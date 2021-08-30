〈書摘〉聽到利空消息就想逃離股市？股市權威：「最佳的反應就是沒有反應」

每當聽到台積電、航運股等台股當紅炸子雞傳出利空消息時，股民總會驚惶不安，猶疑著是否該出場避風頭。「居高思危」已經成了台股新聞常見的關鍵字，尤其當股市連續下跌的時候，更是容易帶動股民恐慌情緒。常見的情況就是觀望數日後，感覺股市跌跌不休，毫無上漲跡象，於是狠下決心出場認賠，沒想到才一賣出馬上就止跌回漲，真是讓人搥心肝。在這種情況下，沒賺到回漲的價差還不打緊，更令人煩惱的是「到底該何時回到股市」？

針對這種投資人心理，英國股市分析權威馬克．丹皮爾要告訴大家：「如果一起金融事件出現在十點新聞中，不要為此而心緒不寧。如果還沒全盤瞭解事件的話，更是如此。最佳的反應絕對就是沒有反應。」

揭露投資五守則

這個章節會討論我對投資的看法，我會知無不言。我常常看到理專擔心違反法規，便提供教科書般的答案給客戶，而不是提供現實有效的指引。如果受到英國金融行為監理總署（Financial Conduct Authority，FCA）監理（就像我一樣），就不可以向客戶提及自己的投資，否則就會被當作提供財務建議。但是新聞不在英國金融行為監理總署監管範圍，所以我可以在報章書籍中，自由大談投資。太奇怪了吧！

我希望這個章節，能夠提供有用的成功投資竅門，但幾乎每條規則都有例外，所以這些基本的原則都不該奉為圭臬。

1. 有條不紊

後勤管理顯然就是起點。要管理自己的投資，就必須要有條不紊。

我在三十二年前剛開始工作時，個人電腦還在萌芽階段。多數投資人都委託股票經紀商管理投資組合，付一點錢，取得服務。一九八○年代時，單位信託基金蔚為主流，顛覆個人投資。一九七九年時，外匯管制鬆綁，單位信託基金當時不僅可用來在英國投資，還可以對外投資。

我第一筆投資就是日本單位信託。我投資後的前六個月，亨德森日本漲了百分之七十五，也幫助我踏上投資職涯。不只有我些微受到影響，當時還有許多投資人都僱用理專股票經紀商，也有一些人開始看到自行管理的好處，絕對比較便宜，但是行政工作很繁雜，所以只適合有時間的人。持有十五個單位信託基金的部位，對於金額為十萬英鎊的投資組合，還算合理。這樣配置一年內，就會收到三十份財務報表。這些評價報告或報表都未標準化，不同的基金組合，而且要算出加總價值，需要一份《金融時報》和一台計算機。

科技和投資平臺興起，再次顛覆個人投資。現在隨時可以取得評價，只需要用滑鼠點擊就好。投資的資產都在保存在同一個地方，交易快速有效率，綜合所得稅報表每年四月寄出，報稅因此輕鬆簡單。當然需要花一點錢，但是金額與省下的時間和精力來說，真的是九牛一毛。平臺一般都會有附加的優點，像是提供分析工具、研究、績效資料等。所以管理自己投資雖然要有條不紊，花時間選擇正確的平臺，會讓投資管理更簡單、更有效率。

2. 要有耐心，按部就班

耐心和自律是許多投資人有待加強的地方。現在平均的基金持有時間為三年，遠短於建議的五到十年，原因就出在媒體，也很諷刺出在平臺。

網路的成長一般來說很有幫助，但投資人也因為有太多資訊而苦。就像是衛星電視的革新一樣，資訊更多，但品質卻不一定良好。我認為，金融新聞業需要穩定產出新的內容，導致品質下降。更糟糕的是，內容還帶有滿滿的情緒，往往造成投資人沒有足夠的資訊，就匆促做出投資決策。再加上透過平臺交易輕鬆，投資人就會根據差勁的建議，頻繁交易。

