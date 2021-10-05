監管無礙市場活躍，融資筆數創九周新高 | 投融資週報

本週基礎設施領域較爲活躍，唯一一筆億美元級別融資發生在該領域。

據鏈聞統計，9 月 25 日至 10 月 1 日期間，加密市場共發生 28 筆投融資事件，融資筆數有所上升。已披露投融資總金額爲 4.364 億美元，受單筆大額融資數量下降影響，相比上週本週投融資總額出現了明顯回落，不過仍處在近一個多月的相對高點水平。

本週僅有 1 筆億級大額融資發生，從賽道分類來看，融資事件主要集中在基礎設施和 NFT 領域，而 CeFi 領域融資額佔比較大。金額最高的一筆爲二層擴容平臺 Celer 推出的跨鏈支付網絡 cBridge 跨鏈資金達 2 億美元；其次爲 Upbit 運營商 Dunamu 以約 86 億美元估值完成 8500 萬美元融資。另外，受全球各地加密貨幣法律法規的監管要求，DeFi 和 CeFi 領域投融資金額銳減。

機構方面，本週持續活躍機構包括 Electric Capital、Coinbase Ventures、Polygon、a16z、Polychain Capital、Jump Capital 等，活躍機構普遍聚焦於基礎設施和 NFT 等領域。

注：統計中融資筆數和總金額不包含基金募集和籌資融資。

基礎設施

二層擴容平臺 Celer 推出的跨鏈支付網絡 cBridge 跨鏈資金達 2 億美元

由二層擴容平臺 Celer Network 推出的跨鏈支付網絡 cBridge 現已幫助用戶跨鏈資金達 2 億美元，一週內跨鏈資金總額增長 1 億美元。

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數字資產基礎設施公司 Zero Hash 完成 3500 萬美元 C 輪融資，Point72 領投

數字資產基礎設施公司 Zero Hash 宣佈完成 3500 萬美元 C 輪筒子，由 Point72 Ventures 領投，NYCA Partners、DriveWealth 等參投。

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Layer2 擴容項目 Nahmii 完成 800 萬美元融資，併發布 Layer2 解決方案 Nahmii 2.0

以太坊 Layer2 擴容項目宣佈完成 800 萬美元融資，DARMA Partners 領投，Aligned Capital、CMT Digital、Delta Fund、Fourth Revolution Capital 和 Quantstamp 等參投。

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多鏈錢包 XDEFI 完成 600 萬美元融資，Mechanism Capital 領投

多鏈錢包 XDEFI 完成 600 萬美元融資，融資方式包含了代幣以及股權融資，Mechanism Capital 領投，DeFiance Capital、Alameda Research、Sino Global Capital、Animoca Brands、CoinGecko 和 Morningstar Ventures 參投，個人投資者包括 Darren Lau （The Daily Ape）、Mark Zeller （Aave） Scoopy Trooples 以及 Mariano Conti。本輪融資將用於擴大團隊並改進錢包在 L1 和 L2 網絡之間進行交易的速度。

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DAO 基礎設施 Layer3 完成 250 萬美元融資，ParaFi 領投

DAO 基礎設施 Layer3 宣佈完成 250 萬美元種子輪融資，由 ParaFi 領投，Electric Capital、Lattice Capital、6th Man Ventures、Red Beard Ventures、Mirana Ventures 參投，天使投資人 Balaji Srinivasan、Kain Warick、Jai Bhavnani 也參與了本輪投資。

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波卡 Web3 錢包 Talisman 完成由 Hypersphere Ventures 領投的 235 萬美元種子輪融資

波卡 Web3 錢包 Talisman 完成 235 萬美元種子輪融資，Hypersphere Ventures 領投，Koji Capital、Advanced Blockchain AG、Paka Fund、DFG、D1 Ventures、Paperclip Fund、Jsquare，以及天使投資者 Moonbeam 的 Derek Yoo、Acala 的 Ruitao Su、Zeeprime、Hutch、RMRK 的 Bruno Skvorc、Brainjar、Leigh Travers、21 位來自 Flex Dapps 的匿名人士參投。

