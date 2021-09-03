建議收藏｜一文縱覽主流 NFT 市場平臺版稅、服務費設計

如何在衆多 NFT 市場平臺應用中選擇最適合自己的那一個。

撰文：Karen

今年上半年 NFT 的迅速躥紅順利接過了去年 DeFi 浪潮的接力棒，不過當我們把時鐘調回到大約兩個月前，真的又有多少人領會到了 「2021 年是屬於 NFT 的一年」 這句話真正的力量？

在 NFT 市場上半年已經刷新各種記錄的背景下，在過去兩個月時間裏取得了「更進一步」的現象級爆發，NFT 藏品天價成交的消息頻現，頂級機構乃至傳統行業巨頭紛紛佈局甚至下場參與其中，而作爲 NFT 市場重要基礎設施的 OpenSea 平臺的數據，也很好地描繪出了這波頗具震撼力的增長。

Dune Analytic 數據顯示，OpenSea 在 8 月 29 日的單日交易量超過 3 億美元 ，月內交易量達到近 30 億美元 ，環比激增 8 倍，本月平臺活躍用戶數量也達到了 20 萬人。

隨着新的浪潮推動 NFT 概念的不斷出圈，並吸引越來越多的投資者真正參與其中，如何在衆多 NFT 市場平臺應用中選擇最適合自己的那一個，無疑是衆多 NFT 市場新人必然會面對的一個問題。爲了更直觀地對比主流 NFT 市場平臺的交互成本，以及各平臺對於創作者的激勵方案，本文盤點了 OpenSea 、 SuperRare 、 Rarible 、 MakersPlace 、 Nifty Gateway 、 幣安 NFT 、 Foundation 和 Zora 八個主流 NFT 市場平臺的 佣金和版稅體系 ，希望能夠解決這一疑問。

服務費 很容易理解，簡單來說就是平臺在提供交易服務時收取的 「手續費」 ，也是市場參與者在買賣 NFT 時所需要支付的主要成本之一。而 版稅 主要是用來激勵創造者和藝術家的，NFT 創建者在進行首次銷售之後的所有轉售交易中，都能收到一定比例的版稅收入。

隨着 NFT 市場的不斷髮展，也有部分平臺開始尋求優化版稅體系，爲 NFT 創建者帶來源源不斷的收入的同時，在後續轉售中也爲經手的所有藏家提供收入，以此持續激勵 NFT 的流動性和驅動市場達到供需平衡。

那麼，在如此大規模的 NFT 市場中，這類平臺的服務費和版稅體系是怎樣的？

通過對比可以發現，不同 NFT 市場平臺的服務費和版稅體系差別較大，其中，OpenSea、Rarible、幣安 NFT 市場以及 Zora 的服務費較低，更多的是讓利普通用戶和創造者，而 SuperRare、MakersPlace 以及 Nifty Gateway 的首次銷售服務費均達到 15%，不過 SuperRare 在版稅體系方面存在很大優勢，在此前首創 NFT 版稅的基礎上，上個月新增了收藏者版稅計劃，在激勵二級市場交易的同時也爲收藏者帶去了額外的版稅收益。

另外，Rarible 還在近期推出可簡化 NFT 項目上線流程的協議 Rarible Protocol ，其中實施的一套版稅標準使得在協議應用程序上出售的 NFT 能夠遵守創建者和平臺的版稅，而不管其出處。

以下是各個 NFT 市場平臺的服務費和版稅體系的詳細介紹。

OpenSea

作爲目前市場份額佔絕對主導地位的 NFT 交易平臺，成立於 2018 年年初的 OpenSea 在交易量和用戶數量上都遙遙領先於其他平臺。截至目前 OpenSea 已經完成了 總額 超 1.2 億美元的融資 ，投資方包括 a16z 、 對沖基金 Coatue 以及長期活躍於加密領域的 億萬富翁 Mark Cuban 等。 截至 8 月 23 日，OpenSea 於本月在 SuperRare、Foundation、Rarible 等 5 家 NFT 市場平臺中的交易量佔比高達 98%，總用戶數也達到超 25 萬人。

