老債王格羅斯：債券就是垃圾

週四 (2 日) 曾被譽為債券天王的「老債王」格羅斯 (Bill Gross) 語出驚人地表示，投資債券和持有現金一樣都是投資「垃圾」，而股票也快歸到「垃圾」行列。

格羅斯週四發文寫道，債券殖利率除了上升別無選擇，而投資中長期債券的基金就是在投資垃圾桶。

格羅斯警告，債券殖利率除了上升別無選擇，投資債券就是投資垃圾 (圖片：AFP)

格羅斯估計，如果未來 12 個月 10 年期美債殖利率從目前的 1.3% 上升到 2%，那麼投資者相當於損失 2.5% 至 3%。

他解釋，全球公共債務負擔的膨脹、每月 1200 億美元的聯準會 (Fed) 購債洪水可能會在 2022 年年中某時結束，這意味著政府將發現，在目前低殖利率下很難出售他們的債券。

格羅斯寫道：「長期以來，現金一直是垃圾，但現在有了新的競爭者。中長期債券基金肯定就在那個垃圾桶裡… 而投資股票的獲利增長最好要到 2 位數以上，否則股票可能被扔到垃圾車上 (歸入垃圾)。」

那麼投資者該投資什麼呢？格羅斯稱，這幫助不大，但擁有一張有逾百年歷史的美國經典棒球員華格納 (Honus Wagner) 棒球卡、還有義大利藝術家 Salvatore Garau 的 NFT (非同質化代幣) 可能是安全的。

格羅斯過激的言論陳述了一個投資人看到的顯見事實，世界各國央行的大規模量化寬鬆計畫即將結束，正如老債王點出那樣，主要問題不是是否會發生？而是多快會發生？

格羅斯過去 40 年以投資債券聞名，曾是全球最大債券基金經理人。2014 年加入 Janus Henderson Group 後績效表現不如以往，隨後於 2019 年退休。

週四午盤截稿前，標普 500 指數上漲 0.29%，暫報 4,537.36 點，今年以來已飆升超過 22%，較 2020 年 3 月熊市的低點翻倍。十年期美債殖利率下跌 0.5 個基點，暫報 1.297%。