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NFT

流媒體 NFT 市場 Eternal 完成 450 萬美元融資，Mark Cuban 和 Coinbase 等參投

建立在 Flow 區塊鏈上的流媒體 NFT 市場 Eternal 完成 450 萬美元融資，投資方包括 NFX、Mark Cuban、Coinbase Ventures、企業家和《紐約時報》暢銷作家 Gary Vaynerchuk、Dapper Labs 和 Arrington Capital。Eternal 此前還得到過 Y Combinator 的支持。

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虛擬現實元宇宙項目 Bloktopia 完成 420 萬美元私募輪融資，Animoca Brands 領投

虛擬現實元宇宙項目 Bloktopia 完成 420 萬美元私募輪融資，Animoca Brands 領投，Anti Fund、Polygon、Bitboy 、Wendy-O、X21、GenBlock、AU21、Avalanche、Shima Capital、TKX Capital、Kucoin Labs、DuckDAO、Dreamboat Capital、Magnus Capital 參投。

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BSC 上「Play-to-earn」遊戲 Knight War 完成 200 萬美元 A 輪融資

幣安智能鏈（BSC）上「Play-to-earn」遊戲 Knight War 完成 200 萬美元 A 輪融資，投資方包括 Momentum 6、X21 Digital、AU21、VBC Ventures、Andromeda Research、Onebit Ventures、Clover Ventures、Basics Capital、Dreamboat Capital、Magnus Capital、DCI Capital、Titan Ventures、K300 Ventures、CoinF Ventures、Alphamoon Capital、AVA Capital 等。

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專注於元宇宙 Web3 的 EnterDAO 發佈白皮書，已完成 180 萬美元種子輪融資

專注於 Web3 元宇宙的去中心化自治組織 EnterDAO 正式創立，併發布白皮書，目前該 DAO 已完成 180 萬美元種子輪融資。

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區塊鏈卡牌遊戲 Gods Unchained 獲 OKEx Blockdream Ventures 戰略投資

區塊鏈卡牌遊戲 Gods Unchained 獲 OKEx Blockdream Ventures 戰略投資，雙方將合作推動 Gods Unchained 的全球發展，完善 Gods Unchained 生態系統發展。

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NFT 生態系統 DoinGud 從多家風投公司和個人投資者完成一筆融資

NFT 生態系統 DoinGud 宣佈從多家風投公司和多位個人投資者完成一筆融資，投資方包括 IOSG Ventures、DAOSquare、Ellipti、Alameda Research、Hard Yaka、Genblock Capital、Supernova、Kenetic Capital、FBG Capital、MetaCartel Ventures China、LD Capital 等風投公司，以及 Polygon 聯合創始人 Sandeep Nailwal、Giveth 創始人之一 Griff Green、Gemini 董事會成員 Ash Kalb、 MaskBook 的 Suji Yan 和 Frank Wang、Kenetic 的 Jehan Chu、dOrg 的 Jordan Ellis 等個人投資者。

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DeFi

穩定幣初創公司 Angle Labs 完成由 a16z 領投的 500 萬美元種子輪融資，預計 10 月底上線主網

穩定幣初創公司 Angle Labs 完成 500 萬美元種子輪融資，Andreessen Horowitz （a16z）領投，Fabric VC、Wintermute、Divergence Ventures、Global Founders Capital、Alven、Julien Bouteloup 和 Frédéric Montagnon 參投。

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去中心化資本市場生態系統 Clearpool 完成 300 萬美元融資

去中心化資本市場生態系統 Clearpool 宣佈完成 300 萬美元融資，參投方包括 Sequoia Capital India、HashKey Capital、Hex Trust、Arrington XRP Capital、GBV Capital、Sino Global Capital、Wintermute，以及 Ascendex、BCW Group、FBG Capital、Folkvang、Huobi Ventures 和 Kenetic Capital 等。

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Solana 生態去中心化社交媒體平臺 Solcial 獲得由 Alameda Research 領投的 290 萬美元融資

Solana 生態去中心化社交媒體平臺 Solcial 獲得 290 萬美元融資，Alameda Research 領投，Solana Foundation、Rarestone Capital、GBV、Shift Capital 和 Noia Capital 參投。

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穩定幣協議 Float Protocol 完成 120 萬美元財庫多元化融資，MCV、The LAO 等參與

