萬字神文：加密貨幣市場第四季度大勢、趨勢及熱點全展望

從宏觀到微觀，從項目基本面到資產配置策略，推特上流傳極廣的這篇加密貨幣市場展望神文，爲你勾勒行業趨勢及值得關注的所有熱點。

撰文：Ansem

編譯：Perry Wang

整體市場及底層公鏈展望

在這個週期中，我們會看到加密市場比以前週期成熟得多，在那些表現出色的區塊鏈網絡和協議中，價值敘事和基本面要素將發揮着更大的作用。因此，成爲活躍的早期用戶變得越來越重要，這樣你就可以體驗每個平臺，並真正形成哪些更好或更差的切實認知。此外，您會因爲積極參與每個網絡而經常獲得獎勵。過去一年的很多空投都帶來 4-6 位數不等的收益，當然，具體要看個人的貢獻——比如，回想一下 UNI / 1INCH / dYdX 的空投。今年，我們看到加密貨幣被傳統金融機構合法化（投資）的次數比以往任何時候都多，這推動大量資金湧入加密貨幣領域。這些以前遊離在加密領域之外的投資者對投資標的精挑細選，且會決定將進行哪些長期賭注。當這些機構將資金分配給 BTC 以外的加密資產時，他們需要一個過程來評估相關加密網絡，並確定哪個具有最大的優勢。

我認爲底層公鏈今年的表現將優於所有其他山寨幣，原因之一，是因爲它們是押注智能合約系統去中心化未來的最簡單途徑之一。所有去中心化應用（DApp）將在這些底層區塊鏈網絡之上運行，相比於押注這些底層網絡，大海撈針地去篩選單獨的借貸協議或去中心化交易所（DEX）則要困難得多。你可能會認爲，這些網絡的整體未來預期價值遠高於比特幣（BTC）的未來預期，BTC 主要用作價值儲存。從技術分析角度，在我看來，與 ETH/BTC 貨幣對的多年區間實現突破，且形成與其一致的圓頂走勢圖，是今年的最主要趨勢，市場正在顯示未來的走向。這是迄今爲止唯一一個 BTC 沒有創下歷史峯值的週期。由於 ETH 在過去一年的表現優於 BTC，其他 L1 網絡，例如 Solana、Avalanche、Terra （Luna）、Fantom 和 Harmony 的表現也大大優於以太坊。這些網絡較新，經歷較少的實戰測試，但它們目前都以更快、更便宜的智能合約平臺的角色運行，這些平臺從對沖基金和其他押注未來成功的機構及投資人手中獲得了大量資金。FTX 創始人 SBF 身爲 Solana 的顧問，領導了這股潮流。由於他之前與傳統金融圈子的密切聯繫，以及身爲 FTX / Alameda Research 首席執行官的巨大影響力，讓他的名字在影響高淨值個人 + 傳統基金方面舉足輕重。大多數傳統金融公司在 2017 年時對加密貨幣普遍持有的負面看法，而當前的情況截然不同，僅 PYTH 的合作伙伴名單就清楚表明，公衆輿論已經發生了驚人的轉變。傳統金融機構（tradFi）進入加密貨幣的最引人矚目例子之一是 Jump Capital， 後者最近成立了自己的獨立加密基金部門，他們甚至表示，他們一直積極參與 PYTH 以及其他區塊鏈（如 LUNA）的治理。很可能還有很多其他類似於 Jump Capital 的基金，要麼在等待合適的機會參與其中，要麼在幕後悄悄地擼起袖子幹活。每個 L1 公鏈都有自己的早期投資者和強大的創始人，他們致力於構建自己的生態系統：AVAX 有 Emin + 3AC、Terra Luna 有 Do Kwon + Novo。我認爲，我們將在未來幾年繼續看到新的資本和新的能力超強的開發者進軍加密領域，而隨着美元資本和人才庫的增長，我們將看到一個由不同智能合約平臺組成的、蓬勃發展的生態系統，用戶將能夠選擇從中自由選擇。

考慮到這一點，我認爲基礎貨幣應該是 ETH，交易應該專注於跑贏 ETH。如果你在鏈上做任何事情（這應該構成你交易的主要部分）， 需要以 ETH 作爲參照起點。在購買 NFT、替代幣、「橋」資產時，你應該確保業績跑贏持有 ETH。將 2021 年的山寨幣領域與 2017 年的山寨幣領域進行比較，在我看來沒有多大意義，因爲當時的價值與現在相比微乎其微。以前你需要 BTC 才能在任何交易所購買任何替代幣，而我們當時唯一使用的 DEX 是 etherdelta。現在的山寨幣生態系統比 4-5 年前複雜得多，這就是爲什麼 ALT/ETH 圖表在我看來比 ALT/BTC 更重要的原因。

