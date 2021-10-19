從突破「不可能三角」到打造「合規化金融公鏈」，盤點迎難而上的 Algorand 生態

Algorand 旨在構建一條「合規化的金融公鏈」，致力於助力傳統金融行業業務轉型及區塊鏈技術的外部擴張，並針對區塊鏈「不可能三角」做出了針對性的優化。



撰文：Haoren

9 月 7 日，加密世界迎來了一個重要的里程碑：比特幣正式成爲薩爾瓦多法定貨幣，這意味着 薩爾瓦多 成爲世界上 第一個 賦予加密貨幣法定地位的國家。而在一週前的 8 月 31 日，薩爾瓦多政府剛剛與拉丁美洲區塊鏈資產代幣化和金融基礎設施公司 Koibanx 簽訂了協議，將合作開發區塊鏈基礎設施，而該基礎設施將基於 Algorand 區塊鏈 進行開發。

在公鏈賽道千帆競逐的當下，Algorand 究竟憑藉什麼「脫穎而出」？

技術方面 ，Algorand 針對區塊鏈 「不可能三角」 （去中心化、可擴展性、安全性） 做出了針對性的優化。可擴展性方面，Algorand 採用可驗證隨機函數 （VRF） 隨機選擇區塊的生產者和驗證者，一旦得知被選中，生產者和驗證者只需廣播一個簡短的消息即可證明自己的身份。每產生一個新區塊在網絡中需要交換的消息不會隨着用戶數的增大而改變，因此即時用戶規模增大，系統仍可保持較高的 TPS （每秒處理的交易數） 。 Algorand 的 TPS 是比特幣的 125 倍 。

安全性方面 ，由於採用了上述的 VRF 隨機選取生產者和驗證者，並且選取的過程完全由節點獨立完成，因此 Algorand 網絡中的攻擊者無法預先得知下一個區塊生產者和驗證者，從而也就無法完成攻擊。具體來說，生產者和驗證者的身份只有在他們確定自己被選中並廣播對應的證明信息時纔會被披露，這時攻擊者即使立刻採取各種攻擊手段，也無法阻止關於新區塊的正確消息在網絡中的傳播。

去中心化方面 ，Algorand 中每一輪的區塊生產者和驗證者都是隨機選取的，並且加入網絡沒有任何門檻，因此是 完全去中心化的 。

Algorand 的自我定位是構建一條 「合規化的金融公鏈」 ，此外，Algorand 也一直致力於助力傳統金融行業進行業務轉型，助力區塊鏈技術向外擴張。通常來講，政府和大型金融機構採用某種區塊鏈技術之前首先考慮的就是合規性，因爲合規性通常保證了安全性，而合規性恰恰是 Algorand 一個與生俱來的標籤 （獲得伊斯蘭教法合規證書；成爲首批加入「BSN 開放聯盟鏈項目」的公鏈之一；成爲國際互惠信貸和衍生品協會「ISDA」成員等等） 。

我們梳理了 Algorand 生態的重點項目，發現大多數的項目都與金融相關，有 去中心化金融 （DeFi），包括 DEX、借貸，數字證券、實體資產上鍊等，也有很多 傳統金融機構 利用 Algorand 區塊鏈進行業務轉型。除此之外，Algorand 也與政府、環保機構等廣泛合作，利用區塊鏈的技術幫助他們更好地開展自己的業務。

DeFi

DEX

Tinyman

Tinyman 是一個去中心化交易所，通過以社區爲中心、廉價、快速和完全無許可的 Tinyman 協議，用戶能夠通過流動性池使用自動做市商 （AMM） 算法交易任何 Algorand 標準資產 （或 Algo） 。

Algodex

Algodex 是一個高度去中心化的交易所，訂單簿完全在 Algorand 區塊鏈上。

IDEX

IDEX 是一個去中心化混合流動性 DEX （採用訂單簿和 AMM 混合機制） ，支持限價單和市價單，並能一次性完成多筆交易。

借貸

Genesis

Genesis Global Capital, LLC 是 Genesis 集團的一部分，是一家提供全面服務的數字貨幣主要經紀商，爲選定的合格個人和全球機構投資者提供單一的接入點。該公司爲複雜的市場參與者提供一個完全集成的平臺，用於交易、借貸和保管數字資產，爲收益創造新的機會，同時爲交易方提高資本效率。

