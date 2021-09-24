實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄 9/24 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6541 泰福-KY 09/24 第一現增 09/16-09/22 3600 42.00 42.00 元大 01 09/22 19611 6209 今國光 09/27 上市增資 09/17-09/23 935 24.00 24.00 國票 01 09/23 66643 6417 韋僑 09/27 上櫃增資 09/17-09/23 600 60.00 60.00 元大 01 09/24 24950 5498 凱崴 09/30 上櫃增資 09/24-09/28 1173 14.60 14.60 宏遠 01 09/29 2947 振宇五金 09/30 初上櫃 09/24-09/28 480 80.00 80.00 元大 01 09/29 6641 基士德-KY 09/30 第一現增 09/24-09/28 255 50.00 50.00 永豐金 01 09/29 4934 太極 10/01 上市增資 09/27-09/29 2165 29.10 29.10 富邦 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。