我個人認爲，BTC 現在是我投資組合中最主要的避險資產，因爲我認爲，隨着其規模的增長，以及其市值越來越接近黃金之類的東西，其波動性將繼續呈下降趨勢。同時，目前參與投資 BTC 的機構試圖長期累積 BTC，我們會迎來一個緩慢的上漲，而不是像 2017 年那樣的拋物線，這符合機構的最佳利益。每當散戶衍生品交易者遭遇爆倉狂潮時，我們將繼續看到 BTC 的市場回調。ETH 和其他幣種，我仍然認爲是一種交易，而當我想降低風險並從多頭獲利時，持有 BTC 可以是我的投資組合中這一部分的最佳選擇。BTC 也非常適合用於衡量整個市場的回調程度，因爲它是最容易用作對沖資產的加密資產，而且每當 BTC 遭到拋售，大量山寨幣的拋售狂潮則更爲兇猛。BTC 作爲硬通貨沒有任何競爭對手，因此 BTC 一直會隨着加密資產的增長而繼續增長，即使它在創新方面並沒有領先其它加密貨幣。你應該始終將 BTC 堆棧與從未接觸過的活躍交易堆棧隔離開來，可以根據個人的風險喜好程度累積自己最喜歡的 L1 貨幣而進行交易。這些資產風險較大，因爲前幾年曾湧現出很多以太坊的競爭對手，而現在相比四年前的影響力已經嚴重式微，例如，波場 /DRGN/EOS。由於 FTX / SBF / Alameda 的持久影響力，我個人認爲 Solana 是 僅次於 ETH 的最佳選擇，但我認爲這是主觀想法而已。對山寨幣的主要關注點應該是審視其 ALT/ETH 幣對走勢，當在每個 L1 生態系統中交易山寨幣時，您應該仔細研究那些 ALT/L1 圖表。例如，Solana 生態系統中的很多 SPL 代幣全年業績表現都不及 SOL。

在接下來的一個季度中，我預計這一趨勢將延續下去，因爲這些 L1 智能合約平臺在用戶和網絡鎖定資金量方面會縮小與以太坊之間的差距。目前，這類 L1 中的市場領頭羊（SOL / AVAX / LUNA / FTM / ONE）相比 7 月的低點上漲了 5-10 倍，而 ETH 的市場表現落於下風。就短期而言，我認爲 SOL 漲得有點過兇，而 LUNA 最近在今年早些時候以來的歷史最高點範圍附近波動。預期 Solana 將在這一區間形成新的盤整波段，而其他幣種則開始啓動新的趨勢。如果我們確實迎來 L1 山寨幣一段時間的橫向盤整，且 ETH 跑贏大盤，我預計 L1 山寨幣網絡上的開發者活動 / 用戶活動 / 總鎖倉（TVL）將繼續呈上升趨勢。如果這種情況因任何原因戛然而止，我個人會重新評估關於這些幣種中長期表現會更出色的論點。在現有的 L1 中，Terra Luna 和 ONE 在短期內可能會有最強的上漲，而 AVAX 是基於以太坊虛擬機（EVM）的最強以太坊競爭對手。

關於標杆幣種比特幣和以太坊的展望

我對下個季度的 BTC 和 ETH 走勢都持看漲態度，兩者在夏季的大部分時間都從 6 月的低點反彈，在第三季度的 7 月向上突破。在過去的一個月裏，我們看到了自 6 月下旬以來一波漲勢以來的首次大幅回調，預計我們將在近期形成一個在宏觀上較高的低點，然後在年底前推高至新高。

隨着 ETF 的批准，BTC 有潛在的催化劑，但其價值主張此時已經得到了各種類型的機構參與者的驗證，我認爲近期的價格影響不會像 2017 年那樣巨大。我個人認爲，鑑於中國出臺的政策、對 BTC 挖礦 / 交易活動的打擊，以及當時處於價格峯值的恐懼，這些基本面事件導致大量拋售和資金外流，我們在夏季本來有可能守不住 3 萬美元的低點。BTC 挖礦活動在地域分佈上的調整，從長期看應該是利好，因爲這一活動更趨於去中心化，分散到不受監管限制的地域。如果我們看到更多類似於薩爾瓦多的政策決定，這可能會是一個主要的看漲催化劑。從技術分析來看，BTC 價格會守住~3.8 萬-4 萬美元區域，搶先突破區間高點，~4.07 萬美元是夏季三個月區間的最高日收盤價。我認爲低點已經到位，但如果本季度開始時下潛至 3.6 萬-3.7 萬美元，我不會感到驚訝。只要我們的周線收盤價不低於區間高點~4.2 萬-4.3 萬美元，我就篤定接下來的幾個月裏會繼續上漲，並刷新歷史高點紀錄。

以太坊已經實施了 EIP-1559 提案升級，其下一個主要催化劑，即主網與信標鏈的合併和轉向權益證明（PoS）共識機制的計劃要推遲到 2022 年第二季度，但越來越清楚的是，ETH 是互聯網的主要貨幣。你需要 ETH 來購買 NFT、在 DEX 上進行交易、使用所有借貸協議進行存款等。雖然以太坊面臨來自其他 L1 的競爭，但我們看到的是，加密貨幣整體用戶羣體不斷壯大，而不是 ETH 用戶離開以太坊轉投其它 L1。高 Gas 費用的瓶頸是散戶擁抱以太坊的重大障礙，但 L2 解決方案的發展正在迅速解決這個問題。即使沒有這些 L2 解決方案，很多 ETH 長期用戶目前也已身家萬貫，Gas 費用對他們而言不過是毛毛雨。從投資的角度來看，其他 L1 確實有更大的上漲空間，但因爲它們的盤子更小，而且經過的實戰測試較少，因此要獲得更多回報，就需要承擔更多風險，但以太坊絕對不會很快消失。我在中長期看好 ETH/BTC，因爲我認爲智能合約平臺的天花板高過 BTC 作爲價值存儲的上限。我每天都在使用 ETH，而我個人很少使用 BTC。

