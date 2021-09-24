【聯邦投信】台股輪動加劇　半導體、原物料族群可望帶頭衝

台股周五 (24 日) 震盪走高，展現 9 月 22 日單日大跌後連續 2 天的反彈氣勢，終場加權指數上漲 181.97 點，漲幅 1.07%，收在 17260.19 點，成交量 2761.02 億元。

聯邦精選科技基金經理人周鉦凱表示，美國聯準會 (FED) 近日釋出的利率預期點陣圖暗示，首次升息時間點可能較先前預測提前至 2022 年，但仍強調支撐經濟的寬鬆貨幣政策不會立刻縮減。儘管聯準會的貨幣政策將由鴿轉鷹，但官員對於升息步調依然分歧，且市場對於減債預期多已反應，預料整體對於台股影響應屬中性看待。

周鉦凱指出，雖然此次聯準會 FOMC 會議表明今年 11 月後縮減購債的意向，但因台股先前已陸續反應完畢，值得留意的是，受到縮債及升息的議題影響，美元指數應聲走漲，將有利於台股電子族群的匯兌收益情形，也有機會進一步挹注企業的獲利動能。

若切入類股觀察，周鉦凱分析，台股現階段仍由半導體族群擔綱主流的撐盤要角，受惠於年底第 4 季電子業旺季將至，半導體廠商訂單供不應求，且部分企業全年訂單展望明確，操作上看好以集團策略公司具備產能保障者為首選。

而在同樣備受看好的原物料族群方面，周鉦凱認為，由於碳達峰目標帶動鋼鐵、水泥產業新一波潛在的產量限制，以及進一步淘汰無效產能，加上今年冬季奧運將於北京舉行，則有利於延長鋼鐵產量的調控；下半年中國粗鋼產量回落趨勢確立，有助於國際鋼價維穩，近期鐵礦砂報價走跌更展現出煉鋼一貫廠的成本優勢，鋼鐵族群下半年獲利水準可望正面看待。

至於航運產業後市，周鉦凱則說，航運產業進入年底的傳統旺季，全球港口壅塞蔓延，缺船、缺貨櫃的情況仍尚未解除，預估整體營運可望轉強。

整體在後市配置上，周鉦凱建議，儘管聯準會今年下半年可能會開始進行縮減購債的動作，目前看來台股基本面仍強勁，操作上可採電子股跟傳產股平衡布局的策略，從基本面上尋找體質好、基期較低的族群做布局。

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