投資的目標不是「快速致富」，而是需要耐心等候投資組合成長。不是這樣想的人就是賭徒而不是投資人，而他們的建議就會很快導致失望和損失。

3. 什麼都不做，安心自在

把眼光放遠，盡量減少投資決策，就是打造成功投資組合的祕訣。

傳奇投資人華倫．巴菲特說：「不要一味找事做，坐下來。」這句話道盡我的投資理念，我們這一代某些非常成功的基金經理人，也抱持相同的看法。英國投資公司林賽爾．淳恩（Lindsell Train）的聯合創始人尼克．淳恩過去五年很少做投資決策，而尼爾．伍德福德（編按：英國著名投資人，曾有英國巴菲特的美稱）的基金週轉率同樣也很低。他們的信念不會因為短期事件而擺動。這些人確實會想看到價格下跌，這樣就有機會能夠以暫時較低的價格，加碼買進喜歡的部位。

由於壞消息或不確定性，投資人傾向依據短期因子來做投資決策。

二○一六年時，英國就歐盟會員資格舉行公投前、川普獲選成為美國總統前一個月，有許多投資人都想要預測事件結果，依此部署自己的投資。

股市下跌時，大家會逃之夭夭，脫手取得現金，然後躲起來。光是要決定該何時再回到市場，就是一個非常困難的問題，因此如果沒有其他原因，不建議這樣做。

很少有投資人能夠預測金融危機，但假如你賣出整個投資組合後，北岩銀行（Northern Rock）馬上倒閉。你會不會在二○○九年初期在低點再次買進呢？沒多少人會這樣子做，因為顯示股市會上升的跡象不多，媒體報導依然愁雲慘霧。許多人會選擇繼續持有現金到現在。沒錯，二○○八年大跌，苦不堪言。但是優質的基金經理人到目前創造的績效，也高過損失的金錢。所以雖然我不想要志得意滿，但我建議大家對於嘈雜的聲音充耳不聞。如果一起金融事件出現在十點新聞中，不要為此而心緒不寧。如果還沒全盤瞭解事件的話，更是如此。最佳的反應絕對就是沒有反應。

4. 保持單純

單位信託基金原本的目標是要提供機會，好讓投資人能夠分散投資股市。但是推出不久之後，基金管理行銷部門發現，他們也可銷售基金，專攻科技、油業、礦業、醫療保健、水利或是最近興起的機器人等利基產業。這些基金有自己的用途，專業基金就要敬而遠之，除非你的胃能夠承受雲霄飛車般的漲跌。不管基金經理人技術多高超，其加以著墨的特定領域如果不再受歡迎，也無力回天。投資人購買專業基金的時候，該領域往往很風行，是媒體寵兒。換句話說，他們投資的時間完全錯誤。

我把這些基金叫做「性感暴力」基金，但是我猜投資人應該都體會到暴力，卻沒體會到性感的一面。

如果無法抵禦性感事物，規則就一定要改變。這些基金一般都不是長期投資。該領域貶值、不受青睞時就買入，其他人開始心動時，就手。聽起來很簡單，但是做起來卻很困難。

5. 追隨經理人

主動管理基金的績效，最終取決於基金經理人的決定。經理人可能不佳，或好的經理人可能會另尋高就，拋下基金，投資人就必須承擔這些風險。所以務必要查看經理人的紀錄，掌控人事變動。

有一些成功又有經驗的基金經理人會離開歷史悠久的公司，自立門戶。我普遍喜歡這些小而美的投資公司，因為這些公司允許經理人建立團隊與工作環境，以配合投資方法。他們往往持有的公司股份也較多，所以利益與投資人相符，比較有機會能夠久待。

這樣聽起來太複雜，被動型基金也是一個選項，沒有主動基金經理人的相關風險，手續費通常也較便宜。但務必要記得，報酬會不如指數。

所有的被動型基金的長期績效，都落後其所追蹤的指數。

不管你選擇主動還是被動型基金、投資信託基金、股票，還是都投資，重點就是一開始就要投入。抱持簡單，摒棄情緒，壓低交易頻率，長此以往，股市就能夠提供很棒的方式，讓你的財富增長。不過重要的是，要記得一開始投資的原因。對大多數人來說，目標是要改善生活品質。如果投資組合會讓你夜不安眠，或者情緒不佳，那就持有現金，投資並不適合你。

來源：樂金文化