楊東蓁：碟煞的側向剛性更優

▲由右至左為 Bryton 美利達車隊楊東蓁教練、選手劉恩杰、選手羅偉譽、車隊技師胡哲瑋。

碟煞公路車推出後，最先使用到的，當然就是職業車隊的車手們了。對於碟煞公路車的影響，Bryton 美利達車隊楊東蓁感受最深，他表示，平路巡航跟衝刺等需要大功率的時候，就會選擇以碟煞公路車為優先。

操控與維修是主要課題

碟煞公路車是近幾年各大品牌主推的產品，Bryton 美利達車隊當然也會因應這樣的潮流，再加上車隊贊助商美利達公司也希望車隊在碟煞版的車上參與更多，好讓車廠能依據車手騎乘的回饋，來做更多的改進與交流。因此，車隊近年也已經開始換裝備並在賽場上使用。

不過楊東蓁也坦言，在這段轉換時間，也難免會遇到比較多的問題。首先像是選手在操控上跟實戰上，多少跟 C 夾車還是會有落差；第 2 個是維修方面，不管是平時，或是在比賽期間，遇到需要維修、機械故障跟後勤補給的時候，碟煞版煞車比 C 夾煞車多出了更多的配件，所以還是會有落差。

▲碟煞是未來趨勢，Bryton 美利達車隊也在逐步更新裝備。

要花時間適應其操控

當然車手可能會偏愛 C 夾車或碟煞車，但車隊是視狀況來交替使用。大家都很清楚 C 夾車比碟煞車輕，所以在單純的爬坡賽事中，車隊還是用 C 夾車，就像先前的塔塔加賽事，或是後續有武嶺的比賽。因為煞車的時間少，也不想要有其他多的零件累贅，都會盡可能挑選輕量化的 C 夾車；而平路巡航跟衝刺的時候，需要大功率的項目則會選碟煞車，因為它在剛性上的表現不同。

針對碟煞車款在賽場上的使用，楊教練認為，主要是適應性的問題，包括像碟煞版煞車的慣性，以及煞車的前置量，也就是煞車前的預備動作也不同，導致車手在操縱的體感上不同。所以車手在換車後，幾乎都要花很多的時間去學習控制、適應這輛車的操作，好讓自己與車子結合一體，在比賽過程當中的戰術運用才能得心應手。

維修對技師是一大難題

對後勤維修來講會是一個考驗，過去 C 夾版輪組，在更換上非常快速，但因為碟煞輪組用貫通軸在拆裝上比較花時間。有些一級車隊甚至用電動工具來拆卸省時間，但是在比賽分秒必爭的情況下，使用電動工具也有一定的危險性，像是在螺牙沒有對得很準的情況下，就直接硬旋上去，可能整個前叉就爆掉了。而且要裝上輪子，還得把碟盤對準來令片放入，比起來就慢很多，尤其若是不小心過程中按到煞車，來令片夾住還要想辦法撬開，就會成為維修上一個很大的失誤。

此外，碟煞輪組目前還是沒有統一規格，有國際六孔跟中心鎖入式兩種碟盤，車隊裡也試過。如果兩者交互使用，像是如果一台車原本的碟煞，是以中心鎖入式鎖固後進行校正，但拿了國際六孔式鎖上的碟盤來用，就可能產生摩擦，技師就必須重新微調，校正煞車來令片與碟盤，這是目前遇到最大

的問題。甚至同品牌，但是用不同的鎖法，都會出現這個狀況。而且碟盤會有大、小的規格，所以後勤支援上就要全部統一使用同系列、同規格才行。再者，碟煞系統又有油壓與線控 2 種，現在又講究空力、要完全內走線，車隊的技師會很傷腦筋，為了要更換煞車油，整個線路就要重新跑一遍。而且要把線跑到最穩定的情況下，讓車子操控最完美，就很看個人的功夫，維修上要花更多心思。

提供更大的側向剛性

但是碟煞版的公路車當然也有其好處。除了常聽到的，有更好的煞車效能之外，還有一點很重要的是，提供了更大的側向剛性。且碟煞使用貫通軸，花鼓跟車架結合處的穩定度，會比原本快拆系統的輪組更好，使得車手在做抽車、加速巡航以及終點衝刺的時候，輪組反饋給選手的力量，是比 C 夾版輪組更具有優勢的。

楊東蓁認為，貫通軸會讓車輪偏擺的力量損耗達到最低。如果車友們不是很清楚這裡所講的偏擺，可以抓著輪組左右扳動，分別試試看同一個品牌的 C 夾版與碟煞版的輪組，通常很明確可以感受到，貫通軸能完全鎖緊毫無間隙，就像場地車用螺絲鎖緊的輪子一樣。

而且每個人鎖快拆的習慣和力道不同，有人可能因為力氣不夠只輕輕鎖上而已，間隙就會很大。騎在路上如果遇到震動，什麼時候輪子要跑掉都不知道。但貫通軸就比較單純，反正鎖到底就緊了，但也不是說貫通軸就一定好。楊教練也遇過貫通軸沒鎖好，居然騎一騎之後貫通軸震動就慢慢退出來了，所以貫通軸輪組也應該要加一個安全機制來預防這個鬆脫的可能。

▲碟煞公路車有更大的側向剛性，有利於車手抽車、加速巡航以及終點衝刺。

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來源：《單車誌》

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