CoinList 最新一期種子選手速覽，DeFi 和 NFT 仍占主導地位

CoinList 最新一期種子項目中多數項目還處於測試階段，其中，Injective Protocol 孵化的去中心化拍賣協議 Burnt Finance 和數據生態系統 Swash 還在近期分別完成 300 萬美元、700 萬美元融資。

撰文：Karen

本週，CoinList 從超 500 多個加密初創項目中選取了 8 個作爲最新一期的秋季種子項目，相比此前批次的一個重要趨勢是多鏈，如在 Solana、Terra 和 Polygon 等上，或爲 Filecoin 礦工提供軟件解決方案。此外，DeFi 和 NFT 仍然佔據主導地位，8 個項目中有 5 個屬於該類別，還有 3 個爲社交代幣平臺和數據基礎設施。

CoinList Seed 由 CoinList 在 2020 年推出，用來幫助早期加密初創公司進行首輪資金籌集並將項目和廣大投資者聯繫起來，因啓動相對公平、財富效應、項目質量以及部分項目在此亮相之後獲得了加密領域內知名風投青睞，獲得極大的關注度。本文將對本期 CoinList 種子項目進行介紹。

Talent Protocol：去中心化人才市場

Talent Protocol 是一個去中心化人才市場，允許用戶發佈與自身職業潛力緊密聯繫的個人代幣，支持者或投資者看好該用戶的職業發展潛力就可對其進行投資。Talent Protocol 創始人兼首席技術官也爲兒童編碼院校 SHARKCODERS 的創始人。

相比於傳統的職業僱傭網絡，Talent Protocol 相對較爲公平且更具包容性，允許代幣化和賦能用戶的未來職業生涯潛力，以及幫助用戶創建一個忠誠的支持者社區，不僅能夠更好的激勵人才，也能將人才和支持者緊密練習到一起，從而爲人才和支持者實現雙贏。

Talent Protocol 運作模式

也因此，需要資金來加速其職業發展、希望構建支持者社區的用戶無需任何技術要求，就可以推出個人代幣來滿足當前的資金或社區需求，而看好某人職業發展的用戶購買相關的個人代幣進行投資，也可解鎖相關福利，比如加入個人 Discord 服務器，對該用戶職業決策進行投票等，想象一下，你是下一位 Vitalik Buterin 的早期投資者？

Talent Protocol 的原生治理代幣是 TAL （ERC-20 標準），TAL 會在該協議運作模式中充當購買個人代幣的重要角色，除此之外，還有協議治理等作用。Talent Protocol 會將部分代幣獎勵給積極參與網絡的人才和支持者。

而關於個人代幣的價格確定計算方式，會按算法形成的如下聯合曲線 Token Bonding Curves （TBC）來決定。流通量越多，鑄造新代幣所需的 TAL 就越多，當然，Talent Protocol 激勵早期投資者的力度會更強。具體來說，TBC 是每種人才代幣的智能合約（相當於檔案袋），充當 AMM，支持者用法定貨幣或其他加密貨幣購買人才代幣時會自動轉換爲 TAL，並鎖定在該智能合約中換取人才代幣，同時提升了該人才代幣的價格，在銷售時，從智能合約解鎖其 TAL，同時銷燬人才代幣。另外，Talent Protocol 不會從人才代幣的銷售、購買以及交易中收取平臺費用。

人才代幣價格曲線

Swash：數據即收入

Swash 於 2019 年作爲瀏覽器插件開始，吸引了不少用戶，使用戶能夠通過彙集、安全共享和貨幣化數據的價值來釋放數據的潛在價值。Swash 正在擴展爲一個數據民主化、去中心化和非壟斷化的數據生態系統。

Swash 核心團隊成員和顧問團隊包括 Reza Naeeni、DIA 協會的 CSO 首席問題官 CSO、Streamr 創始人兼首席執行官 Henri Pihkala、Ocean Protocol 創始人 Bruce Pon 等。近期 Swash 還完成了 700 萬美元私募輪融資，投資方包括 Outlier Ventures、Streamr 和 KuCoin 等。

具體來說，當用戶使用 Swash 時，其在上網時的數據就會和其他用戶的數據彙集到數據聯盟，當有買家從該數據聯盟中購買數據時，聯盟內成員就可以共享收益，Swash 團隊也會收取一小部分。同時，Swash 還允許用戶控制並選擇分享其數據，由用戶來決定對外分享哪些數據。另一方，數據購買者就可根據這些數據制定業務決策和進行研究等目的。Swash 目前使用的支付方式爲 Streamr 的 DATA 代幣，之後將引入自己的治理代幣 SWASH 作爲支付和數據交易方式。

Swash 核心堆棧

數據聯盟會過濾掉用戶敏感數據後，將其他數據一塊彙集起來，不過，用戶分享出去的數據並不會與用戶身份綁定到一起，也就是說，用戶的唯一標識是以太坊地址和隨機的唯一匿名標識符。

目前，Swash 適用於桌面版 Firefox、Chrome 和所有基於 Chromium 的網絡瀏覽器，如 Chromium、Microsoft Edge Insider、Brave、UC 瀏覽器和 Opera，目前正在嘗試擴展到 Android 和 iOS。

Creaticles：NFT 定製平臺

Creaticles 是一個可定製的 NFT 平臺，可將想要獲得特定藝術品的買家與才華橫溢的藝術家相匹配，在今年 8 月份上線了以太坊 Ropsten 測試網，將在本季度部署到主網，之後還計劃上線 Polygon。