以太坊生態的 DeFi 展望

自 3 月初 ETH 再次衝擊自 2017 年以來的歷史新高之後，所有主要的 DeFi 藍籌代幣與 ETH 的比價都一直在持續下跌。市場已經明確表態，這些網絡的估值並不代表它們當前的使用情況，相比之下，DeFi 的底層網絡價值（ETH）被低估了。很多 ETH-DeFi 替代幣和其他拖後腿的幣種未能創下歷史新高，甚至未能突破 6 月份以來的高點。去年我們迎來了第一個「DeFi 之夏」，那時 AAVE、COMP、Uniswap 等平臺人氣真正爆棚。 當時 DeFi 相關代幣是市場上最新的山寨幣，這就是它們的表現如此優異的主要原因。以太坊之外的其他智能合約平臺上當時不存在 DeFi，而現在，多個不同的鏈上都擁有了 DeFi，並且很多情況下這些 L1 上具有 EVM 兼容性，這可能會是扭轉這些 DeFi 資產相對 ETH 下跌趨勢的價值敘事，因爲隨着新資本進入 DeFi 領域，它們的使用量可能會增加。這些代幣對 ETH 的比值目前已回到年初以來的低點附近。除了 DeFi 藍籌股之外，DeFi 中還有很多新的創新完全來自全新的協議，例如 OHM / SPELL。 我認爲 ETH-DeFi 的最大優勢在於這些機會，然後是去中心化衍生品領域。由於一些正在嚴厲打擊加密交易，而且許多其他非 KYC 的交易所正在降低其提款限額或強制使用 KYC，我們將看到用戶從中心化交易所（CEX）流向鏈上交易。 dYdX 已經展示出這種趨勢的出現，去中心化的永續合約交易量可與某些具有良好流動性的 CEX 相媲美。DPX 是另一種去中心化替代方案，致力於構建期權平臺。在 Solana 上現在有了 Mango Markets 和 PsyOptions 等平臺。在接下來的幾個月以及 2022 年，所有這些平臺的用戶增長都應該會加快。

DeFi 代幣一直以來很好地扮演了對其他多頭 / 現貨頭寸的對沖，但隨着我們進入這個新的多鏈階段（EVM DApp 可以跨區塊鏈部署），這種趨勢可能很快就會宣告結束。 正如我之前所說，我認爲趨勢將會是：新的機構資本進入加密領域，押注 DeFi + 智能合約的長期成功，在可用選項中，最佳循環投注標的是替代性 L1 的代幣，其市值相比 ETH 要小得多，且目前性能優於以太坊，只是不那麼安全。

對於對沖選項，現在最好尋找沒有那麼多資本進入的較弱的 L1 + 較小的社區，而不是 ETH-DeFi 資產。隨着替代性 L1 捕捉到新加密貨幣進局者的市場份額，並逐漸蠶食 ETH 的市場主導地位，我認爲這將繼續是最好的交易。

如果投資 ETH-DeFi 代幣，我認爲最好關注較新的協議（能爲以前不存在的用戶提供價值） + 關注當前的市場趨勢，現在 EVM 的當紅趨勢是多鏈 /「橋」項目和去中心化衍生品，而不要去盲目購買所謂的 DeFi 「藍籌股」。

NFT 市場展望

在我看來，NFT 是最有意思的細分市場，因爲它們吸引了完全沒有加密背景人羣的極大興趣，讓加密社區之外的人們加入可愛的數字圖片 + 鏈遊，比解釋 P2P 借貸和金融系統更新迭代的優勢要容易得多。我在這裏看到了四個主要趨勢：具有歷史價值的鏈上和生成藝術、頭像 NFT 社區 + 公司進入該領域、銷售個人作品的傳統藝術家和攝影師，以及鏈遊。

單純從歷史角度看，加密原住民對最早和最有影響力的鏈上作品（例如 Punks / ArtBlocks ）給予高價值，是去年年底其他人對 NFT 產生濃厚興趣的跳板。由於以太坊是第一個智能合約平臺，因此從溯源和早期社區的角度來看，隨着加密領域的發展壯大，其網絡上的第一批 NFT 將會保持很高的價值。我很想知道這種趨勢是否也適用於其他替代性 L1 公鏈，這些公鏈剛剛都在自己的平臺上推出了第一批 NFT。Solana、Fantom、AVAX、Harmony 和其他項目現在都有一些 NFT 項目和相關的 NFT 市場。一直使用這些平臺作爲自己首選生態系統的早期用戶，可能會像以太坊一族對 Punks 等項目的青睞一樣，認爲這些平臺上的項目頗具價值。看一下生成藝術類別中，很明顯，即使鑄造成本增加，Art Blocks 仍然是占主導地位的平臺。 之後還會誕生像 Fidenza 這樣廣受歡迎的作品，尤其是隨着時間推移，生成藝術家的數量會越來越多。

