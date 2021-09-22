【安聯投信】美股淨流入金額較前周放大 續居全球股市吸金寶座

美國最新經濟數據正向以及拜登政府續推支出法案激勵市場情緒，但在包括疫情持續蔓延、企業增稅的不確定性等雜音影響下，全球股市上周漲跌互見。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周除歐非中東股市淨流出約 1.13 億美元外，全球其餘地區股市持續迎來資金淨流入，其中美國股市以單周 456.71 億美元的淨流入續居全球股市吸金之冠，量能較前一周再為放大。

安聯投信表示，美國最新公布零售銷售數據意外成長並優於預期，顯示終端市場的需求仍強勁，此外美國 8 月核心消費者物價指數年增率來到 4%，低於市場預期與前值，顯示通膨壓力已開始有降溫減緩跡象，也使美股主要指數上周前半表現正向，與淨流入的資金相互呼應。但隨後在包括疫情對經濟復甦前景帶來的擔憂未除、原物料價格下跌及拜登政府對企業與富人增稅的推進等雜音影響下，美股主要指數上周終場時仍多收黑，市場觀望接下來的聯準會貨幣政策會議。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶表示， 2021 年公佈至今的總體經濟及企業獲利等數據都較去年明顯為佳，主要受惠於包括聯準會在內等多數央行貨幣政策持續寬鬆、財政政策支持、消費需求上升以及企業支出增加等正面因素，若拜登政府力推的的基礎建設方案通過，則可望對風險性資產帶來進一步激勵，後市仍有表現空間。

謝佳伶指出，在風險性資產中，股市受惠於如企業生產力、毛利表現提升帶動獲利成長等基本面正向因素，後市表現有一定支撐；而在股市氛圍正向下，可轉債也表現可期。在高收益債市方面，預估資本利得空間不大，但利差要大幅擴大的可能性也不大，有望為投資人帶來較為穩定的息收金流。在後市關注方向上，首要是經濟擴張快速可能帶來的利率和通膨風險、美國拜登政府的政策方向，以及變種病毒帶來的疫情後續發展等。

在台股方面， 安聯投信台股團隊表示，近期在多空消息參半的影響下，台股盤面呈現膠著，盤勢上因為經濟數據、企業獲利的年增率將因基期因務與長短料的配合而走低，類股間的表現差異相對放大，再考量大盤成交量能走低，台股近來或呈區間格局。

安聯投信台股團隊表示，市場預期美國聯準會可望於 11 月釋出較為明確的貨幣政策方向時程表，加上目前包括許多總經面和產業面等訊息都需要時間反覆消化，許多企業也開始估算明年預算，因此值此混沌之際，市場資金自然相對保守。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，中國經濟數據放緩，地產集團陷入財務危機陰影，是總經面的不利因素。晶圓代工將調漲代工價格檯面化，在確認需求動向後，將提供產業景氣的正向動能，半導體類股占台股市值大，將是維繫大盤的重要力量。

廖哲宏指出，由於大盤走勢近來應維持區間格局、個股表現差異放大，在選對個股標的上將是累積報酬的主要來源。整體來說，對電子類股的正向看法不變，但將更側重半導體族群；在進一步的產業配置上，則看好晶圓代工將領軍半導體族群向上，IP service 持續受惠高速運算與 AI 的需求成長，車用電子、功率元件與載板的長期趨勢看俏，新款 iPhone 即將上市，Apple 供應鏈具有季節性操作的亮點。

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