穩定幣協議 Float Protocol 完成 120 萬美元財庫多元化（Treasury Diversification）融資，MetaCartel Ventures （MCV）、The LAO、Eden Block、Aave 創始人 Stani Kulechov、SushiSwap 社區顧問 0xMaki、波卡生態 DeFi 項目 Akropolis 聯合創始人 Ana Andrianova、Saddle Finance 創始人 Sunil Srivatsa、DeFi 投資者 Santiago R Santos、Batuhan Dasgin、Re7 Capital、Freddie Farmer、7percent Ventures 合夥人 Ivailo Jordanov、P2P Capital 合夥人 Katya、 Launchub Ventures 合夥人 Lyuben Belov 和 BlockScience 研究分析主管 Sergei Chan 參與。

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CeFi

Upbit 運營商 Dunamu 以約 86 億美元估值完成 8500 萬美元融資

加密貨幣交易所 Upbit 運營商 Dunamu 以 10.2 萬億韓元（約 86 億美元）的估值完成了約 1000 億韓元（約 8500 萬美元）的融資，其中 Altos Ventures、Hana Financial Investment 和 Saehan Venture Capital 從現有投資者手中購買了公司股票，Saehan Venture Capital 和 Hana Financial 分別向該公司投資了 600 億（約 5100 萬美元）和 300 億韓元（約 2550 萬美元）。

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非洲加密貨幣交易所 Yellow Card 完成 1500 萬美元 A 輪融資

非洲加密貨幣交易所 Yellow Card 完成 1500 萬美元 A 輪融資，Valar Ventures、Third Prime、Castle Island Ventures 領投，Cash App、Coinbase Ventures、Polychain Capital 和 Blockchain.com Ventures 參投。

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數字資產管理機構 Blofin 完成 1200 萬美元 A2 輪融資， KuCoin 生態基金領投

數字資產管理機構 Blofin 完成 1200 萬美元 A2 輪融資， KuCoin 生態基金領投，Matrix Partners、Lingfeng Capital 和分佈式資本參投。

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建立在 Enzyme 上的資管平臺 Avantgarde Finance 完成 550 萬美元 A 輪融資，Blockchange Ventures 領投

建立在去中心化資管協議 Enzyme 上的資管平臺 Avantgarde Finance 完成 550 萬美元 A 輪融資，Blockchange Ventures 領投，Placeholder VC、Jump Capital、Acrew Ventures、Collaborative Fund、CoinShares 等參投。

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加密貨幣財資管理平臺 Coinshift 完成 250 萬美元種子輪股權融資

加密貨幣財資管理平臺 MultiSafe 改名爲 Coinshift，同時宣佈完成 250 萬美元種子輪股權融資，投資機構包括紅杉印度、Weekend Fund、ConsenSys Mesh、DeFi Alliance、Ethereal Ventures、Fintech Collective 和 Gnosis，以及天使投資人 Balancer Labs 聯合創始人 Fernando Martinelli、Polygon 聯合創始人 Sandeep Nailwal、Aave 機構業務負責人 Ajit Tripathi、Larry Sukernik 等。

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加密交易平臺 Coinrule 完成 220 萬美元種子輪融資，投資者包括 Fitbit、Twitch 和 Kayak 創始人

加密貨幣交易平臺 Coinrule 完成 220 萬美元種子輪融資，投資者包括 Fitbit 聯合創始人兼 CEO James Park、Twitch 聯合創始人 Kevin Lin 和 Kayak 創始人 Paul English。

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應用

社區代幣平臺 Roll 完成 1000 萬美元 A 輪融資，IOSG Ventures 領投

社區代幣平臺 Roll 完成 1000 萬美元 A 輪融資，IOSG Ventures 領投，Animoca Brands、Alchemy、Huobi Ventures、Weekend Fund、Mischief Fund、Audacity、Longhash Ventures、Ruttenberg Gordon、Red Beard Venture、Blue 9 Capital、Galaxy Interactive、Hustle Fund 及前幣安首席財務官 Wei Zhou、Axie Infinity 開發公司 Sky Mavis 聯合創始人兼增長負責人 Jeff Zirlin、Skillshare 和 Turing Capital 創始人 Michael Karnjanaprakorn、Messari 首席執行官 Ryan Selkis、Coinbase 前 CTO Balaji Srinivasan 和 VaynerMedia 首席執行官 Gary Vaynerchuk 等參投。