在 Creaticles 上，買家提交 NFT 藝術品需求並設置獎勵金額、獎勵人數和時間截止日期，藝術家在探索請求列表後對感興趣的需求提交作品，Creaticles 會從中收取 10% 的佣金。在申請成爲 Creaticles 認證藝術家之後，可以參加該平臺上所有的 NFT 競賽。

CRTL 是 Creaticles 的原生代幣，有支付、獎勵、質押、治理等作用。

Pawnfi：多鏈借貸平臺

Pawnfi 是一個針對非標資產的多鏈抵押借貸、租賃和交易市場，除主流資產外，支持包括 NFT、LP 代幣、流動性較小的山寨幣、代幣化的實物資產，以及代幣化的保險、債券、票據和衍生品等非標資產。資產持有者能夠在發起抵押借貸（Pawn）、租賃（Lease）以及轉售（Resale）等活動，來最大化資本效率。

相對於其他大多數交易協議和借貸協議而言，Pawnfi 將資產所有權、使用權以及收益權剝離開來，這意味着資產持有者可以在不失去資產所有權的情況下同時獲得貸款資金、租借收入、挖礦獎勵等收益。

Pawnfi 於 2020 年 12 月份推出首個內測版本，並在今年 9 月份完成 Pawnfi EVM 版本的最終測試，Pawnfi EVM 版本優先支持 ETH、BSC、Polygon、Arbitrum 和 Moonbeam。另外，Pawnfi 將在近期上線公測版。

Burnt Finance：Injective Protocol 孵化的去中心化拍賣協議

Burnt Finance 是基於 Solana 的去中心化拍賣協議，允許用戶鑄造、交易和拍賣各類資產，可拍賣的資產類型包括合成資產、NFT、數字資產等。用戶可以舉辦英式拍賣、荷蘭拍賣、聯合曲線拍賣等多種形式的拍賣活動，不僅藝術家可以出售自己的作品，新項目也可以利用 Burnt 的平臺進行籌款。

Burnt Finance 由此前燒燬著名街頭藝術家班克西 (Banksy) 的作品鑄造成 NFT 的 Burnt Banksy 發起，並由 Injective Protocol 孵化，還在今年五月份來完成了 300 萬美元融資，投資方爲 Injective Protocol、Multicoin Capital、Mechanism Capital、Alameda Research、DeFiance Capital、Spartan Group、HashKey Capital 等。

Burnt Finance 的治理代幣爲 BURNT，除治理外，還可以將 BURNT 作爲抵押品鑄造針對股票、商品以及指數等的合成資產 bAssets，另外，使用 BURNT 購買 NFT 時可享受手續費折扣等。

Tiiik：Terra 推出的一站式數字錢包

Tiiik 是穩定幣項目 Terra 推出的一站式數字錢包，有儲蓄、消費以及賺取收益等功能，會先提供給澳大利亞地區用戶使用。今年 8 月份，Tiiik 宣佈成爲澳大利亞金融業務許可證（AFSL）持有者的公司授權代表，並開放給澳大利亞批發投資者（wholesale investors），之後會提供給散戶。

關於 tiiik 的平臺運作模式，當用戶將資金存入 tiiik 時，tiiik 會與受監管金融合作夥伴合作，來將這些資金轉爲爲穩定幣，並轉至第三方託管合作伙伴。tiiik 會從用戶收益中收取一小部分資金。另外，今年四月份，Terraform Labs 聯合創始人 Do Kwon 在推特上表示，該服務將能提供 20% 可編程的收益率。

CID gravity：Filecoin 挖礦業務定價解決方案

CID gravity 主要爲 Filecoin 挖礦業務提供軟件解決方案，即，可供礦工量身定製定價以及客戶管理服務。礦工可以在幾十分鐘之內部署該解決方案，爲其客戶創建有針對性的定價模型，還可將特定的例外情況和定價模型鏈接到一個或一組客戶。

Masa：去中心化信用協議

Masa 是一個去中心化信用協議和無抵押貸款協議，已於 8 月份開始向部分用戶推出封閉測試版，此前表示會在 10 月份公開發布。V1 版本會啓用包括 CeF 和 DeFi 賬戶的個人財務資金管理儀表板、去中心化信用評分以及無抵押貸款功能。其中，信用評分系統會將用戶的財務數據與其傳統信用報告連接起來，並通過自動貸款池（ALP）實現無抵押 USDC 貸款。

另一方面，投資者或者機構可在自動貸款池（ALP）抵押用於無抵押借貸的 USDC 資產，來充當流動性提供者，並賺取 USDC 利息和獲得 CORN （Masa 協議代幣）代幣形式的挖礦獎勵。Mase 平臺中還有兩個角色爲 Backstop Liquidity Providers （BLP）和驗證節點運營者，其中 BLP 會從自動貸款池中購買拖欠或違約的債務，然後再通過 Masa 的 Collections API 來通過傳統的鏈下收款流程來向借款人催收債務；驗證節點運營者（需抵押 CORN 代幣）會向 ALP 提供實時金融數據輸送，來幫助實現無抵押貸款。

另外，Masa 還將在本季度正式推出時支持 NFT 抵押貸款，目前正在與一些創作者合作，將允許用戶將 NFT 作爲抵押品來借款。