新聞

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日   迄 9/30
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5498   凱崴        09/30  上櫃增資    09/24-09/28      1173   14.60     14.60  宏遠       01   09/29     30982
2947   振宇五金    09/30  初上櫃      09/24-09/28       480   80.00     80.00  元大       01   09/29    211029
6641   基士德-KY   09/30  第一現增    09/24-09/28       255   50.00     50.00  永豐金     01   09/29     81630
4934   太極        10/01  上市增資    09/27-09/29      2165   29.10     29.10  富邦       01   09/30    191296
6182   合晶        10/07  上櫃增資    10/01-10/05      2550   52.00     52.00  富邦       01   10/06
3483   力致        10/08  上櫃增資    10/04-10/06       272   54.00     54.00  永豐金     01
8444   綠河-KY     10/12  第一現增    10/05-10/07       425   78.00     78.00  統一       01   10/08

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。

相關個股

不怕股市動盪！在家就能存好股！
我要存股立刻下單

相關新聞

coinpionex