那 OpenSea 的版稅機制和交易費用是怎樣的呢？OpenSea 會抽取交易額 （包括首次或二級銷售） 的 2.5% 作爲服務費用。而關於購買者支付給 NFT 創建者的版稅，由 NFT 創建者自行設置 ，不過最高不得超過 10% 。OpenSea 會將這些 NFT 版稅收入每兩週轉至 NFT 創建者指定的收款地址。

另外，OpenSea 無法將版稅分配到多個地址，所以接收版稅的地址只能制定一個，這也意味着，NFT 創建者無法將其部分版稅費用通過 OpenSea 直接用於其他目的。值得一提的是，OpenSea 上免費轉讓或贈送 NFT 不會產生版稅，但若該獲贈方再次進行出售，還需要支付版稅。

SuperRare

本月完成了代幣發行並且又因爲 「鉅額空投」 火了一把的 SuperRare 近期正在不斷優化其版稅體系。SuperRare 與 OpenSea 於同一年成立，目前還處於搶先體驗階段，僅招募了少數藝術家，會在明年全面推出。今年 3 月底，SuperRare 完成由 Velvet Sea Ventures 和 1confirmation 領投的 900 萬美元 A 輪融資，Mark Cuban、Chamath Palihapitiya 和 Marc Benioff 等參投。

SuperRare 聲稱是首個引入 自動化藝術家版稅 的平臺，藝術家在 SuperRare 售出藝術品後將獲得銷售總交易額的 85%，SuperRare 會收取剩餘 15% 作爲服務費，當藝術品二次銷售時，創作者會收到 10% 的版稅收入。而對於 SuperRare 而言，除了會在藝術家首次銷售時收取的銷售額的 15% 的服務費，還會在所有購買交易中向買方收取 3% 的市場交易費用。

而在上個月，SuperRare 爲持續激勵藝術品二級銷售，在數字藝術品版稅方面取得突破性進展，推出了爲期 12 個月的收藏家版稅體系試點計劃，SuperRare 平臺上所有未事先銷售的任何藝術品都將有資格參與該收藏家版稅。

顧名思義，所有收藏版稅會支付給收藏家，這部分費用由 SuperRare 收取的 3% 的市場費用來支付。對於符合條件的藝術品的第一位藏家而言，會在該作品再次轉售時獲得 1% 的收藏版稅，若該件藏品再度轉手，會獲得交易額的 0.5%，三次轉售時獲得 0.25%，此後依次遞減一半，分別爲 0.25%、0.125%、0.0625% 等。

SuperRare 中單件作品中的版稅和收藏版稅分配

而該件藏品的第二位收藏家，將在作品再度轉售時獲得 0.5% 的收藏版稅，之後若再次轉手也依次遞減一半。同理第三位藏家在作品轉售時獲得 0.25% 的收藏版稅，以此類推。

時隔一個月之後，SuperRare 宣佈擴大收藏家版稅覆蓋範圍，從而涵蓋到所有 SuperRare 藝術品，這意味着，不管鑄造或首次出售的日期如何，SuperRare 上收集的每件藝術品現在都能夠參與 SuperRare 的收藏家版稅計劃。

推薦閱讀：《加密藝術平臺 SuperRare 啓動藏家版稅計劃，作品轉售藏家兼得版稅收入》



Rarible

Rarible 在 2019 年年底至 2020 年年初由 Alexander Salnikov 等人成立，共融資到 約 1600 萬美元，其中在今年 2 月份完成 1kx 領投 的 175 萬美元種子輪融資，ParaFi Capital、Coinbase Ventures、CoinFund、MetaCartel Ventures 以及 Bollinger Investment Group 參投，今年 6 月份完成由洛克菲勒家族風險基金 Venrock 和區塊鏈風險投資公司 CoinFund 領投的 1420 萬美元 A 輪融資。

與 OpenSea 類似，Rarible 的版稅體系也相對簡單，且 版稅 可由 NFT 創建者設置到 最大 50% ，不過官方推薦的範圍在 0 至 30% 之間 。Rarible 提示稱，目前 OpenSea 上的版稅不會轉移到 Rarible，不過團隊目前正在研究跨平臺版稅計劃。另外，Rarible 會在初次銷售收取銷售額的 2.5% 作爲服務費，轉售中額外從購買者抽取 2.5% 的佣金，不過後續可由代幣持有者進行治理決定。

