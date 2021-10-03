三分鐘瞭解 UBOXSEA：用成熟驗證體系探索 NFT 版權突破之路

UBOXSEA 是支持版權交易的 NFT 平臺，通過與國家版權中心授權的北版科技合作，嘗試爲 NFT 數字藝術品版權提供可靠解決方案。

撰文：Groot

自年初 NBA Top Shot 的現象級躥紅，到越來越多的藝術家以及娛樂體育屆頂級明星紛紛入局，再到現如今類似騰訊、阿里等傳統互聯網巨頭也已經先後推出了相關產品，NFT 在 2021 年的火爆狀況已不足以加密領域概念的出圈的描繪，而更像是屬於 Z 世代乃至所有人都能夠觸達到的新「潮流」。

不過隨着大衆化的 NFT 市場平臺迅速湧現，鏈上的 NFT 作品本質上的「去中心化」屬性也帶來了一些麻煩。由於將作品鑄造成 NFT 的過程近乎零門檻，所以在互聯網上流傳的各種圖片、視頻以及音頻等，都可以被任何人直接鑄造成爲 NFT。長期以來一直困擾着傳統互聯網行業的版權問題，在新興起的 NFT 市場中遭到了進一步放大。

而如果這一問題無法被解決，創作者自身的利益無法被有效保護的話，那麼 NFT 市場很可能會成爲一個難以控制的鏈上「盜版市場」，這將會嚴重阻礙 NFT 的健康發展。爲了解決這一關鍵問題，UBOXSEA 提出了融入現實世界已有版權體系的思路，希望以此爲創作者和收藏家們提供更加可靠的 NFT 創作及交易環境。

UBOXSEA 是什麼？

UBOXSEA 是支持版權交易的多功能 NFT 平臺，通過與國家版權中心授權的業務機構北版科技（B＆B TECH）達成業務合作，實現了與國家版權中心業務通道的打通，爲 NFT 形式的數字藝術品版權問題提供了一個可靠的解決方案，通過融入現實世界中成熟的版權體系，讓 NFT 作品在唯一性以外，可以有效地實現版權認證，進而獲得鏈上、鏈下的雙重保護，以此保障創作者和收藏者的權益。

作爲一個 NFT 平臺，UBOXSEA 在鑄造交易等基礎功能方面仍然保持了高度開放的特性，能夠保證用戶的剛性使用體驗。用戶可以在該平臺上免費鑄造 NFT 作品，在交易過程中，目前主流平臺支持的定價出售、拍賣以及點對點出售等形式均可以實現。

版權登記作爲 UBOXSEA 的主打功能，創作者在該平臺上鑄造 NFT 時，可以直接通過北版科技提供的服務進行版權認證。

通過認證的作品可以獲得官方頒發的電子證書以及紙質證書，同時其鑄造的 NFT 作品還會獲得「數字身份 ID」。這些已經通過版權認證的作品會得到特殊標記，可以理解爲現實世界中的「防僞認證」。

平臺還會依託智能合約進行有保障的「版權交易」，版權交易會進一步拓展 NFT 的用途，讓其在作爲收藏品的同時，可以爲藝術家創造額外的收益，並更好地保護藝術家和收藏家的共同利益。

由於目前以太坊網絡交互成本較高且擁堵狀況並未得到有效緩解，UBOXSEA 選擇了優先在更加穩定、交易手續費更低的 BSC 鏈上線，以此可以降低用戶的交互成本，提升用戶的參與積極性。預計在 2021 年第四季度實現同時支持 Polygon 網絡，2002 年成立研究院，積極開展多鏈、跨鏈方向的研究，實現兼容更多網絡兼容，打造用戶交易 NFT 時「無需繳納服務費」的成本優勢和「快捷」的速度優勢。

