五分鐘瞭解 Elk Finance 跨鏈兌換機制

Elk Finance 通過 ElkNet 智能路由傳輸 ELK 代幣幫助用戶實現跨鏈兌換，流動性由用戶在各條鏈上添加。

撰文：Karen

多鏈趨勢下，跨鏈橋作爲連接各條區塊鏈或網絡上資產間的橋樑發揮着關鍵作用，但跨鏈成本高、一個跨鏈橋僅支持兩條鏈上的資產轉移等弊端也逐漸顯現。

爲此，跨鏈流動性網絡 Elk Finance 通過其治理代幣兼跨鏈效用代幣 ELK 將這一過程變得簡單粗暴，即，在跨鏈兌換路徑中，先在第一條鏈上通過 X-ELK 流動性池將 X 代幣兌換爲 ELK 代幣，然後經過 ElkNet 智能路由進行跨鏈轉移，再在第二條鏈上的 Y-ELK 將 ELK 轉換爲 Y 代幣。

Elk Finance 如何實現跨鏈兌換？

根據 Elk Finance 的 Lightpaper，當前該團隊共有四名成員，均爲對區塊鏈技術熟悉的系統架構師或者開發者，首席開發人員 Howitzer 是一位擁有近 6 年經驗的 Javascript 和 Solidity 專家。

ElkNet、ElkDex 和 ELK 代幣是 Elk Finance 在提供跨鏈兌換服務過程中發揮關鍵作用的三個部分。其中，ElkNet 作爲多鏈協議不僅支持跨鏈轉移，還允許開發人員構建跨鏈應用程序，在啓動時首先支持了 Avalanche，之後又陸續支持 Polygon、Fantom Opera Network 和火幣生態鏈、幣安智能鏈和 xDai，另外，目前僅支持跨鏈傳輸 ELK，每筆傳輸最大限制爲 1 萬 ELK。Elk Finance 表示，ELK 跨鏈傳輸（不包括同一支付步驟）時間會在 7 至 20 秒之間，經測試也在 10 秒左右。

從 ELK 跨鏈智能路由具體過程來看，ELK 在第一條鏈上進入一個合約，然後被銷燬（或鎖定），再通過 ElkNet 智能路由尋找到最具成本效益的路徑，從另一條鏈上的一個合約退出，並重新鑄造爲相同數量的 ELK 代幣。簡單來說，跨鏈轉移的代幣只有 ELK。

那在跨鏈傳輸時，如何確保 ELK 的價格保持相對穩定呢？Elk Multi-Bridge 由於使用 ElkNet 發送 Elk 代幣，在第一條鏈上銷燬後會在第二條鏈上鑄造同等數量的 ELK，因此市場會有效平衡 ELK 價格。

除 ElkNet 外，Elk Finance 的另外一個組件是 ElkDex，能夠爲跨鏈兌換、貸款和其他類型的交易提供流動性，在今年 7 月份正式開始支持跨鏈兌換。

而關於流動性來源，Elk Finance 會啓動多輪流動性挖礦活動，目前已進行至第 7 輪，用戶可在 Avalanche、Polygon、Fantom、火幣生態鏈、幣安智能鏈以及 xDai 上提供 ELK 與其他受支持代幣的流動性代幣，來賺取 ELK 獎勵的同時還能爲跨鏈兌換提供流動性。此外，Elk Finance 還將在之後提供 ELK 單幣質押服務。

代幣功能和經濟學

ELK 代幣總供應量爲 42,424,242 枚，略低於總供應量的 5%（即 200 萬枚）分配給創始團隊和顧問，並根據里程碑分三年線性釋放，另外，分配給流動性提供者 1000 萬枚 ELK，佔總供應量的 23.57%，另外 1000 萬枚放至保險基金，還有 1% 的 ELK 用於空投和營銷工作。剩餘 2000 萬枚 ELK 代幣被鎖定在一個社區基金中，由社區經過投票決定用途。

ELK 代幣經濟學

值得一提的是，分配給流動性提供者的 1000 萬代幣中，第一年爲 500 萬，此後會每年進行減半。除流動性獎勵外，Elk Finance 的保險基金還會爲流動性提供者補償無常損失，確保用戶在退出流動性時不會以低於初始存款的美元價值。每日補償的最高限額爲當日分配的流動性供應獎勵。

未來 Elk Finance 還將爲 ELK 增加節點運行、治理參與、NFT 購買、貸款抵押等用例。

Elk Finance 主網路線圖

ElkNet 當前還處於測試階段，免除了在 ElkNet 上轉移 ELK 的所有轉賬費用。不過，Elk Finance 之後會在 ELK 通過 ElkNet 時真正銷燬少量 ELK，以將 ELK 轉爲通縮代幣。因此，目前使用 ElkNet 進行跨鏈兌換的唯一成本是 ELK 在兩條鏈上各自的兌換費用。ElkNet 提供一個可以以 1 ELK 來支付 Gas 費的選項。

除用於價值轉移的跨鏈效用代幣 ELK 之外，Elk Finance 還有用於價值轉移和貸款的跨鏈穩定幣 CHFT 以及 Moose NFT。CHFT 與瑞士法郎掛鉤，爲 ERC-20 標準代幣，將與以太坊錢包以及支持鏈上的兼容錢包完全兼容。Elk Finance 會在支持每條新鏈的同時向 Moose NFT 持有者空投 ELK，每條鏈上的 Moose NFT 總量爲 100 個，之後只有 Moose NFT 持有者才能在持有一定數量的 ELK 後在 ElkNet 上驗證轉賬。

另外，Elk Finance 還有一個流動性評分系統，爲其早期採用者、ELK 持有者和提供的流動性生成一個流動性分數，分數越高，獲得空投和 NFT 的機會越大。

小結

Elk Finance 跨鏈兌換效率也會受到流動性的影響，當前，Elk Finance 鎖倉額還非常低， 在 Avalanche 上的鎖倉額爲 251 萬美元，在 Polygon 上爲 2218 萬美元。此外，在測試階段中，ElkNet 每秒僅能處理 20 次傳輸，主網帶寬嚴重依賴於 Elk 服務的每條鏈的公共 RPC。

不過，Elk Finance 表示，爲了提升可擴展性，已經在構建支持 ElkNet 的 RPC 節點的彈性網絡，隨着 ElkNet 節點的運行以及之後的不斷優化，完整的主網應該會支持每秒數千次傳輸。