Algofi

Algofi 是 Algorand 區塊鏈上的一個快速、低成本的加密貨幣借貸市場。

Folks Finance

Folks Finance 是一個建立在 Algorand 區塊鏈之上的借款和貸款的資本市場協議。

數字證券

Securitize

Securitize 爲全球企業提供可信賴的合規數字證券打造解決方案。Securitize 的合規性平臺與協議爲發行與管理數字證券 （證 券代幣） 提供成熟的全棧解決方案。

Stonize

Stonize 是一家意大利金融科技公司，其端到端的平臺能夠簡化合規數字證券的發行、管理和轉讓流程。

Archax

Archax 是一家獲得 FCA 授權的數字證券交易所，提供數字證券交易、VASP （虛擬資產服務供應商） 、經紀商、託管等業務。Archax 旨在使機構投資者能夠擁有一個可擴展的、高性能的交易所來交易數字證券。

實體資產上鍊

Vesta Equity

Vesta Equity 將房地產代幣化與智能合約相結合，使房主能夠將他們的部分房屋出售給投資者，同時保留其居住權。

AssetBlock

AssetBlock 專注於房地產代幣化，並提供優質房地產的投資機會，同時，通過房地產代幣化，可以降低房地產投資的門檻。

QuantmRE

QuantmRE 使房主能夠在不承擔任何額外債務 （無貸款、無利息、無月供） 的情況下，獲得一筆現金，以換取其房屋的部分現有和潛在的未來價值。

其他

Yieldly

Yieldly 是一個在 Algorand 上開發的 DeFi 互聯平臺，提供跨鏈代幣兌換、多資產質押、有獎遊戲等產品。

Republic

Republic 是一個由衆多經營實體組成的私人投資平臺和技術服務提供商，讓任何人都可以投資於早期階段的公司。平臺擁有 50 多萬用戶，最低投資額 10 美元。目前，Republic 平臺已經有超過 1 億美元的用戶投資，融資成功率超 90%。

ARCC

ARCC.one 是一個小微金融平臺，擁有自己的代幣 ARCC，用戶可以通過填寫問卷的形式來獲得 ARCC。公司旨在通過區塊鏈的去中心化網絡效應打破新興市場的貧困、剝削和財富差距的循環。

Mese

MESE. io 是一個微型股票交易所，主要提供 Google、Twitter、Tesla、Microsoft 等證券的合成資產交易 （將每一股分爲 1 萬份，供投資者投資） 。目前此協議還處於測試階段。

Cudo

Cudo 是一個去中心化雲計算網絡，其創建了一個分佈式計算平臺，使企業和個人能夠利用未被充分利用的設備網絡的計算能力來擴展自己的業務流程。CUDOS 驗證器網絡 （CVN） 爲區塊鏈開發者提供了訪問高度可擴展的計算資源的機會，而其成本只是運行在第 1 層協議上所需的一小部分，爲這些開發者的許多應用消除了可擴展性問題。

Monerium

Monerium 由前冰島央行行長創立，是一家開發利用區塊鏈技術實現法幣電子化交易的公司，其最終目標是發行一種有資產支持、可兌換、受監管的電子貨幣。

Realio

Realio 平臺是一個端到端的、基於區塊鏈的 SaaS 平臺，用於數字資產的發行、投資和生命週期管理。

穩定幣

Circle

Circle 是一家全球性的金融技術公司，使各種規模的企業能夠利用穩定幣和公共區塊鏈進行全球支付、拓展商業和金融應用。Circle 的 USDC 是世界上增長最快的全儲備穩定幣，擁有 23 億的流通量。

Tether

Tether 利用區塊鏈技術，允許用戶存儲、發送和接收穩定幣。這使投資者能夠利用數字資產的速度和安全性，同時保持法定貨幣的日常效用。就交易量而言，USDT 是交易最廣泛的加密貨幣，並在所有加密貨幣中擁有第三大市值。

e-Money

e-Money 是穩定幣 NGM 的發行商。

Marshall Islands

馬紹爾羣島共和國是第一個採用國家數字貨幣的國家，其國家數字貨幣 SOV 的開發利用了 Algorand 的技術。

Meld Gold

Meld Gold 是一家澳大利亞初創公司，將黃金代幣化，讓投資者與消費者可以同時用實物黃金和代表貴金屬的數字代幣進行交易。

Stablecorp

Stablecorp 是加拿大最大的加密資產管理公司 3iQ 和區塊鏈開發領域的領導者 Mavennet Systems 的合資企業。該公司是 QCAD 發行的幕後推手，QCAD 是第一個爲大衆市場設計的完全合規的加元穩定幣。

