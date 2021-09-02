柏瑞推出ESG量化全球股票收益基金 搶占升息先機

受惠於需求強勁和價格調漲，美國企業第二季獲利表現亮眼，支撐美國整體經濟產值恢復到疫情前水準。儘管如此，美國聯準會 (Fed) 表明不會急於升息，並暗示 QE 退場與升息將會脫鉤、預期通膨也將逐步下滑，激勵投資人樂觀情緒，帶動全球股市牛氣沖天。柏瑞投信表示，Fed 立場偏鴿，有利於全球股市再往上攻，在流動性無虞下，可透過 ESG 量化全球股票策略，提前布局 Fed 升息前的投資契機。

雖然今年底前縮減 QE 的可能性越來越高，但 Fed 主席鮑爾於全球央行年會上強調，逐步縮減 QE 不能解讀為升息訊號、Fed 並無升息的急迫性，將持續觀察未來經濟數據情況再做決定。市場預期，Fed 最快將於 2022 年底前、甚至 2023 年上半年才可能升息。

股市還有行情 但類股輪動快

柏瑞投信指出，疫後全球經濟持續復甦，全球股市仍具獲利支撐，觀察市場資金仍持續流向全球股票型基金，後市仍值得期待。以美股為例，根據 Bloomberg 統計，過去 50 年來截至 2021/7/31 的 S&P 500 指數表現，美股在連漲 6 個月後進場，1 年後平均仍有 8.3% 的漲幅。

柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，雖然大盤還有上漲空間，不過齊漲恐告段落，且波動可能加劇。若能跳脫大盤思維，仍有很多個別機會值得掌握。然而市場輪動快速，操作策略也要跟上腳步。根據回測，近 10 年公債殖利率主要走揚 / 升息期間，柏瑞 ESG 量化全球股票策略 * 不僅有機會表現勝過 MSCI 世界指數，也能贏過 MSCI ESG Leader 指數 (圖一)，將是迎接升息環境來臨的優選。

獨家三道工法 嚴選永續標的

但是 ESG 夯主題這麼多，要如何網羅機會，聰明選股？柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金) 預定基金經理人方定宇表示，在投資流程上將採用三道工法嚴選 ESG 股票作為投資組合，說明如下：

第一道工法：ESG 負面排除：投資前先排除爭議產業 (如軍火 / 菸草)，這些產業除了可能對全球永續發展帶來負面影響，個別公司也可能受負面事件(如醜聞) 而衝擊股價、造成極端風險。意即，本基金是 100% 投資屬於 MSCI ACWI ESG Screened 指數的成分股。

第二道工法：ESG 正面聚焦：除了負面排除，亦限定投組須高比例的投資於各產業的 ESG 表現領先者，意即本基金 7 成以上的持股將聚焦投資在 MSCI ACWI ESG Leaders 指數之成分股，而該指數的成分股為 MSCI ESG 評等位於各產業前 50% 以上之公司。

第三道工法：ESG 強化因子：透過柏瑞量化股票研究團隊自行開發有助於增進股票中長期表現的 ESG 因子，包含碳排放 (E)、職業安全與健康 (S)、財報允當性 (G)，並將這些 ESG 因子融入量化選股模型當中，再更一步發掘出 ESG 好的企業，提高投組報酬更佳的機會。

柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金) 預定基金經理人方定宇指出，本基金同時採用柏瑞獨家生命週期分類研究 (Lifecycle Categorization Research, LCR)，打破產業框架，定義出企業的屬性分類，以期能採用合適且準確地的量化因子來精算、排序，進一步讓「選股有生命、量化有紀律」。

柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金) 預定 9/13 展開募集，保管銀行為第一商業銀行。初期預定投組以成熟國家為主，新興市場為輔。產業配置以復甦受惠、具中長期成長題材為主，並聚焦大型企業、擇優布局中小型股，但配置仍將視市況變動，且須留意全球股市仍有波動風險。

