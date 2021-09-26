獲多家資本青睞，主打 LP 跨鏈的 HurricaneSwap 還有何亮點？

HurricaneSwap 在開啓測試三週後，參與測試大致達到近 20 萬個，交易筆數佔據同期 Avalanche FUJI 測試網總交易筆數的 83%。

撰文：Karen

作爲首個在 Avalanche 上的 LP 跨鏈 DEX，HurricaneSwap 通過獨有的 LP-Bridge 機制（Roke Protocol），瞄準 Avalanche X 鏈用戶、其他鏈上 LP 以及想要在 Avalanche 上直接交易不同鏈上多個資產的用戶羣，不僅可以讓用戶通過其源鏈資產站（HurricaneStation）在多條鏈上添加流動性來獲得 LP 獎勵，還能在 Avalanche 上擁有高性能且低費用的跨鏈交易體驗。

從測試網參與程度足以看出 HurricaneSwap 的熱度狀況。根據 HurricaneSwap 提供的數據顯示，在 8 月底上線 Avalanche FUJI 測試網後的三週後，參與測試的地址達到近 20 萬個，交易筆數與同期 FUJI 測試網總交易筆數的佔比高達 83%。

另一邊，HurricaneSwap 在近期共完成 360 萬美元融資，其中包括 Avalanche 官方設立的亞洲產業基金 AVATAR 及 LD Capital 參投的超百萬美元種子輪融資，之後又完成超兩百萬美元融資，參投方除種子輪投資方 AVATAR 和 LD Capital 外，還有幾家交易所旗下投資部門參投，包括 Huobi Ventures、KuCoin Labs、PrimeBlock Ventures （MEXC Labs）、Gate.io Labs。

HurricaneSwap 創始人 Symington W.Smith 在 AMA 中解讀了能獲得多家主流 CEX 投資的客觀邏輯，即，一個賽道投資一個該領域的頭部，是爲了在更多非自己領域的賽道提前佈局。另外，CEX 認爲同樣需要重視對長尾資產的觸及，HurricaneAlliance 的跨鏈機制可以從所有主鏈上快速獲取最新最熱的資產。而從 CEX 主觀角度來看，CEX 最能看懂 DEX 的巨大潛力和能夠帶來的價值增量，也進一步體現了對 HurricaneSwap 的認可和支持。

除此之外，投資方中還有十多家行業內風投機構、社區、營銷機構以及部分投資人蔘投，包括 A&T Capital、JRR Crypto、RedlineDAO、Spark Digital Capital、Hive Capital、AVALAUNCH、DuckDAO、DAOWell、LimeStone Capital 以及 7 O'Clock Capital 等。9 月中旬，Gate.io Labs、Kernel Ventures、ZB Captital、BENQI 的聯合創始人 JD Gagnon 以及 Mirana Ventures 也對 HurricaneSwap 進行了投資。

正如 HurricaneSwap 項目投融資負責人所說，是否能對項目的發展提供有力支持是他們篩選投資合作的首要標準，不同類別的投資方將能夠從市場、產品和生態建設等多個方面推動 HurricaneSwap 快速發展。

那 HurricaneSwap 究竟有何獨到之處才能夠在衆多新項目中脫穎而出並獲得資本市場的持續加碼？接下來我們將結合投資方視角對跨鏈 DEX 的需求以及團隊背景、產品特性和優勢來對 HurricaneSwap 進行價值剖析。

據 HurricaneSwap 的投資機構表示，HurricaneSwap 能夠陸續獲得資本青睞的主要原因爲依託於高性能公鏈 Avalanche、跨鏈 DEX 需求大、優秀的團隊以及創新的 LP 跨鏈機制等。