NFT

SIAE

SIAE （意大利作家和出版商協會） 於 1882 年在米蘭成立，是一個公共經濟機構和版權管理的會員基地，在世界收藏公司排名中位列第六。SIAE 利用 Algorand 爲版權管理開發了一個開放生態系統，目前已推出 超 400 萬個 NFT，幫助超過近 10 萬名創作者獲得了版權收入。

AB2.Gallery

AB2.Gallery 是一個在 Algorand 區塊鏈上的加密藝術資產的去中心化市場。

Opulous

Opulous 是一個 P2P 融資平臺，幫助音樂藝術家繞過銀行等傳統機構直接獲得融資。

ZestBloom

ZestBloom 是建立在 Algorand 區塊鏈上的 NFT 平臺。

ANote Music

ANote Music 使出版商、唱片公司和藝術家能夠出售音樂版權，引入一個新的融資系統，同時爲用戶提供一個新的投資機會，並有機會擁有有前途的藝術家的股份。

Gaming

Smile Coin

Smile Coin 是一個去中心化遊戲組合和支付處理平臺，用戶可以在一個開放的區塊鏈上查看、管理、跟蹤他們的遊戲活動，以實現遊戲活動的去中心化。Smile Coin 原本部署在以太坊上，但受限於擴展性和性能，遂遷移至 Algorand 上。

DRL

DRL （Drone Racing League） 是一個爲無人機競技舉辦比賽的公司，無人機體型很小，並帶有攝像頭，通過頭戴式設備，用戶和無人機操控者能身臨其境地感受無人機的視野。DRL 利用 Algorand 幫助粉絲進行交易，發行 NFT 等等。

OTOY

OTOY 公司是一家雲計算圖形公司，其渲染網絡可以通過 RNDR 代幣將 GPU 計算能力轉化爲連接 3D 資產的去中心化經濟網絡。

RHOVIT

RHOVIT 是一個 GameFi 內容平臺，幫助內容創作者將他們的內容貨幣化。 （風險提示：該項目網站無法打開，官方推特也處於不活躍狀態） 。

交易所

Binance

Binance 是一家加密貨幣交易所，就加密貨幣的每日交易量而言，它是目前世界上最大的交易所。它成立於 2017 年，在開曼羣島註冊。

Coinbase

Coinbase 成立於 2012 年，在美國納斯達克上市的合規性交易所。

Bithumb

Bithumb 是一家 2014 年成立於韓國的加密貨幣交易所。

FTX

FTX 是一家加密貨幣衍生品交易所，成立於 2019 年，擁有自己的代幣 FTT。

基礎設施與工具

錢包

Ledger

Ledger 主要產品是硬件錢包，包括 Ledger Nano X 和 Ledger Nano S。Ledger 硬件錢包集成了經過認證的芯片，可以抵禦複雜的攻擊，並能夠安全地存放私鑰等加密數據。通過硬件錢包的配套應用程序 Ledger Live，用戶可以安全地管理多達 1500 種代幣。

Bitpie

比特派 是一個多鏈錢包，爲用戶提供安全、隱私的資產管理以及交易和應用服務。

Cobo

Cobo 是一款專業的在線數字資產管理錢包，同時支持雲端錢包和 HD 錢包，用戶可在兩種錢包自由切換，滿足不同的需求。目前支持 BTC、ETH、EOS、TRX、XRP 在內的超過 30 種區塊鏈資產，以及 500 種以上 的 ERC20 代幣。

Coinomi

Coinomi 創立於 2014 年，到現在爲止從來沒有被黑客入侵過，支持超過 125 條區塊鏈。

My Algo

My Algo 是一款採用非託管安全機制的 Algorand 網頁版錢包，幫助用戶直接與 Algorand 區塊鏈互動，讓用戶不僅能夠將在本地瀏覽器上安全儲存和加密私人密鑰，還能夠在 Ledger 硬件錢包上使用私人密鑰。MyAlgo 支持多個錢包應用、USDT 在內的 Algorand 標準資產以及 Algorand 的三大網絡。

