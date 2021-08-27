Blockstream 完成 2.1 億美元融資，DeFi 熱度延續 | 投融資週報

DeFi 融資筆數佔本週總融資數比例近半。

據鏈聞統計，8 月 21 日至 8 月 27 日期間，加密市場共發生 21 筆投融資事件，已披露投融資總金額爲 4.131 億美元，投融資筆數有較大幅度的上升，但投融資總金額反而下降。

從賽道分類來看，本週融資事件集中在 DeFi 和基礎設施領域。本週發生 2 筆億級大額融資，爲 Blockstream 以 32 億美元估值完成 2.1 億美元 B 輪融資，並收購芯片設計公司 Spondoolies；另外一筆爲日本加密貨幣交易所 Liquid Global 從 FTX 獲得 1.2 億美元債權融資。

另外，本週有 2 只投資基金完成融資， Prime Venture Partners 第四支 1 億美元基金和 OKEx BlockDream Ventures 成立的 1000 萬美元 OEC GameFi 專項投資基金；本週相對活躍的投資機構 Paradigm 和 LD Capital ，這兩個機構都投資了 DeFi 和應用領域。

從機構活躍度看，本週持續活躍機構包括 Delphi Ventures 、HashKey Capital、Coin98、Tiger Global 等，普遍聚焦於 DeFi 和基礎設施等領域。

注：統計中融資筆數和總金額不包含投資基金的募資、捐贈和 PhonePe、Eluvio、Hike。

DeFi

無許可借貸協議 Euler 完成 800 萬美元 A 輪融資，Paradigm 領投

無許可借貸協議 Euler 完成 800 萬美元 A 輪融資，Paradigm 領投，參投方包括 Lemniscap 以及個人投資者 Anthony Sassano （The Daily Gwei）、Bankless 創始人 Ryan Sean Adams 和 David Hoffman、Synthetix 創始人 Kain Warwick、Hasu （Uncommon Core 播客）。

來源鏈接

Solana 生態借貸平臺 Apricot Finance 完成 400 萬美元融資，Delphi Ventures 等參投

Solana 生態借貸平臺 Apricot Finance 完成 400 萬美元融資，Delphi Ventures、Lemniscap、Solana Capital、Advanced Blockchain AG、Skyvision Capital、Bixin、CryptoJ、LD Capital、Struck Capital Crypto、Ledger Prime、Valhalla Capital、MXC、Gate、a41 Ventures、Komorebi DAO、GSR、Solar Eco Fund、Global Coin Ventures、Smrti Lab、Vega Ventures、 Coinsights Ventures 以及個人投資者 Darren Lau、Zhuoxun Yin、 Matt Cantieri （Anchor Protocol）、Jeff Kuan （Terraform Labs）、Nick Tong （Perpetual Protocol）等參投。

來源鏈接

基於 NFT 的 DeFi 平臺 Vera 完成 300 萬美元融資，Animoca Brands 領投

基於 NFT 的 DeFi 平臺 Vera 宣佈完成 300 萬美元種子輪融資，由 Animoca Brands 領投， OKEx Block Dream Fund、Genesis Block Ventures、Krypital Group、Shima Capital、SL2 Capital、Mozaik Capital、Sentor Investments 和 Sandbar Investments 參投。

來源鏈接

Solana 上去中心化交易平臺 Slope 完成 230 萬美元種子輪融資

去中心化交易平臺 Slope Finance 宣佈完成 230 萬美元種子輪融資，Alameda Research、Solana Capital、GSR、Rarestone Capital、SkyVision Venture、Fundamental Labs、NGC Ventures、Signum Capital、Ausvic Capital、0xVentures 和 Krypital Group 參投。

來源鏈接

DeFi 項目 OpenSwap 完成 150 萬美元融資，NGC 和 Coin98 Ventures 領投

一站式 DeFi 中心 OpenSwap 宣佈完成由 NGC Ventures 和 Coin98 Ventures 領投的 150 萬美元融資，BR Capital、Legos Capital、Double Peak Group、Illusionist Group、Prime Block Capital 等參投。

來源鏈接

DeFi 衍生品平臺 DeSyn Protocol 完成 140 萬美元融資，分佈式資本、SNZ Capital 等領投

DeFi 衍生品平臺 DeSyn Protocol 完成 140 萬美元融資，分佈式資本、SNZ Capital、Everest Ventures Group 領投，Incuba Alpha、Bing Ventures、Lancer Capital、TKX Capital 及部分加密資產領域個人投資者跟投。

來源鏈接

跨鏈去中心化 ETF 平臺 MatrixETF 完成種子輪和私募輪融資，Spark Digital Capital 等參投

跨鏈去中心化 ETF 平臺 MatrixETF 完成種子輪和私募輪融資，融資金額未披露。投資方包括 Spark Digital Capital、CMS Holdings、Morningstar Ventures、Ascensive Assets、Divergence Ventures、GBV Capital、Solana Eco Fund、Moonrock Capital、AU21 Capital。