未來，UBOXSEA 會將整個平臺搭建在 IPFS 網絡之上，將數據完全存儲在分佈式節點中，這可以有效地保障數據的完整性，相比於傳統的中心化服務器，IPFS 作爲網絡基礎設施基本保證了 UBOXSEA 平臺數據的「永久保存」。除此以外，去中心化的存儲也讓數據不必再集中到中心化服務器之中，對於用戶數據的隱私保護也有着天然優勢。

UBOXSEA 會利用自身資源邀請新晉傳統藝術家與知名加密藝術家入駐，併爲創作者們提供專業領域和資金上的支持，在提升創作者創作熱情的同時，讓平臺用戶能夠接觸到更多足夠好的作品。

版權的價值

由於作品已經得到了官方版權驗證機構的認證，因此這部分被標記的 NFT 作品實際上不僅僅代表作品本身，還附帶着該作品的數字版權。這些 NFT 作品的數字版權會被寫入智能合約，買家在購買經過版權登記的 NFT 作品的同時，也就能夠獲得官方認證的數字版權了。這也就意味着，買家可以放心地將其使用在商業用途，而不必再擔心此前僅購入作品但未擁有版權時，將其用作商業用途可能會被創作者追責的情況發生。

擁有版權的作品還能夠爲收藏者帶來額外收益，因爲擁有作品的版權意味着這些作品被其他人用於商業用途時，可以爲收藏者帶來對應的「版稅」收益。

而除了利益層面外，版權的認證以及保護可以讓數字藝術品市場對於那些尚未真正涉足該領域的藝術家更加「放心」。因爲除了版權所帶來的經濟利益以外，藝術家在創作過程中的付出並無法完全用價格去衡量，因此原創作品能夠獲得版權驗證實際上也是一種認可，並激發藝術家們的創作意願。

團隊

UBOXSEA 是一個由傳統藝術行業原創作者、區塊鏈技術極客、金融科技先行者所組成的 NFT 技術型團隊，同時也是國家級版權中心的生態技術開發夥伴。總部位於塞舌爾，核心運營團隊主要分佈於美國、加拿大、新加坡、 香港、日本等地。

UBOXSEA 致力於將區塊鏈技術實際運用於傳統版權交易體系，打開藝術品交易新窗口，豐富藝術品交易機制。通過使用 NFT，實現在現實世界音樂、遊戲、虛擬產品等領域的不斷探索。

發展路線圖

據官方公佈的資料顯示，UBOXSEA 將在上線 BSC 後開始邀請首批原創作者入駐，同時計劃增加 NFT 交易品類（視頻和文字等），搭建平臺積分體系，積分可以用於兌換權益。

在 2022 年，UBOXSEA 將開展 NFT 多層鏈網絡研發，可以連接多條公鏈，同時爲藝術家和收藏者增加更多收入模型，並整合利用平臺資源、資金，爲優質藝術家在全球範圍內開展沙龍、展覽、行業培訓等學習和交流活動。在未來，UBOXSEA 將持續探索，致力創建可持續發展生態，全面實現業務合規，成爲國內首家支持版權交易的 NFT 平臺。

主網上線體驗

UBOXSEA 已上線主網，用戶可開始體驗。

原創作者在 UBOXSEA 平臺上鑄造 NFT 時，可以免費享受原價 399 元的版權登記服務。版權登記服務由國家授權的業務機構提供，通過登記的 NFT 可分別獲得對應的電子、紙質版權證書及一個唯一可查且無法篡改的數字身份 ID。

UBOXSEA 還將舉行首次精選版權圖片 NFT 拍賣，用戶可以參與拍賣，體驗「拍賣」功能。參與本次拍賣的用戶，不僅能獲得所拍 NFT，還將獲得對應的數字版權。

小結

UBOXSEA 的願景和使命是用科技賦能版權保護，每一件原創作品都值得尊重和保護，而只有解決了濫用和盜版的風險，才能夠讓數字藝術品具備真正的收藏價值，並推動整個 NFT 市場實現更健康的良性增長。