Trust Wallet

Trust Wallet 是幣安的官方移動錢包，它爲用戶在幣安平臺以外存放資金提供了一個安全、便捷的選擇，多種內置功能則進一步豐富了加密資產使用體驗。

Exodus

Exodus 是一個擁有桌面版、移動版和硬件版的加密貨幣錢包，支持發送、接收、兌換 100 多種加密貨幣。

支付

Mugglepay

MugglePay 是一個消費者到企業 （C2B） 的支付解決方案，通過加密貨幣實現全球範圍內的即時和低成本結算。

Bleumi Pay

Bleumi 是一家位於波士頓的區塊鏈技術公司，專注於支付解決方案，使企業在日常支付和和其它付款用例中採用數字貨幣。

Wyre

Wyre 是一家交易所，通過 API 和儀表板提供加密貨幣到法幣兌換服務和合規解決方案。

瀏覽器

Algoscan

Algoscan 是一個構建在 Algorand 網絡之上的區塊鏈搜索和分析平臺。

Algoexplorer

Algoexplorer 是一個 Algorand 區塊鏈的瀏覽器和 API。

SDK

Java

Java 是一種可以撰寫跨平臺應用程序的、面向對象的程序設計語言。

Javascript

JavaScript 是一門基於原型、頭等函數的語言，是一門多範式的語言，它支持面向對象程序設計，指令式編程，以及函數式編程。

Go

Go 是一種開放源碼的編程語言，可以輕鬆構建簡單、可靠、高效的軟件。

Python

Python 是一種解釋型的高級通用編程語言。它的設計理念強調代碼的可讀性，使用了大量的縮進。它的語言結構和麪向對象的方法旨在幫助程序員爲小型和大型項目編寫清晰的、有邏輯的代碼。

其他

AssetSmith

AssetSmith 是一個由數字參與平臺 Jambb 打造的開發工具，允許用戶在一個簡單的應用程序中鑄造資產，管理它的分配，並觀察變化，而不需要代碼。AssetSmith 允許開發者以零區塊鏈經驗創建和發送 Algorand 標準資產 （ASA） 。

Pocket Network

Pocket Network 是一個爲 Web3 應用程序建立的去中心化基礎設施 API。

PARSIQ

PARSIQ 是一個區塊鏈監控和工作流程自動化平臺，實時連接鏈上和鏈下應用，爲最終用戶提供交易通知。通過 PARSIQ，用戶可以將區塊鏈活動與鏈外應用和設備連接起來，監控和保護 DeFi 應用，並建立自定義事件觸發器，爲實時自動化提供動力。

Dedit.io

Dedit.io 是一個區塊鏈公證平臺。

Blockdaemon

Blockdaemon 是一個區塊鏈基礎設施服務商，提供節點部署和質押等服務，同時提供企業級的安全監控服務。Blockdaemon 通過 Blockdaemon Marketplace 在雲端和本地支持 40 多個區塊鏈網絡，包括以太坊 2.0、比特幣、Cardano、Polkadot、Cosmos、SKALE、MobileCoin 和閃電網絡等。

合作大學

麻省理工

麻省理工學院 是一所位於馬薩諸塞州劍橋市的私立大學。麻省理工學院成立於 1861 年，此後在現代技術和科學的發展中發揮了關鍵作用，並被列爲世界頂級學術機構之一。

加州大學伯克利分校

加州大學伯克利分校 是一所位於美國加利福尼亞州舊金山灣區伯克利市，世界著名的公立研究型大學。

滑鐵盧大學

滑鐵盧大學 （University of Waterloo） ，是一所中等規模的世界頂尖研究型公立大學，創建於 1957 年，位於加拿大安大略省西南部滑鐵盧，以學習與實習並重的合作教育 （CO-OP） 而聞名。

石溪大學

石溪大學 是一所成立於 1957 年的紐約州州立大學，坐落於美國紐約州長島東部蘇福克縣的石溪，是紐約州最年輕的一所大學，被諸多公開出版物列於紐約州最頂尖的公立大學之一。石溪大學是全美權威的美國大學協會 （AAU） 62 個成員之一，排名位列美國前 40 名公立研究型大學，同時也是全球前 1% 的大學。

莫納什大學

莫納什大學 坐落於澳大利亞文化、藝術與工業中心墨爾本，是一所蜚聲國際的公立研究型大學，是澳大利亞八校聯盟、環太平洋大學聯盟、國際大學氣候聯盟等組織成員，澳大利亞五星級大學，南半球首屈一指的學術重鎮。

TiE

TiE Global 是一個非營利性組織，自 1992 年以來致力於在世界各地培養創業精神。TiE 努力通過指導、網絡、教育、孵化和資助項目和活動來激勵企業家。TiE 每年舉辦近 2000 多場活動，將創業社區聚集在一起，向當地領導人學習，並相互交流。

其他生態項目

產業區塊鏈

Dust Identity

DUST Identity 是一個供應鏈解決方案，確保可信的數據和可驗證的產品在其整個生命週期內被使用和追蹤，實現端到端的可追溯性。Dust Identity 創造了鑽石不可克隆安全標籤 （DUST） ，這項技術利用納米工程鑽石在物體上創造了一個不可克隆的身份層。

