服務社會不同群體 凱基銀行榮獲工商時報「數位普惠獎」

異業合作小額貸款受肯定 提升金融服務之便利性及友善性

凱基銀行積極以數位化能力開發不同產品，服務社會不同群體，長久以來的努力受到各界肯定，10 月 7 日以協助計程車司機、露天拍賣賣家、美髮師等金融弱勢群體取得貸款的 3 項專案，獲工商時報頒發第一屆數位金融獎之「數位普惠獎」。凱基銀行表示，這是對中華開發金控集團「ABCDE」策略中「C，以客戶為中心」和「E，保持環境、社會與企業治理領先地位」的具體實踐。凱基將秉持這些精神，持續使金融服務擴及更多人群。

「數位金融獎」旨在協助台灣金融產業創新與健全發展，鼓勵更優質的數位轉型與創新動能。

獎項由工商時報於今年起主辦，有來自銀行、保險、證券三大金融領域超過 200 項產品或服務參與角逐；其中，銀行組「數位普惠獎」表揚為社會各族群客戶提供普及性、無歧視性數位化服務且表現優異的銀行業者。

凱基銀行本次以「計程車司機速還金」、「露天拍賣賣家發財金」、「ESG 助您一臂專案」3 項貸款產品獲獎，產品鎖定小黃運將、PChome 集團露天拍賣賣家、自營商、低收入戶、群募網站提案人，及美髮設計師等專業技職證照持有者，上述從業人員多半因缺少制式的薪資收入證明以致不易取得銀行的金融服務, 無法累積自己的信用記錄，被視為「金融小白」，若遇資金週轉需求時，較易求助無門，經常被迫與親友商借或是甚至轉而向地下管道融資。

透過與異業合作，凱基銀行運用如中華電信、遠傳電信、台灣大車隊、iCHEF 資廚、露天拍賣、Stylemap 美配 APP 等數據平台，發展信用評分模型，或是透過平台取得客戶的收入數據，據此提供客戶一筆小額的周轉額度，加上免開辦費、可提前還款、不綁約、不動用便不計息的特性，讓借款人能夠自行決定借多少、還多少；客戶還可隨時提前還款，還款後就能恢復可動用額度，宛如備用錢包，給予常有短期資金需求的客戶更多彈性。

代表凱基銀行出席頒獎典禮的消費金融處李吉彬副總經理表示，凱基銀行感謝評審團肯定，此次獲獎是凱基銀行體現運用跨業數據，結合開放銀行金融場景化，以科技進一步提升金融服務，滿足各行各業消費者的資金需求，以負責任的方式提供對客戶有幫助且負擔得起的信貸產品與服務，未來凱基也將持續秉持此精神發揮金融中介的功能，讓有資金需求的人都可以輕鬆得到金融的服務。