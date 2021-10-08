實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄 10/08 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3483 力致 10/08 上櫃增資 10/04-10/06 272 54.00 54.00 永豐金 01 10/07 133505 8444 綠河-KY 10/12 第一現增 10/05-10/07 425 78.00 78.00 統一 01 10/08 23705 1590 亞德客-KY 10/12 第一現增 10/05-10/07 933 718.00 718.00 台新 01 10/08 30154 3206 志豐 10/13 上櫃增資 10/06-10/08 425 21.50 21.50 玉山 01 10/12 69158 2734 易飛網 10/15 上櫃增資 10/08-10/13 595 15.00 15.00 凱基 01 10/14 6190 萬泰科 10/19 上櫃增資 10/13-10/15 782 20.80 20.80 元富 01 10/18 4440 宜新實業 10/19 初上市 10/13-10/15 1859 38.00 38.00 福邦 01 10/18 2439 美律 10/19 上市增資 10/13-10/15 510 72.00 72.00 富邦 01 10/18 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。