VeriTX

VeriTX 是一個數字商務市場，用於購買和銷售數字和實物資產，業務主要集中在航空航天和醫療零部件行業。

數字身份管理

AIKON

AIKON 提供跨鏈身份驗證和錢包解決方案。

FlexFinTx

FlexFinTx 是一個身份管理平臺，主要幫助非洲人建立自己的數字身份。通過 FlexFinTx，金融機構、保險公司、醫療機構和其他政府部門能夠快速訪問他們所需的個人資料來提供服務。

InfoCert

InfoCert 通過其 DIZME 平臺提供數字化、電子交付、數字簽名和文件數字保存方面的服務。該公司是歐洲最大的認證機構，活躍在 20 多個國家，是 SPID （數字身份管理公共系統）領域的 AgID 數字身份運營商。

環境

Global Carbon Holding

Global Carbon Holding 利用區塊鏈技術將亞洲的碳信用資產代幣化，並支持建立一個全球性的、透明的市場來購買經認證的碳抵消。GCH 持有經認證的碳信用，這些碳信用在國際公認的實體註冊，並由區塊鏈產生的個人代幣擔保。全球碳信用市場去年的交易量超過了 1440 億歐元，而且正在銷售的信用抵消數量繼續以指數級的速度增長。GCH 致力於發展世界各地的碳信用項目和整個可再生能源投資領域。

ClimateTrade

ClimateTrade 是一家西班牙公司，其主要目標是通過抵消二氧化碳排放和資助氣候變化項目來幫助企業實現其可持續發展目標。碳抵消作爲保護我們世界環境的一個重要平衡機制，而 ClimateTrade 爲企業實現碳中和優化了效率。該公司讓用戶進入一個市場，他們可以通過選擇最合適的碳信用額度來直接抵消他們的碳足跡，同時在一個私人儀表板上記錄他們所有的交易。它使用區塊鏈技術來保證碳信用在相應的登記處註銷，並確保銷售所承諾的資金直接流向項目的來源。ClimateTrade 目前與 20 多家國際公司合作，有 150 多個項目，其中包括 Iberia、Melià酒店、Cabify 和 Telefónica 等大型企業。

PlanetWatch

PlanetWatch 通過物聯網傳感器、Algorand 區塊鏈和民衆的直接參與，對空氣質量進行去中心化監控。

其他

Chainalysis

Chainalysis 是一個區塊鏈數據分析公司，向 40 多個國家的政府機構、交易所和金融機構提供區塊鏈數據和分析。Chainalysis 的合規工具有助於減少詐騙、非法暗網市場活動和針對區塊鏈的攻擊。

Verady

Verady 通過 Ledgible 平臺提供加密貨幣稅收和會計相關的功能。

Voyager Digital

Voyager 是一個加密貨幣經紀商，爲零售和機構投資者提供交易加密貨幣的全套解決方案。除了交易服務，Voyager 還提供市場數據、互動圖表和專業研究等產品及服務。

Cartan

Cartan 是一家位於開曼羣島的金融技術管理諮詢公司，幫助客戶識別、開發和實施複雜的市場戰略。

FUB

烏戈-博爾多尼基金會 （FUB） 成立於 1952 年，以羅馬大學工程教授烏戈-博爾多尼的名字命名。該基金會支持電信和信息技術的科學研究和應用。FUB 成立於郵政和電信部，在電信領域的研究和應用方面有着悠久的歷史。通過基礎研究和應用研究之間的交互，FUB 能夠將信息和通信技術領域的研究與政府機構創新服務的設計和實施相結合，並確定該領域的全國性系統政策。

Attestiv

Attestiv 是保險、物聯網、公共安全、金融服務和新聞媒體領域的防篡改媒體驗證平臺和產品提供商。成立於 2018 年，Attestiv 可以驗證數字媒體和數據的真實性，幫助企業建立高效的流程，改善客戶體驗，併爲信息交流提供標準。

Delchain

Delchain 提供的服務和產品包括：私人銀行、數字資產託管、資本市場 （數字資產的交易、做市、借貸） 、代幣首次發行諮詢。

Mentat

Mentat Innovations 爲企業提供全方位的人工智能和區塊鏈解決方案。

1World Online

1World Online 是一個由區塊鏈驅動的平臺，它將數據和廣告的價值統一到一個多合一的參與驅動模式中。通過 1World Online，網站將可以擁有更高的流量指標，商業團隊將能夠更好地瞭解、剖析觀衆並盈利，編輯和記者能夠獲得及時且優質的新聞內容以帶給讀者更好的體驗。