Avalanche 網絡發展勢頭強勁

Avalanche 網絡憑藉性能、成本以及安全優勢以及生態激勵活動在近幾個月顯示出強勁的增長勢頭。根據 DeBank 數據，截至撰稿時，8 月份以來，Avalanche 生態總鎖倉量實現了高達 18 倍的高速增長，目前達到了 23 億美元，對比之下，同期明星公鏈幣安智能鏈、Solana 的增幅爲 34% 和 8 倍，而 Polygon 還出現了近 40% 的下滑。另外，來自 Avalanche Explorer 的數據顯示，Avalanche 三個子區塊鏈 X 鏈（交易鏈）、C 鏈（兼容 EVM 的智能合約鏈）、P 鏈（負責代幣質押等事務的平臺鏈）中，X 鏈上持幣交易用戶有超 70 萬，是 C 鏈上 32 萬地址數的兩倍還多。

這意味着，Avalanche 生態當前正處於爆發階段，此外，在 Avalanche 中真正參與到 DeFi 生態的用戶遠遠少於鏈上持幣用戶，而如何將這部分 X 鏈用戶甚至其他鏈上 LP 以及想要在 Avalanche 上直接交易不同鏈上多個資產的用戶羣吸引過來，就是 HurricaneSwap 當前正在推進的關鍵工作之一。測試網的亮眼表現也從正面印證了 HurricaneSwap 的市場潛力。

參投 HurricaneSwap 的領先區塊鏈領域投資機構 LD Capital 稱，「LD Capital 十分關注每一個有潛力的公鏈的發展與其生態的發展，同時我們也是 Avalanche 的投資人，Avalanche 的生態是我們重點的研究對象，而 HurricaneSwap 無論是從產品還是團隊，都是十分優質的投資標的。LD Capital 夠爲 HurricaneSwap 提供他們所需要的支持和幫助。」

PrimeBlock Ventures 也表示，「HurricaneSwap 作爲 Avalanche 上首個跨鏈 DEX 項目，繼承其高性能、低費用特點的同時，還擁有獨特的機制設計和豐富的功能，也將爲後續的跨鏈、DeFi 應用提供參考。」

跨鏈 DEX 爲 DeFi 強需求

在各個公鏈或網絡生態競相迸發的同時，能夠打破各公鏈間的孤島狀態並形成資產互通的 DEX 基礎設施成爲了 DeFi 持續發展道路中不可缺少的一塊樂高，而支持流動性跨鏈且可在 Avalanche 上交易其他鏈上資產的 HurricaneSwap 或將成爲一塊「流量寶地」。HurricaneSwap 能夠同時支持數十條異構區塊上資產的交易，比如比特幣、以太坊、幣安智能鏈以及火幣生態鏈等。

關於跨鏈 DEX 的潛力，KuCoin Labs 表示，「跨鏈 DEX 優勢突出，包括資產透明性、資金安全性、不受法律監管、交易模式和交易範圍更加廣泛，HurricaneSwap 受衆目標人羣清晰，用戶流量有保障，也能夠擴充 Avalanche C 鏈生態。」有潛力挑戰中心化交易所是 BENQI 聯合創始人 JD Gagnon 的回答。

Avalanche 生態的 IDO 平臺和加速器 Avalaunch 稱，跨鏈交易將在很大程度上提升資本效率，另外，HurricaneSwap 協議還能在賦能 Avalanche 生態建設的同時打通與其他區塊鏈或網絡生態的連接。

團隊經驗豐富，Avalanche 首席架構師加持

根據 HurricaneSwap 提供的團隊資料，團隊主要成員大多畢業於北大等國內外知名高校，並在加密貨幣領域深耕多年，創始人 Symington W.Smith 本科畢業於北京大學，研究生畢業於倫敦國王學院，也是風投公司 Inertia Ventures 營銷總監；聯合創始人 James Lindesay 是一位加密貨幣領域的早期投資者、交易員和技術分析師，也是 Tokeneyes Capital 創始人；Hunter Cheung 是跨鏈橋 Roke Protocol 的第一作者和首席技術官。由此可見 HurricaneSwap 在技術以及經驗方面的優勢不容小覷。

創始團隊成員來自火幣、巴比特的風投公司 Kernel Ventures 稱，和 HurricaneSwap 接觸下來發現這是一個能夠長期做事的團隊，而且 HurricaneSwap 的首席顧問 Ted Yin 是 Avalanche 首席協議架構師和聯合創始人，還是 Facebook 穩定幣 Libra （後更名爲 Diem）協議 HotStuff 共識的第一作者。KuCoin Labs 則表示，作爲 Avalanche 生態核心成員，HurricaneSwap 技術架構、社羣規模、發展方向等都有相對清晰的規劃和目標。

