【中信投信】疫情流感化 投資「安全」正對時

疫情不僅威脅個人的身心健康，隨之興起的遠距商機也威脅到原先的資安架構。由中信投信代理引進的「法盛智慧安保基金」，以兼顧實體生活與數位世界中的「安全」為投資主軸；選股範圍從物聯網、線上消費到居家、車用安全系統、甚至近期備受關注的疫苗保存與運輸安全等，只要是與守護我們的「安全」所相關都無一不包。

法盛智慧安保基金投資團隊十年來已深入掌握了安全相關領域投資的廣泛知識，自 2018 年加入法盛集團以來，投資團隊致力於結合成長與抗跌，提供與「安全」相關的獨特投資機會給不同客戶，如財富管理經理、家族辦公室和私人投資者等。

法盛智慧安保基金投資團隊表示，隨疫情流感化，遠距工作加速資安商機發展。疫情爆發前，原本是數千名員工在同一場所辦公，後來分散成一千個不同場所，網路弱點隨之變多；根據法盛智慧安保基金投資團隊研究，企業資料夾平均僅 5% 獲妥善保護。隨實體界線消失，中央認證安全存取也消失，因此，每一位來自不同存取點的網路使用者都有被一一認證的必要，這就是零信任的概念；能夠提供解決方案的公司，格外具備投資價值。

另一方面，法盛智慧安保基金投資團隊指出，2020 年數位支付首次超越現金，因疫情使人們較不願使用硬幣現鈔付款，數位支付蔚為流行，且數位支付在亞洲更為重要，電子錢包占店內支付的 4 成；商家、顧客付款的金流處理都使安保需求大增。

法盛智慧安保基金投資團隊強調，上述僅談了虛擬世界的安全，實體世界中安保相關的事件也是無時無刻存在，從我們離家鎖門的那刻，到搭車、開車通勤上班，乃至踏入工作場所，登入電腦、吃頓午餐、刷信用卡付帳、訂閱線上服務或使用社交媒體… 所有事情都有安全的疑慮。

舉交通為例，交通安全的焦點正從撞擊緩衝機制（例如安全氣囊）變成避免衝擊。自動駕駛輔助程式和自駕車是駕駛技術的創新，同時也創造出更多需要被保護的數據。隨日益增長的電子化及數位化，汽車正變成「帶輪」的資料中心，其電子資訊價值預料將從今日約 3,000 美元翻倍至 2025 年約 7,000 美元。

以目前團隊密切關注的全球智慧安全保護價值鏈約 250 家企業來說，其營收規模估計高達 6,000 億美元，更重要的是，相關商機正以年增率 11% 速度成長，需求深入生活各層面，投資機會多元，具抗跌力，且由於安全是最基本的要求，無論個人、企業，甚至政府，都不會輕易刪減相關預算，使這樣的主題型投資具長期成長潛力。

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