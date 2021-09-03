實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄 9/3 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2753 八方雲集 09/03 初上市 08/30-09/01 1320 150.00 150.00 國泰 01 09/02 287119 3709 鑫聯大投控 09/06 上櫃增資 08/31-09/02 1785 21.00 21.00 元大 01 09/03 155954 1460 宏遠 09/10 上市增資 09/06-09/08 25500 10.00 10.00 凱基 03 09/09 2636 台驊投控 09/13 上市增資 09/07-09/09 850 140.00 140.00 凱基 01 3533 嘉澤 09/14 上市增資 09/08-09/10 213 432.00 432.00 元大 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。