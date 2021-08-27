實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄8/27 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1529 樂士 08/27 上市增資 08/23-08/25 3400 12.60 12.60 統一 02 08/26 156374 6594 展匯科 08/27 上櫃增資 08/23-08/25 638 32.80 32.80 福邦 01 08/26 112226 5439 高技 08/30 上櫃增資 08/24-08/26 595 55.00 55.00 凱基 01 08/27 110507 6213 聯茂 08/30 上市增資 08/24-08/26 4250 130.00 130.00 福邦 01 08/27 5710 1341 富林-KY 08/30 上市增資 08/24-08/26 95 60.00 60.00 中國信託 01 08/27 67991 5543 桓鼎-KY 09/01 上櫃增資 08/26-08/30 128 58.00 58.00 國票 01 08/30 5344 2753 八方雲集 09/03 初上市 08/30-09/01 1320 150.00 150.00 國泰 01 3709 鑫聯大投控 09/06 上櫃增資 08/31-09/02 1785 21.00 21.00 元大 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。