可能最具人氣的趨勢是以散戶爲中心的頭像 NFT 項目。我們已經看到了像無聊猿遊艇俱樂部（Bored Ape Yacht Club，BAYC）這樣的項目大獲成功，看到它如何吸引了很多體壇巨星、以及其他和加密貨幣毫不搭界人士的密切關注。我們還看到，很多傳統企業試圖利用 NFT 進行自己的營銷。隨着越來越多的公司最終看到了構建線上社區的價值，Visa 購買一個 Punk，以及虛擬寵物遊戲站 Neopets 在 Solana 上推出經典角色集合等事件，只是這一趨勢的開始。在我看來，NFT 收藏是迄今爲止引導用戶社區的最佳方式，因爲它比起傳統營銷方式中向人們發送電子郵件列表或讓人們購買商品而言，具體的參與感要強烈地多。當您構建一個所有人都持有 NFT 的社區時，向這些人分配價值要容易得多，而且他們也會對社區有更多的資金投入。我們已經看到了不斷有項目分別推出自己的 10,000 套 NFT，而公司將在如何使用 NFT 進行營銷方面變得更有創意。不過，這一趨勢的主要障礙是讓新用戶獲得加密錢包，這是一個很容易解決的用戶體驗問題。在即將到來的這個季度，我認爲領先的頭像圖片（PFP）項目，比如 Punks / BAYC / Cool Cats / SMBs，和其他項目會繼續有出色表現，但最有價值的可能是從中間梯隊項目找到蒙塵的珍珠，其作品有機會能在市場的重新定價中獲得更高的價格。我最看好 Creatures，因爲我看好該項目創始人、21 歲的紐約藝術家 Danny Cole，以及他們迄今爲止爲爲持幣者的良好體驗付出的巨大努力，似乎 Cole 對該項目規劃的長期願景只是他藝術作品進入數字世界的延伸。從視覺角度而言，0N1 Forces 仍然是我個人的最愛，從 Discord 頻道來看，該團隊也計劃通過面對面的活動以及向持幣者空投來建立社區。一般來說，這些 PFP 項目的代幣表現實際上取決於這些項目如何爲持幣人創造價值，以及如何讓社區參與。另一方面，在 NFT 領域中始終存在很多純粹是爲了搶錢的騙子項目，因爲可以輕而易舉地讓人們鑄造任何東西。請積極參與 Discord 和其他社交媒體的討論，應該有助於你鑑別項目的質量，但最謹慎起見，最好在第一週左右不要輕舉妄動，認真觀察項目在市場上的發展情況。我真的很想看看這些元宇宙（Metaverse）世界是如何構建的，以及團隊之間可能展開的合作，在這些方面做得很好並創造出凝聚力體驗的項目將搶佔巨大的優勢。目前我只看到規劃路線圖，但在接下來的一年左右時間裏，我們應該看看哪些項目能夠在這一領域創造價值。

鏈遊結合了 NFT 和邊玩邊賺（Play-2-Earn）生態系統，也吸引了很多新用戶進入加密社區。第一個成功重現 Roblox （世界最大的多人在線創作遊戲）或 堡壘之夜（Fortnite）等遊戲平臺神話、同時還整合了一個允許用戶邊玩邊賺錢系統的團隊，將是迄今爲止最成功的加密 DApp 之一。隨着遊戲開發商進軍這個領域，像 Solana 和 AVAX 這樣允許進行很多廉價微交易和高吞吐量的平臺，應該在這方面具備優勢。各大基金正在爲黑客松提供 9 位數的激勵計劃，以吸引開發者進行構建，這應該會加速高質量的軟件開發工程師向加密領域的過渡。鏈遊 Axie Infinity 在菲律賓取得了巨大成功，目前是該領域最賺錢的山寨幣，它絕對是元宇宙趨勢的市場領導者，應該密切關注該行業的趨勢節點或併購整合動態。我認爲，10 月會看到元宇宙生態系統代幣會開始迅速重拾漲勢，AXS 質押將是一個巨大的催化劑。Parallel NFT 紙牌遊戲是這一領域的另一個領跑者，儘管他們的遊戲還沒有正式推出。他們的作品真正與藝術很好地組合在一起，到目前爲止，他們在培養社區方面也做得很好，充分細分的系統非常有利於用戶的參與和競爭。此外，他們的團隊也吸引了著名的投資人，比如來自 Youtube 的 Chad Hurley 等等。其他可能的早期贏家包括 Star Atlas 和 Aurory 之類的遊戲，但目前尚未明確遊戲玩法，我們無法真正瞭解具體細節。 我有一份小盤項目清單，我需要對其進行更多研究，然後才能發表我的長期觀點 （ILV / PYR / RAINI / YGG 和其他一些項目）。要想從這些遊戲中獲得最大價值，我認爲您必須「在市場確信它們會成功之前」就早早入局投資，當人們還充滿懷疑的時候，您會以最好的折扣買入其資產。

傳統藝術家推出自己的 NFT 項目，也是一個值得關注的重要趨勢。我已經提到了 Danny Cole 的 Creatures，但還會有更多類似的項目。 通過紙質媒介銷售藝術品，比銷售 NFT 困難得多，因爲後者中所有東西都可以通過數字方式輕鬆訪問。我對這種趨勢沒有太多預測，因爲我對傳統藝術知之甚少，但我確實認爲，逆潮流的噱頭會隨着時間而消失。當人們第一次看到他們不理解的東西時，這似乎是他們的下意識反應。

值得關注的四季度投資組合配置

10 月份我的核心頭寸將是 LUNA，因爲其 Columbus-5 網絡升級將成爲其幣價起飛的催化劑，我還會押注元宇宙 / 遊戲領域的領軍者 Axie。L1 表現出色和 NFT 是今年的兩個主要趨勢，因此在其中分配的資金要高於其它領域。

