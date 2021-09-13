實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄 9/13 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2636 台驊投控 09/13 上市增資 09/07-09/09 850 140.00 140.00 凱基 01 09/10 77568 3533 嘉澤 09/14 上市增資 09/08-09/10 213 432.00 432.00 元大 01 09/13 137756 6179 亞通 09/14 上櫃增資 09/08-09/10 1190 28.50 28.50 兆豐 01 09/13 17700 2348A 海悅甲特 09/15 上市增資 09/09-09/13 2550 40.00 40.00 兆豐 01 09/14 6838 3339 泰谷 09/15 上櫃增資 09/09-09/13 645 15.00 15.00 富邦 01 09/14 47664 1760 寶齡富錦 09/17 上市增資 09/13-09/15 766 70.00 70.00 凱基 01 09/16 5324 士開 09/17 上櫃增資 09/13-09/15 8100 9.50 9.50 元富 05 09/16 3224 三顧 09/22 上櫃增資 09/14-09/16 850 39.50 39.50 國泰 01 09/17 6642 富致 09/22 上櫃增資 09/14-09/16 510 62.00 62.00 台新 01 09/17 6790 永豐實 09/23 初上市 09/15-09/17 4600 52.00 52.00 元大 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。