對抗全球通膨！數位資產管理平台Cabital提供穩健收益，讓你離理想生活更近一步

虛擬貨幣近年在主流市場普及度越來越高，不僅全球最大線上支付業者 PayPal 從今年初開始接受虛擬貨幣付款，電商巨擘亞馬遜也傳出將在年底前接受比特幣付款的消息。瞄準虛擬貨幣趨勢，數位資產管理平台 Cabital 正式在台灣推出，透過專業團隊的分析和協助，讓使用者可以安心參與虛擬貨幣投資，為自己賺取被動收入。而看好 Cabital 發展潛力，海納亞洲創投基金（SIG）、Dragonfly Capital、GSR Ventures 也在本月宣布投資 400 萬美元，公司估值已達 4 千萬美元。

Cabital 共同創辦人暨執行長徐向緯（Raymond Hsu）表示：「虛擬貨幣是必然趨勢，但是對大多數人來說還是比較遙遠。我們認為，虛擬貨幣不應該只有炒幣一種選項，也不該只屬於專業投資客。Cabital 希望透過合規合法的服務，提供大多數人都可以承受風險的穩健產品，讓大家都能參與這個具有未來性的產業。」

(圖: 業者提供)

銀行等級嚴謹合規，為使用者提供穩健收益

數位資產管理平台 Cabital 總部成立於 2020 年，總部位於新加坡。共同創辦人暨執行長徐向緯擁有超過十年金融產業背景，曾帶領花旗銀行、渣打銀行、中國信託等大型銀行機構的數位金融團隊，也曾任職於金融科技獨角獸新創公司 Airwallex，經驗橫跨傳統銀行和數位金融。疫情期間，全球經濟面臨通貨膨漲的危險臨界點，徐向緯看見日益成長的虛擬貨幣投資需求，因此帶領一群擁有國際金融機構、電子支付和互聯網背景的專業人才成立 Cabital，為使用者提供優質服務。

由於幣價波動伴隨而來的高風險，到目前為止，虛擬貨幣投資還是限於少數族群。Cabital 的優勢在於提供穩定收益和符合銀行等級的高標準合規，經由專業投資團隊打造中低風險、穩健收益的虛擬貨幣產品，讓使用者不用無時無刻盯著螢幕，擔心自己的資產會隨著幣價起伏而一夕縮水。

Cabital 投資團隊擁有投資銀行背景，可以確保每一項投資操作都符合銀行等級的高規格 SOP。此外，Cabital 與法幣渠道對聯，因此使用者可將歐元和美元轉入帳戶，再以具有競爭力的價格購買泰達幣（USDT）、比特幣（BTC）和以太幣（ETH）投資產品。其中，與美元連動的泰達幣理財方案則主打 7 天定存帶來 12% 年化收益。因此，不管是熟悉虛擬貨幣的新興科技使用者，或是過去從未嘗試過多元理財方案的一般大眾，在這裡都可以找到適合自己的投資標的，妥善管理資金。

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重量級創投看好，公司估值達 4 千萬美元

看好 Cabital 團隊人才和發展潛力，海納亞洲創投基金（SIG）、Dragonfly Capital、GSR Ventures 也在本月宣布投資 400 萬美元，協助 Cabital 拓展更多市場。其中，海納亞洲創投基金曾投資熱門短影音應用抖音母公司字節跳動，Dragonfly Capital 曾投資 Amber Group 等多家金融科技獨角獸公司，GSR Ventures 則是滴滴出行、小紅書、餓了嗎等互聯網公司投資者。海納亞洲創投基金合夥人郭路（Lu Guo）表示：「隨著虛擬貨幣逐漸進入主流市場，Cabital 提供了符合高標準合規的虛擬貨幣財富管理服務，具有全球性產業領導優勢。」

經過本輪融資，Cabital 公司估值已達 4 千萬美元，成為虛擬貨幣產業中最受注目的耀眼新星。共同創辦人暨執行長徐向緯表示：「我身邊許多朋友都因為虛擬貨幣帶來驚人的財富增長，但是也因此經歷了很多不必要的坑。虛擬貨幣產業已經是公認的 web 3.0，隨著虛擬貨幣慢慢主流化，Cabital 的使命就是讓虛擬貨幣簡單化、穩健化、安全化，讓更多人可以安心參與，享受被動投資帶來的理想生活。」

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