【第一金投信】市場觀察：金融債體質轉佳 投資價值顯現

近期全球通膨壓力居高不下，市場開始憂心央行貨幣政策將轉為緊縮，驅動公債殖利率走揚，投資人也開始重新評估各類資產價格，使金融市場轉為震盪的走勢，醞釀新的投資機會。第一金投信指出，從歷史經驗顯示，金融產業的資產價格，可望受惠於升息環境而有突出的表現。

第一金彭博巴克萊美國 10 年期以上金融債券指數 ETF 基金經理人牟宗堯表示，在全球經濟走向穩健增長的背景下，未來市場將更加關注原先體質較弱、但隨經濟復甦而出現獲利與槓桿大幅好轉的企業，因為這些企業有望從垃圾等級被調升到投資等級，而有資本利得的空間。

以德國第一大銀行－德意志銀行為例，在 2019 年曾一度瀕臨破產的命運，不過經過這幾年來的債務重組，包括：縮減投銀及股票業務、清理壞帳、大舉裁員等，加上德國財政和貨幣政策支持，三大信評機構之一的惠譽上調其評級，從 BBB 調升到 BBB+，前景維持樂觀。

就全球債券資金流向來看，牟宗堯指出，由於市場預期美國的利差將持續優於其它已開發市場，加上美元轉強，持續吸引資金回流美國投資級債。加上，美國 23 家大型銀行全數輕鬆通過今年的壓力測試，顯示銀行有足夠的資本抵禦經濟衰退的風險。

另外從金融業財報來看，上半年獲利表現相當亮眼。在多重利多因素匯聚之下，牟宗堯建議，投資人可以持續留意金融相關 ETF 產品，可望提供投資人穩健的現金流。

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