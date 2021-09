觀點：去中心化衍生品崛起的歷史車輪已經勢不可擋

參考 DEX 對 CEX 交易量比率,去中心化衍生品交易量仍有至少 20 倍增長潛力。

撰文:Fiona He,A&T Capital 投資經理

編譯:Perry Wang

摘要:

dYdX 的代幣發行加速了對中心化衍生品的替代進程,表現在衍生品的 DEX/CEX 交易量比率大幅提升。我認爲 DEX 交易量至少有 20 倍的增長潛力,因爲衍生品應該與現貨交易的 DEX / CEX 比率相同。

永續合約是當前最流行的去中心化衍生品,就像在中心化領域中一樣,今天(9 月 1 日)去中心化永續合約累計交易量爲 470 億美元,是期權累計交易量的 921倍,後者更適合高技能賭徒套期保值。

我簡化了衍生品的兩種流動性模型:「點對池 /Peer to Pool」(Perpetual Protocol、Synthetix 等)或「點對點 /Peer to Peer」(dYdX 等)。第一種允許衍生品自由掛牌交易,流動性要求較低;但後一種平臺風險較小,槓桿容忍度較高,訂單類型多樣(幸運的是,Uniswap V3 實際上使限價訂單和更多訂單類型成爲可能。)

我喜歡 vAMM 設計!vAMM 僅用於價格生成,同時將流動性池分離出來,以減輕質押者的無常損失。與 AMM 設計(例如 Uniswap)不同,單一代幣質押(Staking)使投資者的頭寸對沖,緩解了質押者的利潤損失。而 Uniswap 質押者不得不承擔了其頭寸的所有利潤損失,因爲他們也是質押代幣對的交易對手方。

我認爲,使用「點對池」設計的永續合約項目,例如 Perpetual Protocol,是 Synthetix 的改進版本,具有更好的 UIUX 和更高的資本效率等。

我定義了一個完全稀釋估值(FDV)/ 年化預計收入(APR)比率,以此預計 dYdX 的 FDV 約爲 114.51 億美元。鑑於 dYdX 代幣的總供應量爲 1,000,000,000,每個 dYdX 代幣的價格應約爲 11.45 美元。有趣的是,這種估算是有效的,其估計數字與現實相差不遠:截至 2021 年 9 月 1 日,Perpetual Protocol 的估計 FDV 爲 28.01 億美元,而現實市值數字約爲 30.1 億美元。

宏觀因素的驅動: (如果您已經非常清楚 DEX 是未來大勢所趨,請跳過這一部分 !)

中心化衍生品交易面臨的監管越來越嚴格。幣安最近關閉了在香港、德國、意大利和荷蘭的衍生品交易產品。BitMEX 曾經是全球最大的衍生品交易所,最近被要求支付 1 億美元的罰款,以與美國商品期貨交易委員會(CFTC)和美國財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)達成和解。更多地區的交易者開始轉向去中心化衍生品。

CEX 過於強大,缺乏創新。由於託管用戶資產,以及對交易數據的獨佔,我們已經看到過很多諸如暫停提款、凍結、停機等「緊急情況」。更糟糕的是, CEX 可能會濫用交易數據。Robinhood 此前曾被指責其主要商業模式是向高頻交易商出售客戶訂單,因此從泄露客戶信息中獲益。中心化平臺很難獲得用戶的信任。

第 2 層(Layer 2)正在賦能 DEX 提升能力。8 月份,dYdX 的交易量是 3 月份的 55 倍2,而其 Layer 2 永續合約是在 4 月份上線。 Perpetual Protocol 很快推出 V2,Curie 登陸 Arbitrum layer 2 網絡,Futureswap 的 V3 也將登陸。DEX 有望取代 CEX。

在該領域的所有衍生產品中,永續合約是目前最受歡迎、交易量最大的產品。它們是在沒有到期日期貨交割的基礎上開發的。因此,其特點是資金利率機制,旨在防止價格偏離現貨價格,避免成爲純粹的賭博工具。

DEX / CEX 比率

2021 年第一季度中心化永續合約交易額超過 143萬億美元。而在同一時期,去中心化永續合約產生了 704億美元的交易量,佔中心化交易量的 0.05%。目前去中心化永續合約佔中心化永續合約月交易量的 0.5%5,是第一季度的 10 倍。

在現貨市場,這個數字是 10%6。這意味着即使中心化衍生品沒有增長,去中心化衍生品交易量仍將至少增長 20 倍。

數據來源 : CoinGecko, 數據截止 2021 年 8 月 31 日。 備註: CEX 包括 Binance Futures、Huobi Futures、OKEx Futures、FTX derivatives、Bybit Futures

代幣發行效應

我個人相信,龍頭項目發行平臺代幣,對整個行業的拉動作用非常大。下圖展示了衍生品龍頭 dYdX 和現貨龍頭 Uniswap 的平臺代幣發行前後對中心化交易所的影響。可以看出,UNI 發行後,現貨 DEX/CEX 比率躍升至 20%,之後再也沒有回到 2020 年 8 月之前的水平(當時上輪融資前後傳出代幣發行的傳聞)。

數據來源 : The Block。備註:因數據不完整,我忽略了 9 月的數據

哪些是最佳投資標的?

