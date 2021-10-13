【遠東商銀】能源價格上漲，日圓續貶值！

◆USD/JPY

能源價格上漲將推動通貨膨脹，導致美國公債收益率躍升，料美國聯邦準備理事會 (FED) 於 11 月縮減大規模債券購買，亦提高明年底加息的可能性，提供美元支撐，並據日本央行 (BOJ) 週二公布 9 月銀行放貸餘額較上年同期增 0.6% 及國內企業物價指數 (CGPI) 較前月升 0.3% 符合預期，但 CGPI 較去年同期漲 6.3% 超過預估值，為 2008 年 9 月以來最大增幅，表明全球商品通貨膨脹正擠壓企業獲利，而且日本放送協會 (NHK) 民意調查顯示新首相岸田文雄的支持率為 49%，遠低於前首相菅義偉政府上台時初期，但岸田文雄被問及政府如何應對日圓過度貶值時表示，日圓疲軟提升出口，亦推高進口價格而增加企業成本，密切關注貨幣走勢，並有獲利了結及日本出口商拋售，打壓美元兌日圓至 112.99 低點。

隨後美國勞工部月度職位空缺和人員流動調查報告 (JOLTS) 顯示，8 月職位空缺減至 1,040 萬，但紐約聯邦儲備銀行調查 9 月美國消費者短期與中期通貨膨脹均創 2013 年以來最高，並據亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克稱，在開始逐步結束 FED 月度資產購買計畫方面取得進展，而且 FED 副主席克拉里達認為基本已達縮減購買公債就業門檻，推升美元兌日圓至 113.78 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 113.20-40，阻力於 114.00-20。

◆EUR/USD

昨日澳洲國民銀行 (NAB) 的 9 月調查顯示企業現況指數降至正 5，但新南威爾斯州企業期待本周開始放寬居家規定，維多利亞州及坎培拉亦將在 10 月晚些時後開放，提振企業信心指數至正 13，並據紐西蘭政府報告稱，因經濟出人意料迅速復甦，在截至今年 6 月底的一年中，預算赤字大減至 46 億紐元，而且大宗商品價格上漲及主要央行抑制通貨膨脹的預期推高債券收益率，扶助澳幣和紐元持穩，帶動歐元兌美元觸及 1.1570 高點。

隨著數據顯示德國 10 月 ZEW 經濟景氣指數連續五個月降至 22.3 及經濟現況指數為 21.6 低於預期，並據歐洲央行 (ECB) 銀行監管委員會主席恩瑞亞稱，歐元區銀行貸款因企破產受打擊，而且 ECB 管理委員會委員維勒魯瓦德加洛表示 ECB 回歸更傳統政策時，應保留大流行病資產購買計畫 (PEPP) 提供的部分靈活性，即非結束非常寬鬆貨幣政策，打擊歐元兌美元至低點 1.1523。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1540-60，支撐於 1.1460-80。

◆GBP/USD

英國零售業聯盟 (BRC) 週二表示，9 月整體與同店零售銷售均較去年同期增幅放緩至 0.6%，顯示消費者 9 月支出增速為 1 月以來最慢，衝擊英鎊兌美元跌至 1.3567 低點。隨後英國公布企業 9 月雇員人數較前月增加 20.7 萬人，為歷年來最大按月增幅，截至 8 月的三個月內失業率亦降至 4.5%，而且市場研究機構凱度稱，英國食品雜貨價格上漲，消費者物價壓力進一步加大，可能鼓勵英國央行 (BOE) 接近 COVID-19 疫情後首度升息，激勵英鎊兌美元漲至 1.3637 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3610-30，支撐於 1.3520-40。

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