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會員內容解鎖協議 Unlock Protocol 完成 400 萬美元融資

會員內容解鎖協議 Unlock Protocol 宣佈完成 400 萬美元融資，Betaworks、Cygni Labs、《衛報》母公司 GMG Ventures 和 Metacartel Ventures China 領投，還有部分早期投資者參投。

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去中心化房地產融資平臺 CitaDAO 完成 100 萬美元融資，Sora Ventures、SNZ Capital 等參投

去中心化房地產融資平臺 CitaDAO 完成 100 萬美元融資，風險投資機構 Sora Ventures、SNZ Capital、Turn Capital、Origin Capital 及區塊鏈和 DeFi 項目方 Synthetix、Cream Finance、Mercurial Finance、Manta Network、Kyber Network、 Binance、MakerDAO、Bitgo 的個人領導者，以及 Parmenion 和 CBRE 的高管、MetaCartel Ventures 和 Nansen.ai 社區的個人投資者等參投。

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工具

以太坊智能合約自動執行工具 Gelato 完成 1100 萬美元融資，Dragonfly 領投

以太坊智能合約自動執行工具 Gelato Network 宣佈完成 1100 萬美元 A 輪融資，由 Dragonfly Capital 領投，ParaFi Capital、Nascent、IDEO CoLab Ventures 和 Aave 創始人 Stani Kulechov 參投。

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區塊鏈數據分析和調查公司 Merkle Science 完成 575 萬美元 A 輪融資

新加坡區塊鏈數據分析和調查公司 Merkle Science 宣佈完成 575 萬美元 A 輪融資，由 Darrow Holdings 領投，Kraken Ventures、Uncorrelated Ventures、分佈式資本、Token Bay Capital、Kenetic Capital 以及 LuneX Ventures 等參投。

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區塊鏈初創公司 Swash 完成 400 萬美元融資，將建立用戶數據交易平臺

區塊鏈初創公司 Swash 完成了由 Outlier Ventures、Streamr 和 KuCoin 領投的 400 萬美元融資，本輪融資將用於推進數據貨幣化瀏覽器擴展程序的開發並建立「數據聯盟市場」協議。

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其他

Ripple 推出 2.5 億美元「創作者基金」以激勵在 XRPL 上進行 NFT 項目的開發

Ripple 宣佈推出 2.5 億美元「創作者基金」（Creator Fund），用以激勵在 XRP Ledger （XRPL）上進行與 NFT 創作、建立 NFT 市場等相關的項目的開發。

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SBI、Sygnum 和 Azimut 聯合推出 7500 萬美元風投基金，將專注 DeFi 等數字資產領域

日本金融服務公司 SBI、瑞士加密銀行 Sygnum 和意大利 Azimut 集團在新加坡聯合推出一個高達 7500 萬美元的風險投資基金，計劃投資於數字資產領域的初創公司，旨在支持歐洲和東南亞的一流加密初創公司。

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Facebook 推出 5000 萬美元投資基金，用於研究元宇宙相關技術

Facebook 宣佈推出爲期兩年的 XR 計劃併成立 5000 萬美元的外部投資基金，用於研究元宇宙相關技術，Facebook 將與政府、行業和學術界的專家合作，並將把研究基金投資於全球研究和項目合作伙伴，共同研究元宇宙中相關問題。

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NFT Layer 2 解決方案 Immutable X 通過代幣銷售籌資 1250 萬美元

NFT 二層解決方案 Immutable X 於 9 月 8 日在 CoinList 完成代幣銷售（代幣 IMX），籌資 1250 萬美元。

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EOS 基金會向 34 個項目發放了總計 340 萬美元的資助金

EOS 基金會發起者 Yves La Rose 表示，目前 EOS 基金會已向 34 個 EOS 生態項目各發放了 10 萬美元的初步資助金，總計 340 萬美元。

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規模達 100 億元的央視融媒體產業投資基金成立，主要投向 5G、區塊鏈等前沿技術應用

總規模達 100 億元的央視融媒體產業投資基金於 9 月 26 日在上海正式成立，基金主要投向 5G、超高清、人工智能、雲計算、區塊鏈等前沿技術應用，扶持新媒體、新業態。

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