除此之外的資金主要投入 LP 收益耕種和一些特定的市場板塊。BTC 和 ETH 將緩慢移動，因此主要是搶短差交易（Scalping）策略而不是持有長期波動性，直到我認爲其他地方沒有更高的 beta 回報纔會投入。一旦 ETH 重新站上約 3600 美元，我認爲它會很快創下歷史新高。BTC 在它需要突破的 5.5 萬-5.8 萬美元箱體仍然面臨很大阻力，所以我會在這一區間尋找即將改寫箱體高點的機會入場。一旦突破 5.8 萬美元這一點位，我擔心 ALT/BTC 會表現不佳，並開始推動價格發現。

從技術分析來看，LUNA 已經在自 3 月以來的歷史高點上方盤整了約 40 天，從夏季低點的底部上漲了約 6 倍。一旦 Columbus-5 上線，並且生態系統中的所有其他項目都啓動，我預計它會向上突破。

Axie 處於類似的情況，並且在最初發力後已經盤整了兩個月。在大約一週前的回調行情中，它重新測試了 7 月以來的高點，並強力反彈。

我的 LP 收益耕種 / 單邊賭注分佈在多個鏈中，保持流動性是其中重要的原因之一，可以在最好的機會出現時迅速轉移資金。最近的兩個主要例子是 AVAX 上的 $TEDDY 和 Harmony 上的 $JEWEL，如果你已經關注這些生態系統，則更容易找到這樣的機會。

對於 BTC 和 ETH，底部的更強確認，將會在 4.5 萬美元 / 3100 美元以上帶來突破。

對市場的總體看法：預計比特幣和以太坊這樣的標杆幣種上漲趨勢緩慢，具有強大基本面催化劑的山寨幣的表現優於其他山寨幣，而恐龍級山寨幣和其他未能交付價值的山寨幣則繼續表現不佳。理想的輪換是在 10 月份將 LUNA / Axie 投入價格發現，之後轉向標杆幣種，然後在明年第一季度之前重新創建 Solana 頭寸，作爲主要持有資產。

我對 NFT 的市場週期節點的認知，不如我對標杆幣種和替代幣那麼瞭如指掌，所以只是持有我認爲被低估的那些 NFT，直到市場對其它們重新定價。

我還將繼續密切關注以太坊的合併，因爲屆時將成爲 ETH 跑贏其他 L1 的催化劑，可能會重演 ETH 在 2021 年 4 月至 5 月的一波行情。

微觀視角看項目價值

L1 幣種

LUNA

Columbus-5 網絡升級： 9 月 29-30 日 屆時將實現與 IBC 和 Cosmos 生態系統中其他所有區塊鏈的整合 整合 Ozone Insurance 整合 Wormhole ，在 Solana 和 Luna 之間建立「橋」 所有用於鑄造 $UST 的 LUNA 都將被銷燬

總體理論是 UST 將在多個鏈上得到更多使用，這對 LUNA 來說將帶來通貨緊縮，Columbus-5 升級後很多新項目將在 Terra LUNA 生態系統中推出，將吸引新用戶，而通過使用 Terra 和蟲洞橋，很容易將這些項目和用戶連接起來。在我看來，該項目目前在西半球並不是那麼受歡迎，因爲它的主要社區在東半球，但在接下來的幾個月裏應該會發生變化。

SOL

目前不是我的主要持倉，因爲我認爲其他資產有更多的上漲空間，但我的個人整體交易指標是瞄準跑贏 Solana，因爲它整年都是市場領跑者。我認爲，一旦 Solana 完成了從最近的整合，這種強勁勢頭將會延續。可能在近期引爆漲勢的催化劑是 EVM 的集成，以及當前黑客松的落幕。

Solana NFT 的表現也非常好。SOL 最近的大部分漲勢都發生在其創下歷史高點之後，我認爲這對於人們將收益迴流給生態系統是件好事。Solana Monkey Business 目前絕對是這一市場中的領跑者，但還有很多其他項目不斷在啓動。對於大多數新的 Solana NFT 項目我並沒有逐一跟蹤，但認真關注 Twitter 上的發展態勢以及市場上最流行的趨勢，是確定哪些項目最有前途的好辦法。

Solana 上開發的鏈遊的發展態勢非常看好，這就是爲什麼我認爲，Aurorians 會是最好的押注之一。

從技術分析來看，在 BTC 守住陣地的同時，SOL 價格沒有進一步回撤，會在 150 美元上方盤整鞏固後再向上反彈。如果 SOL 持續向下，這將是一個很好的現貨做多機會，但考慮到投資者對 SOL 的強烈關注，我們是否得到這一機會尚未可知。

我認爲 10 月左右會進行盤整，但需要一直關注 SOL，因爲不想因爲忽視而錯過它的行情啓動。

AVAX

自 8 月中旬以來，AVAX 幣價和 AVAX 生態系統中微小盤項目的表現一直非常強勁。JOE 一直是頂尖表現選手，並且比當時的低點上漲了約 100 倍。隨着與 AAVE 一起推出流動性挖礦計劃，AVAX 和 JOE 應該會繼續呈上升趨勢，但我認爲目前 LUNA 比 AVAX 有更多優勢。在我看來，AVAX 目前絕對是 EVM DApp 的第一陣營區塊鏈，因此用戶可以簡單易用、開發者可以輕鬆移植，是推動其幣價上漲的一個非常強大因素。即使 Arbitrum 推出，我也不認爲 AVAX 鏈上會有出現任何重大項目流失。zk rollup 是否會改變這種情況，非常值得觀察一下，但是如果 ETH L2 解決方案與 AVAX 的用戶體驗沒有顯著不同，那麼我認爲 rollup 的登場不會造就 AVAX 的熊市。我持有一小部分 AVAX，期盼從新的生態發佈中獲利。

