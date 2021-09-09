實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄 9/9 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1460 宏遠 09/10 上市增資 09/06-09/08 25500 10.00 10.00 凱基 03 09/09 69403 2636 台驊投控 09/13 上市增資 09/07-09/09 850 140.00 140.00 凱基 01 09/10 49509 3533 嘉澤 09/14 上市增資 09/08-09/10 213 432.00 432.00 元大 01 09/13 36508 6179 亞通 09/14 上櫃增資 09/08-09/10 1190 28.50 28.50 兆豐 01 09/13 6720 2348A 海悅甲特 09/15 上市增資 09/09-09/13 2550 40.00 40.00 兆豐 01 09/14 3339 泰谷 09/15 上櫃增資 09/09-09/13 645 15.00 15.00 富邦 01 09/14 1760 寶齡富錦 09/17 上市增資 09/13-09/15 766 70.00 70.00 凱基 01 5324 士開 09/17 上櫃增資 09/13-09/15 8100 9.50 9.50 元富 05 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。