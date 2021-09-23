相比以太坊 L2 官方跨鏈橋，第三方橋便宜好用嗎？

第三方跨鏈橋通常比官方橋速度更快，特別是用戶從 L2 退出到 L1 時不需要等待 7 天，不過需要付出額外的成本。

撰文：潘致雄

在 Optimism 和 Arbitrum 正式對外開放主網測試後，除了應用部署的數量在快速增加之外，如何將大量資產以更低成本遷移至 L2 網絡中，也是很多人關心的話題。另一方面是，如果用戶需要將 L2 的資產快速轉移至 L1 中，官方橋無法實現，所以只能藉助其他的第三方工具。

而隨着公鏈和 L2 數量的增加，資產跨鏈需求也快速增長，各種各樣的跨鏈橋工具成爲了用戶的必備的工具之一。而針對 L2 這類特殊的跨鏈場景而言，又誕生了一批專爲 L1 和 L2 之間這一特定場景提供跨鏈服務的橋。

綜合來看，第三方跨鏈橋工具比官方橋的跨鏈速度更快，特別是當用戶需要將資產從 L2 退出到 L1 時，不需要等待 7 天的時間。不過用戶需要付出額外的成本，支出一部分費用給爲跨鏈提供資產流動性的「做市商」或者「協議」，也就是將資金的時間價值進行了折現，減少了 7 天空置資產帶來的潛在損失。

從一個 L2 去另一個 L2 非常耗時耗錢

不同的跨鏈橋所使用的技術都不太相同，比如常見的會採用哈希時間鎖、狀態通道，或一些偏中心化的解決方案等。這些資產跨鏈橋對資產的支持也不太相同，所以我們體驗了下目前已經上線的跨鏈橋（連接至 Optimism 或 Arbitrum），包括 Hop Protocol、cBridge、DeGate、RenBridge 和 Anyswap，並整理了這些平臺的優缺點和對應的成本估算（按照近期平均的 Gas 成本）。

由於以太坊社區對於 ETH、USDC 和 USDT 這三類資產的需求量顯著高於其他資產，所以對這三類的資產支持是對跨鏈橋評估的核心指標之一。

L2 官方提供的跨鏈橋

L2 團隊都會提供一個官方的跨鏈橋，這類橋提供了最基礎的功能，安全性也是其最重要的特點，不過由於 Arbitrum 和 Optimism 採用的擴容技術的機制，從 L2 退回 L1 需要等待 7 天的時間。

Arbitrum 剛更新了官方橋的網頁 UI

支持方向：以太坊 L2 網絡（Arbitrum/Optimism）

資產：已支持 USDC、USDT 和 ETH，以及白名單中的代幣，之後會逐漸開放

優點：相對最安全，不限制交易規模

缺點：退出期需要 7 天

跨鏈成本：僅需網絡的正常交易費（約 20 至 30 美元）

Arbitrum 橋鏈接

Optimism 橋鏈接

Hop Protocol

Hop 是由此前智能合約錢包開發團隊 Authereum 開發的跨鏈橋，他們方案中設計了通用的資產橋，以及通過引入「自動做市商」 （AMM） 組件和「連接器」 （Bonder） 角色，最終實現 Layer 2 網絡之間的資產快速遷移。

使用 Hop 的方案時，資產需要通過 Hop 流轉到 Layer 2 網絡中，比如通過 Hop 的資產橋進入二層的 ETH 被稱爲 Hop ETH （或 hETH） 。hETH 和 ETH 是完全等價的，至少可以通過 Hop 完成兌換。

但是 Layer 2 網絡中同時還有「官方」版本的 ETH，也就是更多人普遍使用的 ETH 版本，官方版 ETH 和 hETH 理論上應該也是完全等價的，但是由於流動性的原因，可能會存在一些價差。

所以 Hop Protocol 引入了 AMM 的組件以及「連接器」，AMM 是爲了解決官方版 ETH 和 hETH 之間的短時間波動的價差而設計的，而「連接器」 （Bonder） 角色則是可以爲需要提前釋放流動性的用戶提供流動性，同時也可以獲得部分的收益 （因爲他爲用戶節省了 7 天的提款週期） 。

Bonder 可以通過觀察不同 Layer 2 之間的交易數據，爲網絡提前墊付官方版 ETH，而不同 Layer 2 網絡之間的套利者也會不斷再平衡 （以獲得收益） ，將 AMM 的價格維持在一個比較合理的範圍內。

支持方向：以太坊 Arbitrum；以太坊 Optimism；Arbitrum Optimism

資產：已支持 USDC 和 USDT，未支持 ETH

優點：退出期不需要 7 天

缺點：協議中資產的流動性會限制跨鏈的資產規模

跨鏈成本：網絡本身的交易費用（在 L1 上的交易約 30 美元）+協議交易費（0.04%），另外還存在交易滑點

鏈接

cBridge

cBridge 是由 Celer 團隊開發的跨鏈橋工具，基於原子交換技術實現。

cBridge 表示將在短期內陸續支持更多 Layer2 和 Layer1 區塊鏈的跨鏈和跨層轉賬，此外任何人都將能通過運行 cBridge 節點加入 cBridge 網絡以提供跨鏈跨層流動性，並獲取對應的手續費收益。

Celer 剛剛發佈了 2.0 的規劃，能進一步提高跨鏈資產的流動性，具體可參考這篇文章：cBridge 公佈 2.0 升級計劃，速覽新版設計取捨及優化。

支持方向：以太坊 Arbitrum；以太坊 Optimism；Arbitrum Optimism

資產：已支持 ETH、USDC 和 USDT

優點：退出期不需要 7 天

缺點：協議中資產的流動性會限制跨鏈的資產規模

跨鏈成本：網絡本身的交易費用（在 L1 上的交易約 30 美元） +支付給中繼節點的運營費用（由節點自己定價）

鏈接

DeGate

以太坊二層交易協議 DeGate 已在 Arbitrum 網絡部署了資產橋的 Beta 版，該資產橋採用了穩定幣 AMM 曲線來提高資金的利用率。

DeGate 表示，用戶可以通過該資產橋實現跨層資產轉移，且無需等待原生橋的挑戰期。在 Beta 版本階段，流動性注入僅向白名單合作伙伴開啓。

支持方向：以太坊 Arbitrum

資產：已支持 ETH、USDC，未支持 USDT

優點：退出期不需要 7 天

缺點：協議中資產的流動性會限制跨鏈的資產規模

跨鏈成本：網絡本身的交易費用（在 L1 上的交易不到 10 美元）+協議交易費（暫時免費），另外還存在滑點

鏈接

RenBridge

RenBridge 是由 Ren Protocol 開發的跨鏈橋，主要的特點是他們關注與其他公鏈之間的跨鏈解決方案，目前最核心的是支持 BTC 與 L2 之間的直接跨鏈。

支持方向：BTC Arbitrum

資產：僅支持 BTC （和其他公鏈代幣），未支持 ETH、USDC 和 USDT

優點：支持 BTC 跨鏈

缺點：僅支持 Arbitrum 與 BTC 之間的跨鏈

跨鏈成本：由於不觸及以太坊 L1，所以僅需比特幣礦工費（～3 美元）+Arbitrum 交易費（～3 美元）+ 協議收費（0.15%）

鏈接

Anyswap

Anyswap 是通用的跨鏈協議，此前關注在公鏈之間的跨鏈技術，近期剛剛加上支持 Arbitrum 網絡。