Teddy Cash 是 AVAX 上新的貸款協議之一，在過去一週左右的時間裏表現良好，我認爲，該幣種仍然沒有進入大批投資者的視野，因爲它的市值只有約 2500 萬美元左右。該項目中用戶可以使用 AVAX 作爲借入其穩定幣 TSD 的抵押品，並且目前還有一些 LP 收益耕種農場正在進行中。

Harmony / $ONE

與 AVAX / SOL / FTM 一樣具備高性能和短時延，但知名度屬於小且透明。具備功能跨鏈橋、可兼容 EVM，Harmony 所缺乏的只是社區開發和項目開發。這讓我感覺 ONE 與 2 月初的 SOL 非常類似，當時 Solana 區塊鏈的速度很快，但上面只有一個 DApp：Raydium。 幾周前，Harmony 啓動了一個 3 億美元的生態系統基金，以刺激開發、鼓勵建設者，所以希望很快就會看到更多的項目出現。 DeFi Kingdoms DEX 是我 9 月份收穫最爲豐厚的押注之一，其團隊對外溝通了未來目標，並且一直在有效地發佈更新。除了交換 / 收益耕種實用用例之外，它是我見過的唯一一個在爲用戶創建基準元宇宙世界方面做得很好的 DEX。我暫時不打算離開 Jewel / ONE 收益耕種農場，想觀望一下他們如何開發遊戲以及 NFT 如何與整個生態系統互動。

Layer 0

ATOM

如果 Cosmos 能夠從使用 Cosmos SDK 構建的所有項目中收穫到價值，那麼從長遠來看，Cosmos 資產的上漲潛力巨大。當前已經有大量出色的項目採用了他們的架構進行構建，而現在的重點是通過 IBC 將它們全部連接起來，以 Cosmos Hub 作爲核心。持幣者從 Atom 中收穫的價值一直很少，直到最近才略有改觀。現在，基於 Cosmos SDK 構建的區塊鏈正通過 IBC 變得整合度更高，觀察一下這將如何影響 Atom 幣價會是件有意思的事情，或在治理中通過哪些提案來改變架構。Cosmos 提案 #56 提議將 Cosmos Hub 作爲連接到 IBC 所有鏈的路由器，這應該會是未來幾個月推動其幣價上漲的主要催化劑。我在 Atom/Osmo LP 中有一部分頭寸，並擁有一部分 Atom，但隨着該提案接近通過，將尋求添加其他頭寸。

去中心化交易所

dYdX

非常簡單的理論設計，吸引了從中心化交易所遷移的資金，屬於當前最賺錢的衍生品 DEX；

JOE

已成爲最好的自動做市商（AMM）之一 ，其市值將在短時間內逼近 UNI & SUSHI；

OSMO

更像小且人們不知道的項目，但身爲 Cosmos 上的主要 AMM，其運行良好，隨着人們對 IBC 的瞭解越來越多，應該會得到更多使用；

NINJA

微小盤， Solana DEX / NFT / 鏈遊，如果團隊執行得力，其市值天花板不可限量；

DPX

去中心化期權協議，目前處於測試網階段，但我認爲他們在這一板塊中沒有太多競爭力；

鑑於其市值仍不過 1-2 億美元，還是很好的循環投資標的

Astroport [即將推出]

Columbus-5 升級後將成爲 LUNA 平臺的主要 AMM，目前尚未推出。

多鏈 / 橋項目

SYN

這一領域中用戶目前正在不同鏈上追逐最佳機會，快速且易於使用的「橋」會是非常有用的利器；

Synapse 是從 Arbitrum 快速取回資金的少數途徑之一，並且它們也具有與其他鏈互動的功能 + 將進行更多構建；

SCRT

Secret Network 是我在主網上看到的第一個以隱私爲主打賣點的智能合約協議。他們即將推出的 Supernova 協議更新將實現 IBC 整合，類似於 LUNA 的 Columbus-5 更新。其幣價走勢圖接近其囤積低點範圍，因此主力已經開始在這裏建倉，應該會過一段時間人們纔會開始談論這一代幣。

該項目已經測試了「橋」從 ETH 兌換成 SCRT ，「橋」運行正常，但它們在橋接時不提供任何基礎貨幣，因此您必須從某個地方獲取它，之後才能取消隱藏您的資產。

REN

另一個「橋」 項目，原理等同於 SYN

對沖 / 做空的項目

DOGE

一直是業績表現最弱的標杆代幣之一，散戶關注的重心已從 meme 幣轉移到 NFT，其他鏈上的狗幣中也可以看到這種衰落趨勢。

BNB

其他 L1 的崛起，已經讓很多人忘記了 BSC，BNB 仍然積極地 在 Pancake Swap / Bakery Swap 進行交易，但不像以前那樣多，因爲當時 BSC 是唯一廉價的以太坊替代鏈；

