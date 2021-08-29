下週前瞻 | Kusama 將啓動第二輪平行鏈插槽拍賣

此外， 波卡 DeFi 平臺 Acala 開啓代幣 ACA 第一輪銷售。

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9 月 1 日（下週三）格林尼治標準時間 12:00 （北京時間 20:00），波卡先行網絡 Kusama 將 啓動 第二輪平行鏈插槽拍賣。第二輪平行鏈插槽拍賣共五場，時間分別爲 9 月 1 日、9 月 8 日、9 月 15 日、9 月 22 日和 9 月 29 日格林尼治標準時間 12:00 （北京時間 20:00）。截至當前，Kusama 已經有 6 條平行鏈處於運行狀態，分別是 Statemine、Karura、Moonriver、Shiden、Khala 和 Bifrost。Polkadot 於 8 月 17 日發佈的 Kusama 和平行鏈穩定報告顯示目前平行鏈網絡總體運行平穩。

第二輪 Kusama 平行鏈插槽拍賣還有哪些值得關注的項目和團隊，可點擊 此處 閱讀。本次拍賣結束後，依然會先暫停拍賣觀察網絡性能，然後再開啓第三輪平行鏈插槽拍賣。但具體啓動拍賣的時間，還需要 Kusama 理事會投票決定。

此外， 波卡 DeFi 平臺 Acala 將於 8 月 30 日 9 點至 9 月 1 日晚 9 點之間 開啓 代幣 ACA 第一輪銷售，參與用戶將可獲得 ACA 和 KAR （Karura 的原生代幣），且銷售以 DOT 計價。目前，KYC 驗證已於 8 月 24 日結束，並且於 4 月參與過「Build Acala」活動的用戶及不被允許的司法管轄區的用戶無法參與本輪銷售註冊。此前在 Kusama 首輪平行鏈插槽中，Acala 先行網 Karura 鎖定 500934 KSM，成爲首個拍下 Kusama 平行鏈插槽的項目，租期爲 2021 年 6 月 11 日至 2022 年 05 月 13 日。

政策方面，BlockFi 利息賬戶將於 9 月 2 日在新澤西州停止運營。此前新澤西州證券局要求 BlockFi 利息賬戶 (BIA) 從 2021 年 7 月 22 日起停止接受居住在新澤西州的新 BIA 客戶，後續該命令又被推遲至 7 月 29 日生效，經過 BlockFi 與多個監管機構積極對話後推遲至 9 月 2 日生效。截止目前，肯塔基州、阿拉巴馬州、德克薩斯州和佛蒙特州也已對 BlockFi 採取了類似行動。而針對逐漸收縮的監管，BlockFi 於 8 月 19 日與加密稅務軟件公司 TaxBit 合作，爲美國客戶提供滿足稅務報告要求的工具。

隨着美國對加密行業的監管態度愈發明顯，未來美國對於加密行業的監管是否會有更多舉措值得進一步關注。

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