三分鐘速覽元宇宙項目 PlanckX：去中心化遊戲聚合平臺

PlanckX 並非傳統太空題材區塊鏈遊戲，它要爲元宇宙世界構建聚合分發海量遊戲的去中心化平臺，以解決遊戲分發成本高、資產所有權歸屬不明等痛點。

撰文：Holmes

利用區塊鏈技術和通證激勵機制來解決開發者利益分配不均、用戶玩家資產歸屬等痛點，一直是遊戲業者進入區塊鏈領域孜孜以求的目標。以 NFT、元宇宙和邊玩邊賺爲核心的 GameFi 在今年火爆流行，爲區塊鏈遊戲打開了廣闊的想象空間、帶來了澎湃的創新動力，基於元宇宙概念和區塊鏈技術打造的新一代去中心化遊戲聚合平臺 PlanckX 即爲一例。

PlanckX 取名於量子力學創始人麥克斯·普朗克，打開 PlanckX 官網，映入眼簾的是浩瀚的太空，把你帶入一個發現於 2030 年的虛擬世界 PlanckX，其建立的元宇宙敘事是：此時人類已能夠將意識傳入太陽附近的高維空間。PlanckX 中存在多個通過希爾伯特方法降維形成的三維空間，每個三維空間均以立方體的形式存在，科學家稱之爲 HyperCUBE 或 CUBE。每個立方體都可以承載一個獨立虛擬世界，人類可通過已傳入的意識自由訪問各個立方體。2030 年，科學家們成立了 PlanckX 實驗室團隊並計劃開放 PlanckX 入口，申請成功者可以進入 PlanckX 空間，共同創造 PlanckX 的未來。

和大家想象或熟悉的太空題材的區塊鏈遊戲項目不同，PlanckX 這一元宇宙世界打造的是聚合分發海量遊戲的去中心化平臺，直擊高昂的分發成本、遊戲資產所有權歸屬不明等痛點痼疾，幫助遊戲開發者打破傳統分發平臺的壟斷，將不公平的收入分成協議掃入廢紙堆；爲用戶提供豐富的一站式遊戲體驗，用區塊鏈和 NFT 技術珍惜並貨幣化遊戲玩家付出的時間和熱情，並保障其資產安全；用健康而強大的平臺經濟體系爲每一位 PlanckX 棲息者實現真正的互利共贏、邊玩邊賺，並最終構建一個遊戲開發者和玩家自由連接的、有無限可能的世界。

上述的 CUBE （立方體）是鏈接遊戲的入口，也是 NFT，更是構築 PlanckX 元宇宙的起點。在 PlanckX 世界裏，開發者和玩家是最爲重要的角色：

遊戲開發者：PlanckX 內容生產者，通過購買平臺發行的 CUBE 將遊戲鏈接到 PlanckX 中，與其他開發者共建豐富的內容生態。開發者無需像傳統遊戲分發模式那樣與平臺分享收益，即可享受平臺聚合流量的紅利。同時，可以通過 CUBE 進行質押挖礦獲得獎勵，也可以通過發佈遊戲 NFT 獲得收益。

遊戲玩家：PlanckX 遊戲內容消費者，註冊使用 PlanckX 將得到一站式的遊戲體驗，並且通過 PlanckX 生態獎勵機制還能邊玩邊賺。同時，玩家購買的遊戲 NFT 資產可以查詢和再交易，玩家不用像過去那樣擔心資產安全問題。

PlanckX 旨在構建一個開放的去中心化的元宇宙世界，去除傳統遊戲分發的中心化平臺，因此其經濟系統極爲重要，既要保障各參與方的利益，也要維護經濟系統生態平衡。爲達此目標，PlanckX 經濟體系設計從以下三方面進行仔細考量：

保證私有通證價值的持續增長；

搭建完整的經濟生態閉環；

建設高度去中心化的自治組織（DAO），實現個體和集體利益的正和博弈。

PlanckX 項目團隊認真考察了區塊鏈通證體系中比特幣爲代表的通縮模型和以太坊爲代表的通脹模型，認爲只採取單一的通證模型，無法同時滿足價值存儲和交換媒介職能。因此，PlanckX 經濟系統採用由通縮模型的量子通證（XQT）和通脹模型的光子通證（XPT）構成的雙通證模型，以避免單一通證無法同時承擔兩種職能的弊端，從而推動其承載的經濟體持續健康穩定發展。

量子通證（XQT）：通縮發行，總量固定爲 10 億，作爲生態價值體現和生產資料（即 CUBE）的交易通證。參與者可以通過質押 XQT 獲得包括 XQT 和 XPT 的生態獎勵，XQT 也將用於去中心化治理，讓所有生態參與者都能夠爲 PlanckX 的發展決策進行投票

光子通證（XPT）：通脹發行，初始發行 10 億，總量無上限，作爲生態內部商品和服務的流通媒介，主要用於生態激勵發放、手續費收取和商品交易等。

參與者在 PlanckX 生態中採取的行爲引發的通證流通大致如下：

遊戲開發者在 PlanckX 中主要有 4 項行爲：

使用 XQT 購買 CUBE 鏈接遊戲；

使用 XPT 鑄造遊戲 NFT 資產，獲得 NFT 售賣收益；

質押 XQT 獲得挖礦獎勵；

通過優化遊戲內容提升用戶數量，獲得 XQT 和 XPT 生態獎勵。

遊戲玩家在 PlanckX 中主要有 2 項行爲：

註冊賬號玩遊戲，獲得 XPT 生態獎勵；

使用 XPT 購買遊戲 NFT。

XQT 和 XPT 是連接平臺、開發者和玩家的媒介，PlanckX 創始團隊希望通過設計合理的經濟體系，完成平臺生態循環，爲傳統遊戲行業面臨的分發成本高和玩家資產確權困境提供區塊鏈解決方案，幫助更多的遊戲開發者，降低區塊鏈技術門檻，發行遊戲 NFT 資產，讓遊戲資產的所有權真實掌握在玩家的手中，爲遊戲開發者和玩家創造更多的價值，從而最終將 PlanckX 打造成爲一個數據透明、所有權共享、去中心化的 web3.0 平臺。