【統一投信】台股人氣退潮 但投信基金定期定額熱度不減 統一投信扣款規模再創新高 穩坐扣款三冠王

台股 8 月震盪回跌後人氣退潮，成交量持續下滑，但投信基金定期定額熱度不減，把握逢低扣款機會。根據投信投顧公會資料，8 月全體投信基金定期定額扣款金額 58.79 億元、筆數逾 100 萬筆，扣款人數 58.95 萬人，三項數據都較 7 月微幅增加 1%，保持在高檔水位，若與去年同期相比，單月扣款金額、筆數及人數分別有 25%、26%、16% 的高成長。

扣款規模前十大基金公司，仍是由統一投信穩坐三冠王寶座，8 月扣款金額 9.45 億元、筆數 16.55 萬筆，扣款人數 9 萬人，較前月增長且再創該公司歷史新高，單月扣款金額與筆數都有三成以上的年成長率，扣款人數則有逾兩成的年成長率。

統一投信旗下股票型基金績效長期表現穩健，尤其是台股基金、大中華股票基金及海外科技股票型基金，有多檔深具口碑的長青型基金，也經常推出讓投資人節省成本的各項優惠，例如不定時推出的全系列定期定額終身零手續費，沒有時限的長期扣款優惠，贈送累積紅利折抵手續費等，以及進階版定期定額的日日扣功能，零接觸的線上核印開戶服務等，都是受到基金投資人喜愛的原因。

在投信定期定額扣款前十大基金裡，有 9 檔人氣基金 8 月扣款金額超過 1 億元，統一投信就有三檔，包括投資於台股的統一大滿貫基金、統一黑馬基金，投資於大中華股市的統一強漢基金。

統一投信表示，美國聯準會主席鮑爾在全球央行年會釋出鴿派訊息，雖然會逐步縮減購債有序退出量化寬鬆（QE），但強調並不急於升息，並重申通膨為暫時現象，將持續關注未來經濟數據，尤其是就業市場的恢復。資本市場對於美國緊縮資金的擔憂情緒逐漸消散，加上明年全球景氣成長趨勢不變，企業獲利保持增長，預期全球股市將繼續震盪向上。

統一投信指出，QE 退場階段的市場表現將會是股優於債，看好基本面佳的台股、中國股市及美股有表現空間，產業方面，科技股在高基期之下仍能維持相對強勁的獲利成長動能，可列為核心布局。現階段正值全球產業結構劇烈變化，個股估值重新調整之際，建議投資人選擇具有專業操盤能力的基金團隊，長期績效優異的基金，逢回分批佈局或定期定額規律投入市場，是面對市場動盪的最佳策略。

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