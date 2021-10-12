數位躍升！ 凱基證券與期貨創新卓越榮獲數位金融獎肯定

凱基證券與期貨數位躍升拔得頭籌，獲頒工商時報首屆數位金融獎多項大獎，凱基證券榮獲「數位資訊安全」金質獎、「數位資訊服務」優質獎；凱基期貨是期貨界最大贏家，勇奪「數位業務優化」、「數位資訊安全」兩項金質獎及「數位創新」優質獎，便捷、安全的優質金融數位服務，備受產官學評審團推崇。

「數位資訊安全獎」金質獎，由凱基證券、凱基期貨雙雙獲得，肯定公司資安推行成果。凱基證券依循中華開發金控「數位躍升」、「顧客導向」策略，在金融數位進程加速的同時，更注重數位資安的重要性，以保障客戶權益。凱基證券資訊部主管黃榮林表示，公司導入資訊安全管理制度及取得 ISO27001 認證已達 5 年以上，為深化資安治理，再導入進階持續攻擊預警機制、資訊安全事件管理平台、資料外洩防護機制、託管式偵測及回應監控及委外資安監控中心等機制，達到完善網路威脅預警及有效的資安監控；並與中華開發金控共同設立跨事業體資安小組，發揮資安聯防綜效，落實「協同合作」的企業價值。

此外，凱基證券數位金融的創新及卓越服務連連獲獎，甫於今周刊財富管理證券評鑑獲「最佳智能理財獎」、金彝獎「傑出金融創新獎」，再度榮獲「數位資訊服務獎」，顯示從產品設計到用戶體驗，皆受客戶高度讚許。凱基證券數位金融部主管鄭嘉慶表示，凱基證券致力於金融科技創新，提供投資人一條龍式的 APP 整合服務，客戶僅需約 5-8 分鐘開戶時間，即可同時開立證券戶與銀行帳戶，且運用大數據 AI 智慧模組化系統，打造最適化投資組合，提供獨家選股策略及 160 多種條件選股、雲端監控交易策略等，透過數位旅程創新，幫助客戶輕鬆聰明投資。

凱基期貨以「期開運 - 新版凱基期貨線上開戶」與「凱基智能平台 API」分別在數位業務優化與數位創新獲獎，隨著法規開放及金融科技精進，凱基期貨總經理陳瑞珏表示，新線上開戶平台包含三大創新服務：接受客戶手持身份證上傳照片證明身份、支援手機申辦、免安裝程式或憑證即能使用等，並率先業界導入「極速版後台審核系統」，創造後台後續審核流程高速效率。「凱基智能平台 API」則提供客戶或第三方開發者，透過 API 介面讓不同應用程式整合、互動、相連，並能自動監控不正常的使用情況，避免客戶程式異常，累積申請使用人數達 35,000 人、總成交量達 1,600 萬口；兼具快速及穩定的服務，展現「以客戶為中心」及「值得信賴」的企業價值，發揮創新且全面化的金融專業實力。

展望未來，凱基證券與期貨將持續積極發展金融科技、優化數位服務、提升資安實力，提供投資人永續的金融解決方案，以實現中華開發金控的企業願景，藉由創業精神與創新能力，成為亞洲領先的金融企業。

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