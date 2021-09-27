【安聯投信】除亞洲不含日本外 全球股市資金單周多呈淨流出

上周中國地產商債務事件影響市場情緒，後雖部分市場出現強力買盤承接後出現回彈，但全球股市資金動能仍多受影響。據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周除亞洲不含日本股市小幅淨流入 3.3 億美元外，其餘如美國、已開發歐洲、歐非中東、拉丁美洲及全球新興市場等地股市資金皆呈淨流出狀態，動能減緩反應了較為保守的投資情緒。

安聯投信表示，中國大型地產商債務危機引發擔憂，壓抑市場投資氣氛。此外美國因民主黨內意見分歧導致拜當 3.5 兆美元刺激計畫可能面臨縮水風險，包括美股在內等全球許多地區股市皆受到相關雜音影響，在周間一度有較大跌幅。但隨後在陸續反應消化相關利空以及逢低買盤承接下，美股四大指數終場全數收紅，並帶動道瓊歐洲 600 指數走揚；但亞洲地區除印度外主要指數多走跌，其中又以 MSCI 中國、香港恆生與國企等指數受到中國地產事件影響較大，跌幅較為明顯。

安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示，回顧過去一個月左右，變種病毒在全球各國持續帶來程度不同的疫情，多少影響部分市場對於經濟復甦的預期，加上隨著低基期因素的消失，近來經濟成長數據雖仍呈成長態勢，但幅度開始有所放緩；此外根據聯準會公布最新利率決策，可能於近期開始縮減購債規模，市場陸續消化相關訊息，波動明顯攀升；從 MSCI 世界指數 11 大類股表現來看，從 9 月初統計至今，除能源與非必須消費有正報酬外，其餘類股多走跌。

莊凱倫指出，分析過去一年全球主要股市，可發現各大指數報酬正貢獻主要來自於獲利成長。但隨著近來經濟持續邁向復甦、政府各式大規模刺激政策陸續退場，加上主要集中於前幾季的低基期紅利消失，企業獲利的增速接下來可能開始放緩、回歸正常，甚至會有所分化，其中根據包括 Factset 在內等調研機構預估，如非必須消費、工業、資訊科技等在 2022 年將為獲利成長較高的類股；原物料及金融等則可能會出現衰退，差異愈趨明顯。

展望後市，莊凱倫指出，目前雖有變種病毒帶來疫情反覆的攪局、低基期效應結束使部分經濟數據成長幅度略有放緩，但在全球主要國家持續推進疫苗施打進度、各國央行也陸續朝向貨幣正常化的方向下，經濟基本面仍在改善中，惟因各類股後市表現勢將分化，投資時應聚焦企業獲利長期成長展望較佳、可持續驅動相關資產成長者。在觀察風險上，則因預估目前金融市場仍尚未全消化美國拜登政府可能的加稅因子，未來應密切留意加稅法案可能對企業獲利帶來的成長，作為投資時的判斷參考。

在台股方面，安聯投信台股團隊表示，過去一周受到中國大型地產商債務危機影響的全球股市與台股，在該公司開始逐案償付以及市占率未如外界想像大，整體影響應為短期事件，帶來的衝擊應較為緩和。此外，近期市場也很關心美國聯準會利率政策走向，而隨著相關訊息被陸續消化，以及方向與時程表逐漸明朗下，市場信心也開始轉正，近期盤勢在一度較大跌幅後，已有明顯回溫。

從資金面來看，安聯投信台股團隊表示，台股資金已從過去一個多月以來單一交易日內偏向電子或傳產特定族群的翹翹板格局不健康狀況，回到電子傳產於同時間內各有表現的健康格局。以 24 日台股盤面為例，不只是電子股受盤面資金所青睞，就連塑化、航運等也開始回溫，顯示市場資金開始較為均衡，有利於資金面後續發展。

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