已上線 Arbitrum 的 Abracadabra 如何通過生息資產構建鏈上穩定幣協議？

Abracadabra 通過存入生息資產來鑄造美元穩定幣，目前已支持以太坊、BSC、Avalanche、Fantom 和 Arbitrum One，並上線了耕種、借貸、質押、兌換和跨鏈橋等功能。

撰文：Donnager

Abracadabra.money 是一個基於生息資產的穩定幣協議，除了部署在以太坊之外，還通過與 L2 和側鏈的集成，進一步降低用戶參與協議的成本。但是對於穩定幣這一類 DeFi 協議，有可能存在項目初期的安全風險、協議的組合性風險和政策風險。

基於智能合約實現的鏈上穩定幣協議，一般是通過超額抵押某類資產（比如 ETH），以鑄造出錨定美元價值的穩定幣（比如 DAI）。Abracadabra 也是同樣的方式，只不過將原本的超額抵押資產，換成了可以獲得持續收入的資產，很好地利用了 DeFi 的可組合性優勢。

比如用戶將 USDC 存入聚合協議 Yearn 的 Vaults 中，就可以獲得生息資產 yvUSDC，Yearn 會將 USDC 通過借貸協議或交易協議賺取的交易費分配給 yvUSD 的持有者，這也就意味着只要 Yearn 協議風險較小，Abracadabra 協議中的 yvUSD 對應的 USDC 數量就會不斷增長。

另一方面，隨着 L2 和 EVM 兼容鏈的快速發展，可以進一步降低用戶的使用成本，所以 Abracadabra 也很快部署在了 BSC、Avalanche 和 Fantom 這三個側鏈中，並且也第一時間支持了以太坊 L2 網絡 Arbitrum One。

Abracadabra 什麼意思？

據維基百科顯示，Abracadabra 是一個著名的「咒文」，作爲「魔語」在進行魔術表演時使用，這也是爲什麼 Abracadabra 的治理代幣是 SPELL （咒語）。

歷史上曾經認爲，這個咒文刻在護身符時能有治癒的能力。關於這個詞的詞源，有好幾種說法，可能來自於亞拉姆語，可以認爲意思是「如我所說一樣創造」。其實在哈利波特世界中的「阿瓦達索命」咒，究其詞源也是來自於 Abracadabra。

從 Abracadabra.money 項目本身來說，在這麼多 DeFi 協議中，它是一個相對比較社區化的項目，代幣更多是通過公平分發的方式流通，通過 IDO 方式分發的代幣也就佔比 7%。但從 Abracadabra 支持多條公鏈以及 Arbitrum One 的速度來看，團隊的執行力還不錯，不過團隊本身公開的的信息並不多，項目發起人是 Daniele Sestaylor。

與 Alchemix 類似

Abracadabra 有點類似於 Alchemix，Alchemix 也是通過將生息資產存入而鑄造出協議原生的美元穩定幣 alUSD，而那部分抵押的生息資產會隨着時間的推移，就不需要用戶以 alUSD 償還了，因爲生息的過程中就會償還這些貸款。

這兩個項目的本質，都是利用了生息資產這一特殊的資產類別。但是這兩個協議從定位上目前是有所不同的，但是 Alchemix 並沒有將自己稱爲「穩定幣協議」，而是「未來收益的代幣化協議」（The Future Yield Tokenization Protocol），以及「自償性貸款」（self-repaying loans），而 Abracadabra 更專注於創造出一種互聯網穩定幣，他們取名爲「神奇的互聯網貨幣」（MIM）。

雙代幣模型

和 Maker 的雙代幣模型 MKR 和 DAI 類似，Abracadabra 也分爲治理代幣 SPELL 和錨定美元的穩定幣 MIM。

SPELL 作爲治理代幣，主要是用來調整協議的整體參數的，就像 MKR 持有者需要按需爲協議的新增資產、資產發行上限、抵押率等參數進行投票。而且 Abracadabra 的用戶在借貸時需要付出一部分手續費，這部分收入最終也會通過回購或者各種形式分配給 SPELL 持有者。

SPELL 的最大供應量爲 2100 億個，7% 通過 IDO 發行，團隊分配 30%，其餘通過流動性挖礦分發，分別是 18% 至 SushiSwap ETH-SPELL LP （促進 SPELL 和其他代幣之間的交易），45% 至 MIM-3LP3CRV LP （促進 MIM 與三大美元穩定幣的交易）。

而「神奇的互聯網貨幣」（MIM）則是一種錨定美元價值的穩定幣，畢竟目前 DeFi 世界中錨定美元的穩定幣市場更大，並且更方便與其他穩定幣交易協議進行組合，流動性更佳。目前 MIM 的流通量接近 9 億美元。

目前上線的功能

Abracadabra.money 對於不同網絡的版本部署，其實有不同的功能，因爲它集成的其他協議可能並不是多網絡部署的。但總體而言，目前已經集成了 Farm （耕種）、借貸、質押、Curve Pool 的快捷入口、兌換和跨鏈橋等功能。

Farm （耕種）

在以太坊的 Abracadabra.money 上，用戶可以通過質押 Sushiswap 上 ETH-SPELL 和 MIM-ETH 的流通性憑證（LP Token），以及 Curve 上的 MIM 對三大穩定幣的 LPToken，獲取協議的治理代幣 SPELL。

Borrow （借貸）

借貸是 Abracadabra.money 的核心業務，也就是用戶可以通過抵押生息資產或者普通資產，借出穩定幣 MIM。

Stake （質押）

用戶可以將 SPELL 質押換取自動生息版的 sSPELL，對於 Abracadabra.money 的協議收入，會用來不斷提升 sSPELL 和 SPELL 的兌換率，使得 sSPELL 可以換得更多 SPELL。

MIM3POOL （Curve）

這是 Curve 上 MIM 與三大穩定幣兌換池的提供流動性的快捷入口，用戶可以進入這裏將自己的穩定幣換成 LP。

Swap （兌換）

這是 Curve 上 MIM 與三大穩定幣兌換池的快捷兌換入口，用戶可以在這裏對四種穩定幣進行互換。

BRIDGE （跨鏈橋）

支持 MIM 資產在 5 個支持的網絡中跨鏈，包括以太坊、BSC、Avalanche、Fantom 和 Arbitrum。

風險

由於這是個相對新型的鏈上穩定幣協議，所以存在智能合約的安全風險，特別是 Abracadabra.money 集成了多個其他的協議（Yearn、Curve、Sushiswap 等），這些外部協議的安全風險也會穿透至 Abracadabra.money 自身。

另一方面，對於生息資產以及穩定幣協議，之前美國證券交易委員會（SEC）就已經宣稱會監管，因爲其中可能會牽扯到與證券相關的資產，所以對於 Abracadabra.money 而言，政策風險也不小。