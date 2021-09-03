比特幣合約成交量反彈，以太坊現「持幣待漲」氛圍 | 加密衍生品週報

撰文：7

擴展閱讀：衍生品週報中這些數據有何意義，又該如何解讀？



比特幣期貨的統計範圍包括 BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、CoinFlex、Deribit、FTX、火幣 和 OKEx。

爆倉概況

上週（8 月 23 日至 8 月 29 日）比特幣再度出現先跌後反彈的市場表現，整週幣價略有下跌，但是實際下跌幅度非常有限，行情繼續保持在相對高位運行，行情的波動幅度相比上一統計週期實際上有所收窄，理論上說市場情緒的波動也會有所減弱，具體數據會否如此呈現是本期週報的關鍵看點。

上週市場的爆倉總量與上週相比變化不大，其中爆倉的分時峯值水平與上一統計週期內也基本持平，2 小時爆倉最高值仍然保持在 5000 萬美元左右，並未出現此前經常發生的兩小時內集中爆倉逾 1 億美元的情況，行情相對平穩的表現讓爆倉的發生也較爲分散，唯一值得關注的一點在於，上週多單爆倉的佔比明顯佔優，可以認爲行情持續上漲的背景下逆勢做搏頂空單押注的資金量並不是非常可觀。雖然這種結果的另一種誘導因素也可能是因爲行情波動幅度不大，不足以導致集中的大規模強平，但是市場偏多情緒相對佔優的近況是沒有太多爭議的。

比特幣期貨爆倉數據統計，來源：Skew

交易量

上週前半周比特幣期貨交易量有所反彈，在連續幾天的上漲過後，在週四創出了周內單日成交量的峯值，並且創出了 8 月 10 日以來新高。雖然週六當天日成交量創出月內新低，但是從整週數據表現來看，成交量基本保持穩定。考慮到上週四市場出現了較大幅度的回調，由此可見在當前階段中，下跌對於市場情緒的調動效應更爲明顯，亦或者可以認爲短期看漲情緒佔據主導的情況下，下跌更容易引發市場的獲利減倉或者搏頂等動作，側面驗證了爆倉數據呈現出的市場「偏多」的傾向。

比特幣期貨交易量，來源：Skew

持倉量

合約持倉量基本保持橫向運行，週四市場活躍度較高的當天過後，持倉量反而有所下降，由此可以認爲市場在上週四的活躍過後爆倉或者主動減倉的用戶較爲集中，而在行情下跌後出現類似情況，大概率是此前積累的看漲頭寸的獲利減持所致，由此可見短期市場情緒並不穩固，雖然幣價下跌導致多單減持並不意外，但是這種調倉或預示着目前期貨合約市場的主力，尤其是日常交易比較積極的，往往都是中小散戶投資者。

比特幣期貨持倉量，來源：Skew

以太坊期貨的統計範圍包括 BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、CoinFlex、Deribit、FTX、火幣 和 OKEx。

爆倉概況

以太坊期貨合約過去一週爆倉量繼續走低，周內空單爆倉量非常有限，考慮到行情的實際表現，這種幾乎沒有空單爆倉的狀況主要還是源於市場整體做空資金體量非常低，雖然整體參與熱度並不是很高，但是以太坊期貨市場的「追漲情緒」相比於比特幣市場更濃。

以太坊期貨爆倉數據統計，來源：Skew

交易量

以太坊期貨合約交易量上週初小幅反彈後繼續穩步走低，上週六市場成交量再度刷新月內低點，並且相比上週單日峯值腰斬，相比近一個月單日成交量峯值更是跌去了 70% 左右，市場整體的交易活躍度的萎靡並沒有發生變化，行情頗具延續性的強勢表現導致主要沉澱資金都保持持幣待漲的態度，換手意願不強，且逆勢搏頂的意願也非常有限。

以太坊期貨交易量，來源：Skew

持倉量

以太坊合約持倉量上週保持穩定的橫向發散，相比於前一統計週期基本沒有出現任何變化，市場交易量不高的大背景下持倉量如此的表現意味着以太坊期貨合約市場走到了一個「冷卻期」，短期內如若沒有強單邊行情出現，那麼這種狀況很可能會導致以太坊期貨市場活躍度的進一步下降。

以太坊期貨持倉量，來源：Skew

比特幣期權統計範圍包括幣安、Bit.com 、CME、Deribit、火幣、LedgerX 和 OKEx。

交易量

上週比特幣期權交易量保持在一個相對較高的水平運行，雖然週五成交峯值相比前一統計週期週五略有所回落，但是仍然創出了月內次高點，而上週前四個交易日以及週末兩天的市場活躍度相比前一統計週期都明顯更好，上一期週報中強調的期權市場回暖的勢頭還在延續，相比期貨市場相對停滯的增長腳步，期權在短期內更受市場參與者青睞。

比特幣期權交易量，來源：Skew

持倉量

比特幣期權持倉量繼續大幅走高，雖然上週五月度合約到期導致總體持倉了出現了一個比較明顯的「斷崖」，但是在這種月度合約到期日結束後持倉量仍然能夠保持在前一週的峯值水平，再度驗證了近期期權市場的火熱程度。而期權大受追捧的原因，大概率可以解讀爲市場對於行情風險難以掌控的選擇，行情下一步的走向市場缺乏比較明確的一致性判斷。

比特幣期權持倉量，來源：Skew

波動率

最新統計週期內波動率數據變化不大，隱含波動率繼續走低，目前已經回到了月內低點水平附近，此前一輪短暫反彈過後的溫和回落主要還是因爲近期比較「乏味」的持續上漲行情導致市場缺乏強單邊預期，而在月線收線臨近的階段，多空爭奪的均衡狀況遭到快速打破的難度也相對較高。不過考慮到週二就會完成周線收線，本週後半周這兩項數據以及行情本身會否發生異動，還是值得期待一下的。

比特幣已實現波動率，來源：Skew

比特幣隱含波動率，來源：Skew

PCR

持倉 PCR 數據再度刷新年內低點水平，並且已經逼近了 2019 年年底的低點水平，該指標在幣價仍然停留在近 50000 美元的情況下走出了近似熊市末期的嚴重看空指向，這種比較「令人費解」的指標狀況究竟因何所致，這種階段是否還能夠簡單地把這項指標解讀爲偏空指向，都值得多加思考。從下一期週報開始，關於 PCR 數據這種反常的狀況，我們會嘗試尋找是否有什麼合理的理由，以及是否能給出其他更具參考價值的指向信息。

比特幣 PCR，來源：Skew