我個人堅信，今年餘下時間內，BNB 相對於 SOL / LUNA / AVAX 的頹勢將繼續延續。

MATIC

與做空 BNB 的理論類似，其他原因包括 Arbitrum 和其它即將登場的 ETH L2 解決方案發展如火如荼。

收益耕種機會

JEWEL / ONE

Harmony 上的主力 DEX，目前尚未受到太多關注，他們也計劃發行 NFT，以及打造使用 ONE 的鏈遊；

大部分回報鎖定到明年 7 月，以抵消高 APR ；

每個 epoch 的 APR 不斷衰減，項目依然處於早期階段；

我個人見到的最具創造性的 DEX 之一，具備先發優勢 + 與其他類似項目不同的體驗。

OSMO / ATOM

Osmosis 是首批與 IBC 其餘部分連接的鏈之一，Gravity DEX / mBridge 將能夠在第四季度末將 IBC 連接到以太坊和其他生態系統；

Cosmos 上的第一個主要 AMM，很可能成爲 Cosmos 生態系統中 Luna IBC 連接的主要受益者。

NINJA / SOL

我個人非常看好 Ninja 團隊，因爲他們打造了一個表現優異的 DEX，且正朝着打造 NFT 市場 + 整合鏈遊而努力工作。

其團隊絕對擁有一整套發展路線圖，但作爲小盤資產，我認爲其上漲潛力不俗 。

在 Orca 和 Ninja 中獲得雙倍獎勵，其資金池應該會繼續持續約 365 天，且無需擔心無常損失，因爲代幣對是 NINJA/SOL 而不是 NINJA/USDC。

穩定幣收益耕種農場

Rari Capital USDC Pool

23% APR

存入 $USDC ，依據其收益聚合策略而獲取回報

Anchor on Luna

~20% APR

存入 $UST

OHM

我瞭解到這個項目真的已經很晚了，但他們已經將大約 1.5 億美元投入到其金庫中，並擁有一個致力於長期發展的用戶社區；

由於其市值現在超過 10 億美元，我認爲對多數人（比如我）而言，很難忽視這一項目，其代幣會在這一基礎上繼續加速上行；

觀察一下 Olympus Pro 推出後的運行情況會很有趣，但老實說，這個項目會飛得更高

這一唯一的利空因素是：其市值相比金庫總資產的溢價現在相當大 。

單邊質押

xJewel

DPX

NFT

Punks

鑑於 ETH 表現良好，Punks 應該會繼續上漲。您可能不會再因爲購買這些 Punks 而獲得 100 倍的收益，但它們本質上就像在以太坊上購買房地產一樣；

如果此時購買這些 Punks，我個人認爲，您應該計劃多年持有。

BAYC

很明顯是 NFT 板塊中僅次於 Punks、排名第二的項目，從投資回報率的角度來看有點類似，您如果甘冒較大風險挖掘中間梯隊項目，可能會獲得更多收益，但 BAYC 將保持價值，這是毫無置疑的。

SMB

Solana 上人氣最高的 NFT，我認爲其定價最終將接近於 BYAC；

我認爲，在當前價格基礎上，在短期內漲勢會放緩一點，因爲其地板價剛剛從 50 → 250 SOL，但從整個 NFT 格局來看，它是最可靠的選擇；

作爲 Solana 上主要的 PFP NFT，相比以太坊上同類項目而言其價格被低估。

Creatures

擁有強大的社區，並與現實生活中的藝術家建立了出色的人脈關係；

持幣者人數與代幣總數之比 ~55% + 「大鯊魚」奧尼爾等名人加入社區；

相對於其他相同質量項目 ~3 ETH 左右的地板價，其價格仍然相對便宜；

我個人持有其中一些稀有品，真的不打算很快出售，認爲這些是目前 PFP 項目中上漲潛力最大的項目。

Loomlock NFT

Loom 的生態項目；

預期該項目會具有持久力，並且除了 JPG 之外還有更多的東西轉化爲 NFT，我認爲，Loom 在培養社區和增加價值方面會做得很好；

我通過鑄造得到了一些 Loomlock NFT， 可能會在二級市場購買更多。

0N1 Forces

這是我個人從美學上最鍾愛的 NFT 項目，其中幾張頭像我可能會長期保留一段時間；

我對交易 0N1 Forces NFT 不是很感興趣，但在我的 PFP 之外還有該項目一些其他的 NFT，如果他們的盤子變得很大，我可能會轉入其他較小的項目；

10 月第一週在洛杉磯爲 0N1 持幣者舉行首次線下面對面聚會；

其作品在第四季度會有空投。

FTM 上的 Bit Umans / Ancestral Umans / Portalheads

對 Fantom 上發佈的首批 NFT 之一進行廉價賭注，對這些項目的信念並不高，但考慮到那裏沒有太多競爭，認爲投資回報率是不錯的。

AVAX 上的 Crypto Seals

在人們剛開始聚集時，我鑄造了一些此類 NFT，與 FTM 上的操作理念相同，這是 AVAX 上最早的生成項目之一，並且幾乎沒有任何鑄造成本。

Harmony 上的 Gen 0 Heroes

這些將與 DeFi Kingdoms DEX 一起發佈，希望在它們出現時鑄造一些，因爲它們還可以讓您更早地解鎖收益耕種獎勵，並且將成爲 Harmony 上第一個值得注意的 NFT。

Arweave

Arweave 是最好的 NFT 基礎設施項目，其去中心化數據存儲架構將支持未來的很多 NFT 項目，這些項目希望將數據存儲在 AWS 或其他中心化服務以外的其他地方。與 Filecoin 等其他數據存儲項目相比，它的市值仍然被低估 。