雖然 Rarible 成立時間較晚，但其可以在平臺買賣 NFT 資產來獲得原生代幣 RARI 獎勵的機制，吸引了一批用戶。另外，本月 Rarible 還推出了可簡化 NFT 項目上線流程的協議 Rarible Protocol，具有可在兌換過程中分攤費用、懶人鑄造各類 NFT、新的版稅標準以及共享訂單簿和流動性等特點。

其中，Rarible Protocol 爲協議鑄造的 NFT 以及外部鑄造的 NFT 實施了一套版稅標準，使得在協議應用程序上出售的 NFT 能夠遵守創建者和平臺的版稅，而不管其出處。

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《三分鐘瞭解多功能 NFT 協議 Rarible Protocol：如何簡化 NFT 項目上線流程？》



《頭等倉：深度分析 NFT 交易平臺 Rarible 產品邏輯和發展潛力》



MakersPlace

MakersPlace 創立於 2018 年初，在其平臺上的每個作品都會有創作者在區塊鏈上進行數字簽名，目前僅供藝術家申請入駐。MakersPlace 在本月初完成一筆由 Bessemer Venture Partners 和 Pantera Capital 領投的 3000 萬美元的融資 。

MakersPlace 的知名度在今年得到大幅提升，一定程度上得益於數字藝術家 Beeple 耗時 13 年創造的作品《Everydays: The First 5000 Days》，MakersPlace 通過與佳士得合作，在佳士得上將該作品以近 7000 萬美元的價格成交，創下 NFT 最高銷售記錄。

關於費用和版稅問題，當創作者出售作品時，MakersPlace 會以 ETH 形式收取作品 最終銷售額的 15% 作爲服務費，以及額外通過信用卡出售的交易費用。當作品被轉售時，創作者可以獲得銷售額的 10% 的版稅，MakersPlace 會收取 2.5%，剩餘 87.5% 歸出售方所有。

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《Pantera 合夥人：簡析數字藝術 NFT 市場 MakersPlace》



Nifty Gateway

Nifty Gateway 成立於 2018 年，在 2019 年 11 月份被加密貨幣交易所 Gemini 收購，會對申請入駐的藝術家進行審覈，也支持借記卡和信用卡購買。

在 Nifty Gateway 上，藝術家可以 自行設置二級市場中的版稅 ，平臺會對每筆二級市場的交易收取 銷售額的 5% 以及 0.3 美元 的服務費，用於支付信用卡處理費併爲平臺運營提供資金。

幣安 NFT

作爲由中心化交易所推出的 NFT 平臺，幣安 NFT 市場在今年 6 月份正式上線，鑄造功能目前僅對獲得授權的創作者開放，支持賣家以 BNB、BUSD 和 ETH 進行出售。

NFT 費用設置將支持創作者和將作品存入幣安進行售賣的創造者 （後續支持轉入功能） 。無論是在幣安鑄造 NFT 的創作者還是將外部 NFT 存入幣安 NFT 市場的創作者將從後續成交的交易中獲得 1% 的版稅 。

而關於平臺佣金，在作品首次銷售時會 根據不同市場設置不同層級的費用 ，如在 Premium 市場會收取不超過 10% 的費用，在 Marketplace 市場收取最低 1% 的費用，在後續的轉售中收取 1% 的費用。

Foundation

Foundation 成立於 2020 年，藝術家需要獲得邀請才能入駐，也可以申請成爲創作者。 在費用和版稅方面，Foundation 會在藝術家或創作者首次銷售時，收取 總銷售額的 15% ，剩餘 85% 歸創作者；二次銷售中，創作者能夠獲得銷售額的 10% 作爲版稅收入，Foundation 會收取 5%，剩餘 85% 歸賣方所有。

Zora

Zora 是一個基於聯合曲線進行動態定價的藝術平臺，採取邀請制和申請驗證機制，該平臺由 Coinbase 前產品經理 Jacob Horne 等人成立創建，在去年 10 月份完成由 Kindred Ventures 領投的 200 萬美元種子輪融資， Coinbase Ventures 也參與了投資。

根據 Zora 的服務條款，NFT 創造者可以設置其作品在二級市場轉售時的版稅收入百分比，範圍在 0 至 100% 之間。Zora 平臺不會從 NFT 創造、出售等活動中收取任何費用。