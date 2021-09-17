比特幣偏空氛圍迅速發酵，以太坊市場情緒逐漸與比特幣脫鉤 | 加密衍生品週報

撰文：7

擴展閱讀：衍生品週報中這些數據有何意義，又該如何解讀？



比特幣期貨的統計範圍包括 BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、CoinFlex、Deribit、FTX、火幣 和 OKEx。

爆倉概況

上週（9 月 6 日至 9 月 12 日）比特幣周內經歷了 5·19 大跌以後最極端的日內行情，上週二比特幣盤中急跌逾 10000 美元，隨後雖然走出了一波快速反彈，但是並未能實現對於跌幅的有效收復，此前延續了一週的單邊上漲戛然而止，並在隨後徹底陷入了橫盤震盪的「創傷修復」狀況之中，這種盤面表現會對短期市場情緒造成什麼樣的影響，急跌過程中市場有何反應，都是本期週報的看點。

上週市場的爆倉總量大幅上漲，數據覆蓋到的交易平臺整週爆倉量迫近 20 億美元，該數值創出近一個半月新高，達到了前一統計週期的近三倍水平。其中僅在 9 月 7 日晚 22:00-23:59 這兩個小時內，市場的爆倉總量就達到了近 10 億美元，兩小時爆倉水平創 5·19 大跌當日以來新高。即便是不考慮這一極端跳水過程，過去一週內多單爆倉佔比也明顯高於空單爆倉，由此可見短期市場押注做多，尤其是在大幅回調過後「抄底」的資金量不容忽視，不過這種「跡象」在上週後半段也在逐漸弱化，這種跳水式回調對於市場情緒的衝擊值得在未來一段時間內持續關注。

比特幣期貨爆倉數據統計，來源：Skew

交易量

上週市場成交峯值出現在週二，行情暴跌的過程中成交量並不令人意外地出現了相當大幅度的爆發，單日成交量達到了 1280 億美元，達到了最近一段時間平均水平的兩倍有餘，單日成交量同樣創出了 5·19 大跌當日以來新高，而上週其他的幾個交易日成交量保持相對平穩的狀況。值得一提的是，上一期週報中關注到的週末成交量大幅萎縮的「慣性」還在延續，期貨市場機構化的趨勢愈發明顯。

比特幣期貨交易量，來源：Skew

持倉量

比特幣期貨持倉量在上週二大跌過後出現了相當可觀的下降，而在後半周的橫盤震盪過程中持倉量幾乎沒有發生變化，市場在急跌過後的修復過程中保持觀望態度，並沒有進行較大幅度的倉位補充，由此可見短線資金對於後市進一步走強仍保持相對剋制的觀望態度，至少從持倉量上來看，規模較大的機構或者投資者並沒有因爲這種急跌而進行匆忙的大規模「抄底」嘗試。

比特幣期貨持倉量，來源：Skew

永續合約資金費率

在上週出現急跌過後，主要交易平臺比特幣期貨永續合約的資金費率呈現出了比較明顯的偏空情緒，過去一週內主要平臺資金費率基本一直保持在負值水平，也就意味着市場一直處在空付多的狀況之中，做空的資金規模明顯佔優。

比特幣永續合約資金費率，來源：Skew

以太坊期貨的統計範圍包括 BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、CoinFlex、Deribit、FTX、火幣 和 OKEx。

爆倉概況

以太坊期貨合約過去一週爆倉量同步大漲，整週爆倉量超過了 11 億美元，創 5·19 大跌當週以來新高，相比上一統計週期翻倍，同時也達到了更早一週爆倉總量的四倍有餘。其中上週二大跌發生時的兩小時內以太坊即出現了 7.09 億美元的集中爆倉，兩小時爆倉量佔整週的近七成水平，由於以太坊合約爆倉高度集中，因此其他時段數據的細節參考價值有限。在此前空單遭到快速上漲「洗劫」後上周多單再度遭受重創，以太坊期貨此前持續積累的持倉量會否就此迎來增長的拐點將成爲短期內新的關注要點。

以太坊期貨爆倉數據統計，來源：Skew

交易量

以太坊期貨合約交易量相比上一統計週期進一步上升，上週二的大跌爲短期市場活躍度的回暖奠定了一個良好的基礎，上週後半週日成交量基本保持在前一統計週期的平均水平，而上週二當天的日成交量同樣創出了 5·19 大跌當日以來新高。不過週末兩天成交量相比前一週週末表現進一步萎縮，近期市場在週末的活躍度偏低的狀況還在持續發酵。

以太坊期貨交易量，來源：Skew

持倉量

以太坊合約持倉量在上週二大跌過程中同樣出現了大幅下降，不過值得一提的是，以太坊合約持倉量的降幅僅僅抵消了前一統計週期的增幅，從相對較長的時間維度上來看，以太坊合約的持倉量仍然保持在一個相對較高的水準之上，短線急跌對於以太坊期貨市場的影響較之對於比特幣的影響相對較小。

以太坊期貨持倉量，來源：Skew

永續合約資金費率

而資金費率則是以太坊和比特幣呈現出差異的另一個維度，以太坊期貨永續合約的資金費率在上週出現急跌過後仍然在大多數時間保持正值水平，也就是說在這種情況下做多的資金量仍然相對佔優，可以認爲市場對於以太坊後市的偏多態度已經逐漸形成了「獨立」的思路。

以太坊永續合約資金費率，來源：Skew

比特幣期權統計範圍包括幣安、Bit.com 、CME、Deribit、火幣、LedgerX 和 OKEx。

交易量

上週二比特幣期權同樣迎來了一個階段性的成交峯值，單日期權成交量創出 5·19 大跌當日以來新高，不過上週其他幾個交易日期權成交量相比前一統計週期有所下降，價格大跌過後市場對於隱含波動率期望的下降導致短期期權市場的參與熱度略微有所降溫。

比特幣期權交易量，來源：Skew

持倉量

比特幣期權持倉量有所波動但是整體下降幅度有限，上週一市場持倉量達到一個新的階段峯值水平之後，受上週二大跌影響持倉量有所下滑，不過降幅相對「剋制」，這種變動與以太坊期貨合約的持倉變化相仿，都說明市場參與者對這類標的的參與熱度受幣價短時大幅下跌的影響相對有限。

比特幣期權持倉量，來源：Skew

波動率

最新統計週期內已實現波動率在上週二大跌發生時快速上漲，不過隨後迅速回到了震盪下跌的趨勢之中，而隱含波動率的變化更加值得關注，該數據在上週二大跌導致大幅下降後雖然在橫盤過程中出現了一段時間的同步低位盤整，但是在週末期間幣價並沒有出現明顯波動的背景下，該數據出現了非常明顯的反彈，目前已經收復了上週二大跌引發跌幅的大半水平，可以認爲目前市場對於橫盤繼續保持的「耐心」正在下降，新一輪變盤或單向加速或很快到來。

比特幣已實現波動率，來源：Skew

比特幣隱含波動率，來源：Skew

PCR

上週持倉 PCR 數據在大跌發生後一直保持在一個持續下跌的趨勢之中，成交量 PCR 數據也保持着震盪下行的姿態運行，該指標短期偏空指向非常明確。

比特幣 PCR，來源：Skew