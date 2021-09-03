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台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日    迄 9/3
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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2753   八方雲集    09/03  初上市      08/30-09/01      1320  150.00    150.00  國泰       01   09/02    287119
3709   鑫聯大投控  09/06  上櫃增資    08/31-09/02      1785   21.00     21.00  元大       01   09/03    155954
1460   宏遠        09/10  上市增資    09/06-09/08     25500   10.00     10.00  凱基       03   09/09
2636   台驊投控    09/13  上市增資    09/07-09/09       850  140.00    140.00  凱基       01
3533   嘉澤        09/14  上市增資    09/08-09/10       213  432.00    432.00  元大       01

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。

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