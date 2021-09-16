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台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日   迄 9/16
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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1760   寶齡富錦    09/17  上市增資    09/13-09/15       766   70.00     70.00  凱基       01   09/16     49712
5324   士開        09/17  上櫃增資    09/13-09/15      8100    9.50      9.50  元富       05   09/16      4840
3224   三顧        09/22  上櫃增資    09/14-09/16       850   39.50     39.50  國泰       01   09/17      5219
6642   富致        09/22  上櫃增資    09/14-09/16       510   62.00     62.00  台新       01   09/17     63366
6790   永豐實      09/23  初上市      09/15-09/17      4600   52.00     52.00  元大       01   09/17
3162   精確        09/23  上櫃增資    09/15-09/17      2805   40.00     40.00  中國信託   01   09/22
6788   華景電      09/23  初上櫃      09/15-09/17       584  125.00    125.00  富邦       01   09/22
6541   泰福-KY     09/24  第一現增    09/16-09/22      3600   42.00     42.00  元大       01   09/22
6209   今國光      09/27  上市增資    09/17-09/23       935   24.00     24.00  國票       01   09/23
6417   韋僑        09/27  上櫃增資    09/17-09/23       600   60.00     60.00  元大       01   09/24

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。

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