LP 跨鏈機制簡化跨鏈流程

HurricaneSwap 平臺最大的亮點是其獨創的 LP 跨鏈機制，組件包括 Roke Protocol （LP 跨鏈橋）、HurricaneStation （源鏈資產站）、HurricaneAlliance （驗證者聯盟）、HurricaneSwap （去中心化交易所）。

具體來說，用戶可以通過 HurricaneStation 在其他鏈上添加流動性以獲得 LP 獎勵，而 Roke Protocol 能夠協助 HurricaneStation 完成流動性跨鏈，並讓 Avalanche 用戶直接在 HurricaneSwap 上交易其他鏈上的資產，HurricaneAlliance 則作爲驗證節點，會確保跨鏈交易的正確性，也能夠獲得獎勵，還可以通過套利交易來不斷搬平價差，這樣一來 Avalanche 鏈上資產和從其他鏈上遷移過來的對應的資產之間的價差就會變得非常小。根據 HurricaneSwap 創始人 Symington W.Smith 的分享，HurricaneSwap 在最初期就已經招募了海內外多家知名機構量化機構，能夠通過囚徒博弈有效避免了價格聯盟控制價差的情況。

正如 PrimeBlock Ventures 表示，HurricaneSwap 能夠把複雜的跨鏈操作變得簡單，通過 HurricaneStation 的設置，能夠實現跨異構鏈的資產直接轉移。當跨鏈操作變得容易的時候，跨鏈的費用高低就是一個重要問題，HurricaneSwap 的動態費用設置能夠幫助用戶更好的資產轉移，同時又避免無謂的跨鏈，浪費網絡資源。

「HurricaneSwap 聚合衆多公鏈，從 Swap 層面打通流動性挖礦、借貸、合成資產、衍生品交易等功能，成爲 DeFi 聚合器，有一個非常明確的生態定位」，這是 Kernel Ventures 看好 HurricaneSwap 的主要原因。

資方還能爲 HurricaneSwap 提供什麼？

除投資外，資方會爲 HurricaneSwap 提供哪些幫助？包括 Huobi Ventures、PrimeBlock Ventures、KuCoin Labs 以及 Gate.io Labs 在內的主流交易所旗下風投部門表示，會提供投後服務。

LD Capital 則稱，無論是前期融資、產品迭代或是後期的運營，會從多個緯度幫助項目的發展和進化。Kernel Ventures 會促進 HurricaneSwap 與衆多公鏈、Layer2 項目的聚合，另外，還會在 Hurricaneswap 生態的項目合作、雙挖等方面會提供支持和對接，以及在交易所、社區、媒體、TVL 等方面給予 HurricaneSwap 一些必要的支持。

小結

HurricaneSwap 能夠獲得衆多資本關注不僅僅是藉着 Avalanche 的熱潮，更重要的是其獨特的 LP 跨鏈機制和團隊的開發能力，以及 Avalanche 首席架構師作爲顧問的協助和背書。

對於 LP 跨鏈用戶來說，可以通過 HurricaneSwap 將複雜的跨鏈流程簡單化，以及參與 Avalanche 生態，還能夠獲得流動性獎勵，一舉多得。而對於 HurricaneSwap 上的交易用戶而言，能夠以低成本獲得直接在平臺上交易其他鏈上資產的體驗。

而關於未來規劃，HurricaneSwap 計劃在本月底開啓 IDO，並將發行原生代幣 HCT，四季度啓動 DAO 和開放 HurricaneAlliance 的申請，2022 年將啓動 Vault 服務和跨鏈 IDO 功能，也會支持槓桿交易。

總的來說，HurricaneSwap 未來將不單是一個 LP 跨鏈 DEX，而是一整套 DeFi 套件，有希望在 Avalanche 生態中佔據關鍵地位，也能夠打通與其他鏈之間的跨鏈通信和價值交換。