我在本文只討論:具有線性盈虧的永續合約、具有凸形盈虧(convex P&L)的期權,以及具有不規則盈虧的合成資產。

擁有 470 億美元累積成交額的永續合約證明自己是人氣最高的加密衍生品,這一數字是期權累計交易額的 92 倍,期權適合專業人士進行套期保值。但是,有幾個項目正試圖使加密期權進入主流投資者的視野。Shield Official 正在爲一般用戶測試簡單的永續 / 永久期權產品。

合成資產很有趣。 但遺憾的是,它們都不像永續合約那樣容易理解和交易,而其中一些提供了多元化的創新產品。 例如,UMA 上最受歡迎的產品之一是 Yield Dollar,鎖定了約 3600 萬美元7的資產,類似於零息債券(固定利率 / 收益率)。

「點對池」 or 「點對點」?

「點對池」 意味着交易者的交易對手通常是資產池或質押者。例如,如果您在 Perpetual Protocol V1 上質押 PERP,您實際上就是這些交易者的交易對手。您承擔這個風險,是因爲您這樣做得到了回報(回報來自交易費用和代幣通脹)。他們甚至創建了一個虛擬 AMM 來減少質押者面臨的價格波動,以減少無常損失。目的是讓質押者勇於質押,以擴大流動性。這一點很重要:想象一下這個系統中只有一個交易者,如果他下了正確的賭注,誰應該付錢給他?現在我們清楚爲什麼 Perpetual Protocol 讓您最大隻能有 10 倍的槓桿,以及爲什麼它設置了緊急關閉功能。對於這些衍生品平臺來說,風險控制非常重要,以防止出現淨負頭寸。

「點對點」指交易者的交易對手通常是其他交易者或做市商。例如,dYdX 有一個訂單簿,這是撮合做市的標誌。也就是說,與 Perpetual Protocol 不同,理想情況下,dYdX 不參與任何人的交易。因此我們切實看到 dYdX 可以容忍最高達 25 倍的槓桿。

我相信在不久的將來,兩者都需要。「點對池」顯示了對低流動性的長尾資產的容量。它甚至可以在未來允許用戶自由上架代幣衍生品,可能會在 Perpetual 的 Curie 版本中採用這一模式。同時,「點對點」提供了類似 CEX 的體驗,比如各種類型的訂單,相比之下, Perpetual Protocol V1 只有市價訂單。但我確實看到了 Uniswap V3 設計的解決方案,其中限價訂單和更多訂單類型成爲可能。

衍生品的進化

我個人認爲,「點對池」的 Perpetual 是 Synthetix 的改進版本。有 3 個原因:a) 當您可以輕鬆地從 Perpetuals 獲得加密貨幣風險敞口時,何必還要使用更復雜的系統; b) 目前,Synthetix 上近 90%9 合成資產的底層資產是加密合成代幣,這意味着對現實世界資產的需求並不成熟。 此外,永續合約也適用於現實世界的資產衍生品; c) 很好地採用了保證金機制,它顯示出比抵押更高的資本效率,例如 Synthetix 的清算率爲 200% ,而 Perpetual Protocol 的清算率則是 2.5%。

未來價格上天?

我分析了當前現貨 DEX 的指標,併爲進一步估值預測原創了一個有用的係數:「FDV / APR」(完全稀釋的估值 / 年化預計收入)。

將現貨 DEX 的 FDV / APR 中值分別乘以衍生品 APR,我估算出的值是: dYdX 的 FDV 約爲 114.51 億美元,而 Perpetual Protocol 的 FDV 約爲 28.01 億美元。

鑑於 dYdX 的代幣總供應量爲 1,000,000,000,每個代幣的價格應約爲 11.45 美元。

有趣的是,估算數字與現實相差不遠:截至 2021 年 9 月 1 日,Perpetual Protocol 的 FDV 約爲 30.1 億美元。

數據來源 : The Block,CoinGecko

數據來源 : The Block,CoinGecko

特別感謝 MapleLeafCap, Jeff Ng, Jinze, 0xminion, Nicola Santoni, Charles, Leo Yeung 以及 A&T Capital 團隊的精彩建議 / 評論和支持 !

附錄 : 兩種衍生品對比