我個人持有很多其他項目代幣，但這些是我主要的賭注，每週都有一個帶有 NFT 概念的新項目浮出水面，因此可能會繼續跟蹤其交易額 + 銷售趨勢，只是爲了抓住這些機會

其他

我對大多數 NFT 項目的瞭解，不如我對替代幣生態系統的那麼瞭如指掌，因此需要對這一板塊做更多的研究，需要更仔細地研究：項目如何向用戶進行空投並啓動新的迭代 例如 https://cyberkongz.medium.com/the-next-leap-in-cyberkongz-evolution-e8ea8a064b26



元宇宙項目

Axie Infinity

AXS 是當前鏈遊領域無可匹敵的領導者。在市場其他部分價格觸底之前，它是第一個從 6 月份低點強力反彈的山寨幣，並且已經鞏固盤整了幾個月。

他們的仍在爲用戶提供價值，即使是與包括所有 DeFi 替代幣的協議相比，仍然是利潤最爲豐厚的協議。他們即將推出的質押應該是一個很好的催化劑，爲下一個趨勢走勢鋪平道路。

AXS 的主要風險是隨着它的人氣不斷爆棚，它如何處理擴展到更多用戶的問題，我想要更深入研究他們對此有何計劃。

Vulcan

PYR 是我研究過的低市值遊戲項目之一。老實說，對它我還沒有像我對其他遊戲那樣深入研究，但他們正在構建一個完整的 NFT DApp 生態系統和 NFT 市場。我玩過其中一些遊戲，從技術分析來看，其幣價走勢圖表看起來很棒。

對明年的整體隨想

問題一：所有資產大跌 90%、出現多年熊市的可能性有多大？

我個人認爲，隨着加密資產的人氣變得越來越高，這種情況越來越不可能發生，因爲我們看到，當前流入加密領域的資金 / 用戶超過以往任何時期。我認爲，有太多被擱置的資金和積極的開發活動，導致價格不可能多年出現連續多年的跌跌不休。

我們看到今年衍生品溢價 / 未平倉合約（OI）過熱+泡沫破滅，這些都下跌了約 70+%，但之後我們只是橫盤整理了三個月，然後又回升。由於替代幣資產以如此快的速度變成拋物線，因此價格回撤通常非常陡峭。 自加密貨幣誕生以來的任何其他階段，都沒有發生這種情況，因爲加密貨幣現在受到了公衆的廣泛關注，所以我相信，2022 年不會再度觸及 2021 年創下的低點。必鬚髮生類似新冠肺炎疫情這樣幾十年一次的打擊事件，纔可能導致這種情況，導致嚴重的崩盤。我相信如果市場再次過熱，-70% 回撤+ 再次橫盤是可能的，但我認爲在更大幅的上漲之前，不太可能出現這種情況。由於 SBF 的公衆形象，以及他一再積極地強調希望與監管機構合作，FTX 會成爲核心話題，並吸引公衆視野的關注，這對加密貨幣來說是一個巨大的福音，這也是我認爲 SOL 比其他 L1 具有優勢的另一個原因。從發展角度、公衆認知角度、制度角度或監管角度而言，現在再將 2017 年與 2021 年進行比較是沒有意義的。 加密作爲一種資產類別的成熟，意味着只要經濟健康，加密資產最終應該開始與標普 500 指數一起上漲，加密的上漲空間比目前任何其他資產類別都要大得多，但即使它的規模已經趕上其它資產類別，正如我們在 FAANG 等公司中看到的那樣，加密仍可實現穩定增長。我相信，隨着人們希望收穫超越傳統市場的利潤，我們將會看到越來越多的機構 / 對沖基金進入加密領域，負責爲高淨值人士投資的專業人士必然會被問到：爲什麼他們沒有對加密貨幣進行配資，這意味着：加密資產的波動性應該在未來幾年開始收窄。



問題二：什麼將成爲 2020 年代的殺手級應用？ 2010 年代是亞馬遜、2000 年代初是 Facebook，在原宇宙領域中會是什麼樣子的應用？如何吸引數以百萬的非加密用戶？

這是我經常回顧的問題之一，因爲它幫助我在更長的時間框架內構想想法。我打賭，未來十年用戶會湧入加密領域，將帶來用戶與技術交互方式的重大轉變。

例如， 一個元宇宙 / 社交網絡中，人們擁有一個包含所有 NFT/ 藝術 / 數字土地 / 炫耀性（Flex）物品的公共地址；一個可以輕鬆用作儲蓄賬戶的私人地址，利用 USDC / UST 等穩定幣產生收益；一個用於 DEX 交易 / 其他交易的私人地址。所有這些都通過沒有差別的用戶體驗實現連接，人們可以在其中相互發送消息。這個方面，值得思考的問題是： 如何在一個地方創建包含社交網絡 / 銀行 / 遊戲的無縫體驗？ 能在什麼平臺上構建它？ 將如何向新用戶和數百萬人推廣這一應用？（通過）遊戲化？（通過） NFT？



問題三：哪個沒有討論到的細分市場會在未來幾個月 / 明年人氣爆棚？

如果 2018 年問這個問題，答案是 DeFi；

如果 2019 年問這個問題， 答案是 NFT

我不確定下一個主要趨勢是什麼，但也經常重新思考這個問題。

總之，更泛泛而言，我想要花時間更詳細瞭解 L1 技術堆棧之間的差異。我的大部分時間都花在加密交易和開發上，所以我想在有時間的時候平衡一下。