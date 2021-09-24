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台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日   迄 9/24
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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6541   泰福-KY     09/24  第一現增    09/16-09/22      3600   42.00     42.00  元大       01   09/22     19611
6209   今國光      09/27  上市增資    09/17-09/23       935   24.00     24.00  國票       01   09/23     66643
6417   韋僑        09/27  上櫃增資    09/17-09/23       600   60.00     60.00  元大       01   09/24     24950
5498   凱崴        09/30  上櫃增資    09/24-09/28      1173   14.60     14.60  宏遠       01   09/29
2947   振宇五金    09/30  初上櫃      09/24-09/28       480   80.00     80.00  元大       01   09/29
6641   基士德-KY   09/30  第一現增    09/24-09/28       255   50.00     50.00  永豐金     01   09/29
4934   太極        10/01  上市增資    09/27-09/29      2165   29.10     29.10  富邦       01

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。

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