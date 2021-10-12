本周熱點前瞻：持續高通膨料將繼續推升美元 拖累黃金

市場持續關注通膨問題，若本周三美國發佈 9 月份消費者物價指數 (CPI) 數據超過市場預期，將 使美債殖利率和美元上漲、金價下跌。

以下是本周可能影響市場的最新因素以及重點事件：

10 月 11 日周一

• 美國債券市場休市

• IMF / 世界銀行年會

• 美元：聯準會官員埃文斯發表講話

10 月 12 日周二

• 澳元：澳洲 9 月企業狀況和信心指數

• 英鎊：英國 8 月份失業率、9 月份申請失業救濟人數

• 歐元：德國 10 月份歐洲經濟研究中心 (ZEW) 經濟預期指數

• 美元：聯準會官員講話—亞特蘭大聯邦準備銀行總裁博斯蒂克 10 月 13 日周三

• 美元: 聯準會官員博斯蒂克講話

• 澳元: 澳洲 10 月消費者信心指數

• 離岸人民幣: 中國 9 月貿易數據

• 原油: OPEC 月度市場報告、國際能源署 (IEA) 世界能源展望報告

• 歐元: 德國 9 月 CPI 通膨率 (終值)

• 歐元: 歐元區 8 月工業生產

• 美元: 美國 9 月 CPI 通膨率

• 美國銀行股: 美股 Q3 財報季揭幕

10 月 14 日周四

• 澳元：澳洲 9 月失業率、消費者通膨預期

• 離岸人民幣：中國 9 月份 PPI 和 CPI

• 日元：日本 8 月份工業生產

• 美元：美國首次申請失業救濟人數

• WTI 原油：EIA 原油庫存報告

10 月 15 日周五

• 美元：美國 9 月零售銷售、10 月紐約聯邦準備銀行製造業指數、消費者信心指數

• 美元: 美國 9 月零售銷售

• 美元: 美國 10 月消費者信心指數

非農失落預期但無礙縮債時間表

本周金融市場繼續關注通膨問題，美國將於周三發佈 9 月份消費者價格指數 (CPI)。市場預 計 9 月 CPI 較去年同期成長 5.3%，較上季成長 0.3%，如果實際公布數據符合預期，即與 8 月份的數據一致，即代表美國的通膨壓力仍居高不下。 在通膨仍處於高位運行的形勢下，聯準會或許不得不提前升息，以防物價失控。回顧上個 月的 FOMC 會議，當時已有半數與會委員預測 2022 年開始升息，聯準會也釋放出今年啟動 縮債的信號。

聯準會的鷹派傾向為美元創造了有利的環境，同時壓低了金價。

這也解釋了上周五令人失望的美國非農就業數據公佈後金價衝高後回落的原因。雖然非農 數據表現欠佳，但應該不會改變聯準會縮減節奏，市場人士已經在為聯準會最終減碼做準 備了。聯準會開啟縮債後，預計美債收益率將繼續上行，美元將隨之走高，而零殖利率的 黃金將承受更大的下行壓力。

綜上所述，如果本周出爐的 CPI 數據超過市場預期，那麼同樣的情形可能上演：美債殖利 率和美元上漲，金價下跌。

當然，也有另一種可能性，9 月 CPI 增幅低於預期，則金價料小幅反彈，美元回吐近期漲 幅。

原油價格漲至 80 美元，Q3 財報季開始

下面來談談原油價格一路走高對通膨的影響，油價飆漲讓主要經濟體面臨通膨失控的風險。如果 OPEC 和國際能源署 (IEA) 本周發佈的月度市場報告顯示，市場狀況進一步吃緊 (供應不足以滿足全球 需求迅速復甦)，原油走勢將維持強勢並加劇通膨擔憂。而這意味著美元將獲得更多支持，金價將 進一步下挫，與此同時股市受到抑制。

說到股市，美國新一輪財報季將於本周拉開帷幕，摩根大通、美國銀行和高盛等銀行巨頭將率先發 佈第三季財報。財報將影響個股和同類股表現，但相對而言，聯準會貨幣政策走向和全球通膨前景 將對本周標普 500 指數和道瓊工業指數的走勢產生更大的影響。

總之，本周重點關注影響美元、黃金、原油和股市的因素和事件。

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