* 係指柏瑞 ESG 量化全球股票收益投資策略，是以 MSCI ACWI ESG Screened 指數為配置依據，運用柏瑞集團的量化股票投資模組來建構投資組合。

圖一、利率走升期間，柏瑞 ESG 量化全球股票策略 * 力求領先 (非基金報酬)

資料來源：Bloomberg、Lipper，柏瑞投信整理，* 柏瑞策略係指柏瑞 ESG 量化全球股票收益投資策略，是以 MSCI ACWI ESG Screened 指數為配置依據，運用柏瑞集團量化股票投資模組，2007/9/30-2021/6/30，美元計價。2013 縮減恐慌為 2013/5/31-2013/12/31、2016 川普當選為 2016/10/31-2016/12/31、2016-18 升息為 2015/12/31-2018/12/31、2021 通膨擔憂為 2020/12/31-2021/3/31。資料模擬投資組合之結果，不代表之實際報酬率及未來績效保證，不同時間進行模擬操作，其結果亦可能不同。假設投資組合模擬的結果係扣除相關模擬交易成本。以上投資配置為現行規劃，可能隨市況變動，本公司將不另行通知，2021/7。圖文僅供參考，本公司未藉此做任何徵求、推薦及獲利之保證。過去績效不代表未來獲利之保證。投資人仍須視己身風險承受度。

本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。有關本基金應負擔之費用，已揭露於公開說明書中，投資人可至本公司網站或公開資訊觀測站查詢。本基金在配息政策上主要是運用所投資之個股，在該公司有盈餘分配的情況下，所發放之現金股利，且該收入不一定具有定期給付之特性。本基金之每月配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。

本基金雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標；惟風險無法因分散投資而完全消除，投資人應注意本基金可能產生之風險包括：類股過度集中風險及產業景氣循環風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動風險、外匯管制及匯率變動之風險等，遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。本基金將 ESG 投資納入主要投資重點，相關風險包括：ESG(或永續發展) 主題基金之投資風險、目前 ESG 評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴等，前述相關風險、有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳閱公開說明書。

本基金承作衍生自信用相關金融商品 (CDS 、CDX Index 與 Itraxx Index) 僅得為受信用保護的買方，固然可利用信用違約商品來避險，但無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險，敬請投資人留意。

本基金包含新臺幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價級別，如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。另投資人民幣計價級別受益權單位時，人民幣之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響投資人之投資效益。另南非幣 / 澳幣一般被視為高波動 / 高風險貨幣，投資人應瞭解投資南非幣 / 澳幣計價級別所額外承擔之匯率風險。若投資人係以非南非幣 / 澳幣申購南非幣 / 澳幣計價受益權單位基金，須額外承擔因換匯所生之匯率波動風險，故本公司不鼓勵持有南非幣 / 澳幣以外之投資人因投機匯率變動目的而選擇南非幣 / 澳幣計價受益權單位。就南非幣 / 澳幣匯率過往歷史走勢觀之，南非幣 / 澳幣係屬波動度甚大之幣別。倘若南非幣 / 澳幣匯率短期內波動過鉅，將會明顯影響基金南非幣 / 澳幣計價受益權單位之每單位淨值。本基金投資不宜佔投資組合絕大部分，亦未必適合所有投資者；由於基金持有之貨幣部位未必與在資產上的部位配合，其績效可能因外匯匯率的走勢受極大影響。

以外幣 (含人民幣) 申購或贖回時，其匯率波動可能影響外幣 (含人民幣) 計價受益權單位之投資績效，因此經理公司得為此類投資人為外幣 (含人民幣) 避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣 (含人民幣) 計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當外幣 (含人民幣) 相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動。

投資遞延手續費 N9 類型及 N 類型級別受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金 B 類型受益權單位及 N 類型受益權單位為可分配收益之類別，每月 (年) 分配之情形應經簽證會計師出具覆核或查核報告後，始得分配。本基金收益分配可能由基金的收益或本金中支付，配息組成項目揭露於本公司網站。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中。本公司及銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或投資人可經由下列網站查詢本基金公開說明書：

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