的基本面之外，俄羅斯國人在股票交易的日益活絡也是股市很強的推升動力，根據俄羅斯中央銀行數據，第一季俄羅斯散戶投資者淨申購證券達 66 億美元，是 2020 年淨申購量的兩倍之多！但依照全球標準，俄羅斯國人對股票市場的投資仍然嚴重不足，具成長空間，Bannon 認為俄羅斯股市的國內參與者正在發生變化，國人投資的趨勢將會攀升並成為推動俄羅斯股票的主力之一（相較於國際標準，俄羅斯國人持有的股票和共同基金等金融資產的比重仍然非常低。以下是來自 Sberbank 報告的圖表供參考）。

在政治與地緣關係上，俄羅斯與美國的關係自拜登與新政府上任後，雖未改善但也未再惡化。過去幾年美國多次制裁俄羅斯都已證實對該國的經濟影響非常有限，因為俄羅斯的關鍵經濟命脈如能源、礦業與農產品等，都具有其優勢與市場主導地位，且俄羅斯近來也持續強化與中國和歐洲關係，早已大大降低美國出招帶來的衝擊。

展望俄羅斯後市表現，Bannon 充滿信心。Bannon 認為，俄羅斯身為世界最大的石油、天然氣和原物料生產國之一，將大大受惠能源由傳統能源轉換為乾淨能源的過程。主因來自於天然氣被視為全球邁向碳中和的過渡燃料，因此，天然氣在全球的使用將會逐漸提升。而俄羅斯的天然氣價格合理又可靠，在歐洲與中國的供應上處於相當有利與關鍵的地位，而發展再生能源的一些關鍵原物料 - 鎳跟銅，也有不少掌握在俄羅斯手上, 俄羅斯公司在這些全球供應鏈中都佔有舉足輕重的地位，也是推動俄羅斯長期發展的關鍵利器。

Bannon 進一步指出，在從大量使用碳氫化合物轉變至追求碳中和的過程中，許多國家與企業都會將天然氣當作過渡燃料。隨著天然氣日益成為全球發電的重要來源，不論是在取代歐洲本土天然氣供應或是向中國供應天然氣方面，俄羅斯都處於有利的位置。即便不考慮地緣政治，從德國和奧地利大力支持建造北溪天然氣 2 號管線這一點，就可以證明它的重要性。這些國家希望確保未來在過渡至碳中和的過程中可取得穩定的過渡能源，而俄羅斯正是一位價格合理又可靠的供應商。

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