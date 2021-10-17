下週前瞻 | 以太坊擴容方案 Arbitrum 免許可代幣橋接功能將對所有項目開放

此外，由英國拍賣行蘇富比推出的「蘇富比元宇宙」平臺將於下週一（10 月 18 日）舉行首次 NFT 拍賣。

下週五（10 月 22 日），以太坊擴容方案 Arbitrum 宣佈其免許可代幣橋接功能將對所有項目 開放，該功能將適用於基本的 ERC20 代幣的功能以及在 L1 和 L2 上的可傳輸性，也可以允許項目方或個人對 ERC20 代幣部署例如治理、快照等功能。Arbitrum 表示，項目方需提前確認所需部署的功能，或從基本功能擴展至包含治理、快照等特殊功能，則升級過程將會非常複雜。此外，Arbitrum 還表示，該功能於 10 月 22 日之前僅對白名單內的項目代幣開放，項目方可以聯繫 Arbitrum 進行提前部署。

「蘇富比元宇宙」平臺將於下週一（10 月 18 日）舉行 首次拍賣，拍賣的作品爲「Natively Digital 1.2: The Collectors」，該系列包含來自 Pranksy、j1mmy.eth、Paris Hilton 等 19 位 NFT 收藏家的 53 件作品。「蘇富比元宇宙」平臺由英國拍賣行蘇富比推出，該平臺由 Mojito 提供支持，是一個用於創建 NFT 市場的套件，提供法定貨幣和加密貨幣支付以及鑄幣功能。通過該平臺，用戶可以查看拍賣中的數字藝術品，並瞭解 NFT 背後的收藏家和創作藝術家。並且蘇富比拍賣行表示，未來該平臺還將會推出動態拍賣及製作生成藝術品等功能。

此外，幣安關於更新平臺 KYC 要求的 最後一批用戶 調整時間爲下週二（10 月 19 日） 08:00。此前幣安發佈公告宣佈更新平臺 KYC 要求，新用戶需完成中級認證才能訪問幣安的產品和服務，包括加密貨幣的交易和存取款。未完成中級驗證的現有用戶，其賬戶權限將暫時只限爲提現、取消訂單、平倉和贖回，爲了儘量減少對用戶的影響，該調整自現在開始分批進行。

隨着中國監管的逐步落地，各大交易所紛紛表示爲配合中國最新的行業監管政策，或退出中國市場，或清退中國用戶。幣安也於 10 月 13 日發佈公告稱，幣安 C2C 將於 2021 年 12 月 31 日 24:00 （東八區時間）下架 CNY 交易區。同時，幣安將對平臺用戶進行清查。若平臺發現中國大陸地區用戶，則其對應賬戶將切換至「只允許提現」模式，用戶將只能進行提現、撤單、贖回、平倉操作。除幣安外，火幣也發佈公告稱將於 12 月 15 日起禁止中國大陸用戶的幣幣交易，並計劃於 12 月 31 日之前對中國大陸地區存量用戶完成有序清退。

其他重點事件一覽（點此訂閱區塊鏈日曆）

10 月 18 日

元宇宙資產抵押借貸平臺 XCarnival 開售 創世盲盒，並上線主網

NFT 數字藝術藏品平臺 Hashmasks 推出 第二個藝術收藏品系列「The Greats」

波卡生態預測市場 Zeitgeist開放銷售 第二批 Zeitgeist NFT

MCDEX 在 BSC 上的交易挖礦活動 結束

10 月 19 日

幣安澳大利亞 更改 帳戶驗證要求，未完成驗證的用戶僅可使用取款和取消訂單服務

Crypto.com 的 EVM 兼容鏈 Cronos 主網 上線

10 月 20 日

元宇宙資產抵押借貸平臺 XCarnival 將在 TreasureLand 開啓 XCarnival 創世盲盒申購

香港中文大學和純白矩陣元宇宙實驗室共同舉辦的 ACM Multimedia 會議計劃於成都 召開

新西蘭加密貨幣交易所 Cryptopia 前員工將因從錢包中盜取了超過 17 萬美元資產接受 審判

10 月 21 日

Terra 發起的「啓用 IBC 傳輸」治理投票 結束

RAI Finance Beta 2.0 版本全球公測活動 結束

加密交易平臺 BitZ 停止 運營

10 月 22 日

2021 上海區塊鏈國際周活動 開啓

10 月 23 日

加密交易所 BHEX 永久 關閉 平臺服務

10 月 24 日