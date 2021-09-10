交易量變化細節「凸顯」機構投資者影響力 | 加密衍生品週報

撰文：7

擴展閱讀：衍生品週報中這些數據有何意義，又該如何解讀？



比特幣期貨的統計範圍包括 BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、CoinFlex、Deribit、FTX、火幣 和 OKEx。

爆倉概況

上週（8 月 30 日至 9 月 5 日）比特幣周內先跌後反彈的市場表現再度復現，這已經是行情連續第三週走出了類似的表現，不過與上一統計週期不同的是，最新統計週期內行情強勢收漲，尤其是在 8 月月線收線結束後持續發力上漲，並在上週日走出了一根長度可觀的日線長陽線，價格創出 5 月 13 日以來新高。

上週市場的爆倉總量相比前一統計週期略有下降，不過仍然保持在一個相對平穩的狀況之中，整週爆倉總量自 7.89 億美元降至 7.34 億美元。而分時段的集中爆倉量與前一統計週期相比也沒有出現明顯變化，2 小時爆倉峯值繼續保持在 5000 萬美元左右，除了周初一波快速下跌以及週末的加速上漲兩個階段出現了相對集中的爆倉以外，其他時段均未出現大規模爆倉，市場雖然保持了一定的活躍度，但是市場情緒基本保持在一個相對穩定的狀況之中，而且沒有出現急跌跳水也促成了這種相對平穩的爆倉結果呈現。

比特幣期貨爆倉數據統計，來源：Skew

交易量

上週比特幣期貨合約單日成交均值出現在週五，且當日成交量創出了 8 月 10 日以來新高，此前比較明顯的熱度下降趨勢在進入到 9 月份之後有所放緩。不過需要注意的是，週末期間市場成交量再度出現了近似腰斬的大幅下跌，考慮到週末期間行情波動幅度並未大幅收窄，這種比較明顯的「工作日」交易習慣或許意味着近期市場成交量在很大程度上由「全職交易員」貢獻，也就是說機構投資者在當下衍生品市場中佔據了非常可觀的份額。

比特幣期貨交易量，來源：Skew

持倉量

比特幣期貨持倉量已經正式收復了 5·19 大跌導致的倉位斷崖式下跌的全數跌幅，目前持倉量已經迴歸到了 5 月 14 日當天的水平，最近一段時間裏的快速上漲顯示整體參與熱度的上升勢頭非常明顯。其中幣安和 FTX 在過去一週內持倉量均出現了約 6 億美元左右規模的大幅上漲，貢獻了總體約 24 億美元漲幅的半數之多。

比特幣期貨持倉量，來源：Skew

以太坊期貨的統計範圍包括 BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、CoinFlex、Deribit、FTX、火幣 和 OKEx。

爆倉概況

以太坊期貨合約過去一週爆倉量大幅上漲，相比前一統計週期數據取得了約翻倍的漲幅，整週爆倉量自年內低點 2.56 億美元快速上升至 5.25 億美元。其中 9 月 1 日晚間一度出現了 2 小時內爆倉逾 1 億美元的狀況，這一數值在兩小時級別的時間維度上來看，已經超越了最近半個月多時間裏比特幣的爆倉極值。

值得一提的是，這一峯值出現在以太坊一波快速上漲過程之中，而且就該時段的數據來看，被強平的空單佔比超過了 93%。這意味着此前以太坊的持續上漲過後市場押注短線回調的資金體量相當可觀，而行情的快速上漲導致搏頂的資金遭受重創。

以太坊期貨爆倉數據統計，來源：Skew

交易量

以太坊期貨合約交易量相比上一統計週期有所上升，上週二、週三兩個交易日成交量創出 8 月 9 日以來新高，不過目前相比今年二季度市場高度活躍階段仍然存在較大的差距。值得注意的一點在於週末期間成交量同樣出現了與比特幣類似的「腰斬式」下跌，因此前文提到的機構投資者佔比上升的判斷在以太坊上也基本適用。另外，上週二的一波高成交量也可能爲週三的一波集中大規模爆倉「埋下了伏筆」。

以太坊期貨交易量，來源：Skew

持倉量

以太坊合約持倉量繼續上漲，目前同樣已經收復了 5·19 大跌以來的全數跌幅，現已回到了今年 5 月 11 日創出的歷史峯值水平，這種熱度的延續也在一定程度上舒緩了市場對於前幾個統計週期內持倉量回升有所放緩是否意味着漲勢終結的焦慮情緒。

以太坊期貨持倉量，來源：Skew

比特幣期權統計範圍包括幣安、Bit.com 、CME、Deribit、火幣、LedgerX 和 OKEx。

交易量

上週比特幣期權交易量的變化趨勢呈現着一個比較規律性的表現，即在前半周成交量穩步上升，週五達到峯值後，在週末期間出現大幅回落。其中周內任意一個交易日的成交水平與前一統計週期都基本能夠實現匹配，所以實際上上週期權交易量變化非常有限。目前距離 5·19 後市場極高的活躍度仍然存在着相當明顯的差距。

比特幣期權交易量，來源：Skew

持倉量

比特幣期權持倉量創出 5·19 大跌以來新高，不過由於今年二季度前半段期權市場高度活躍，因此目前總體持倉量相比年初的高點水平仍存在約半數的相對降幅，如若短期內市場不出現極端變化，這種持倉量的回升勢頭有望繼續保持。

比特幣期權持倉量，來源：Skew

波動率

最新統計週期內已實現波動率變化不大，而隱含波動率在前半周的大幅下降更加值得關注，雖然週末該數據有所反彈，但是短期數據明顯的下跌顯示市場對於比特幣後市出現強單邊異動的預期不高，而這與上文呈現的期貨市場「躺平」的市場參與情況基本匹配，主流情緒認爲比特幣很可能會在未來一段時間裏保持高位橫盤或者延續此前的溫和上漲勢頭。

比特幣已實現波動率，來源：Skew

比特幣隱含波動率，來源：Skew

PCR

持倉 PCR 數據變化不大，交易量 PCR 數據先一步出現了比較明顯的反彈，顯示短期市場情緒有所轉好，這也是在最近這輪上漲過程中比較少見地給出了與行情「匹配」的順勢指向，短期市場看漲環境樂觀了許多。

比特幣 PCR，來源：Skew