來源鏈接

定製化衍生品開放協議 Clear 完成種子輪融資，將於 9 月公開測試

定製化衍生品開放協議 Clear Protocol 宣佈已從 LD Capital 獲種子輪投資，具體金額未披露，並將於 9 月公開測試。

來源鏈接

算法穩定幣協議 Frax 獲 Crypto.com Capital 戰略投資

算法穩定幣協議 Frax 宣佈獲 Crypto.com 風險投資部門 Crypto.com Capital 戰略投資，具體投資金額暫未披露。

來源鏈接

基礎設施

Blockstream 以 32 億美元估值完成 2.1 億美元 B 輪融資，並收購芯片設計公司 Spondoolies

比特幣和區塊鏈基礎設施公司 Blockstream 宣佈以 32 億美元估值完成 2.1 億美元 B 輪融資，投資機構爲 Baillie Gifford 和 iFinex。

來源鏈接

跨境支付服務提供商 XREX 完成 1700 萬美元融資，CDIB Capital 領投

跨境支付服務提供商 XREX 完成 1700 萬美元的 Pre-A 輪融資，獲得了 200% 的超額認購，CDIB Capital 領投，SBI Holdings 的子公司 SBI Investment、Global Founders Capital、ThreeD Capital、E.Sun Venture Capital Systex Corporation、Metaplanet Holdings、AppWorks、Black Marble、New Economy Ventures 和 Seraph Group 參投。

來源鏈接

智能 NFT 基礎設施服務商 Alethea AI 通過代幣私募融資 1600 萬美元，Alameda、Dapper Labs 等參投

旨在創建智能 NFT （iNFT） 的 AI 基礎設施服務商 Alethea AI 通過代幣私募融資 1600 萬美元，NFT 基金 Metapurse、Crypto.com Capital、Alameda、億萬富翁投資者馬克·庫班（Mark Cuban）、Dapper Labs、BITKRAFT、Galaxy Interactive、Sfermion 和 LD Capital 等參投。

來源鏈接

區塊鏈基礎設施提供商 InfStones 完成 1000 萬美元 A 輪融資，啓明創投領投

區塊鏈基礎設施提供商 InfStones 完成 1000 萬美元 A 輪融資，啓明創投領投，DHVC、HashKey Capital、Plug and Play、SNZ Holdings、Hash Global 以及復星國際聯合創始人梁信軍的家族辦公室跟投。

來源鏈接

NFT

NFT 遊戲 DeFi Warrior 完成 230 萬美元融資，Signum 和 NGC 等參投

NFT 遊戲 DeFi Warrior 宣佈完成 230 萬美元融資，參投方包括 Signum Capital、Hyperchain Capital、OKEx Blockdream Ventures、NGC Ventures、Kyber Network、Coin98、X21 Digital 等。

來源鏈接

搭建在 NEAR 的 NFT 交易平臺 ARterra Labs 完成種子輪融資

搭建在 NEAR 的 NFT 交易平臺 ARterra Labs 宣佈完成種子輪融資，由 Woodstock Fund 領投，Youbi Capital、LD Capital、42 Fund 和 Baikal Blockchain Research Laboratory 參投，未公開融資金額。

來源鏈接

NFT 社交平臺 DeFine 獲 Tron Foundation 戰略投資

NFT 社交平臺 DeFine 獲 Tron Foundation 戰略投資，投資金額未披露，本輪投資將用於 DeFine 的產品開發、NFT 多鏈生態拓展以及構建 NFT-Fi 和元宇宙等方面。

來源鏈接

應用

音樂代幣化平臺 Royal 完成 1600 萬美元融資，Founders Fund 和 Paradigm 領投

由美國電子舞曲藝術家和製作人 Justin Blau （又名 3LAU）推出的音樂代幣化平臺 Royal 宣佈完成 1600 萬美元種子輪融資，Peter Thiel 的 Founders Fund 和 Paradigm 領投。

來源鏈接

去中心化社交與內容協議 RSS3 開發團隊 Natural Selection Labs 完成數百萬美元融資

去中心化社交與內容協議 RSS3 開發團隊 Natural Selection Labs 完成數百萬美元融資，Sky9 Capital、Mask Network、ByteDave、Hash Global、復星集團聯合創始人梁信軍、Wen Chen、變量資本、SPT Capital、火鳳資本陳悅天等參投。

來源鏈接

比特幣上點對點交易協議 Portal Finance 獲 LD Capital 戰略投資

運行在比特幣上的點對點交易協議 Portal Finance 宣佈獲得 LD Capital 戰略投資，具體投資金額暫未披露。

來源鏈接

CeFi

日本加密貨幣交易所 Liquid Global 從 FTX 獲得 1.2 億美元債權融資

前不久遭到攻擊的日本加密貨幣交易所 Liquid Global 已從 FTX 獲得 1.2 億美元債權融資，該筆資金將用於改善 Liquid Global 的資本狀況、加快資本生成項目以及提供流動性，同時還將改善 Liquid Global 的資產負債表。

來源鏈接

加密投資組合管理平臺 Hedgehog 完成 160 萬美元融資，Dragonfly 領投

加密貨幣投資組合管理平臺 Hedgehog 完成 160 萬美元融資，Dragonfly Capital 領投，Baroda Ventures 和 Y Combinator 等參投。

來源鏈接

其他

印度支付巨頭 PhonePe 已完成 7 億美元融資計劃，沃爾瑪、騰訊、老虎環球參投

印度支付巨頭 PhonePe 再次獲得了 3.5 億美元的融資，除 Flipkart 母公司沃爾瑪領投 2.835 億美元之外，騰訊、老虎環球（Tiger Global）也分別以 5000 萬美元、1650 萬美元參與投資。

來源鏈接

區塊鏈流媒體平臺 Eluvio 完成福克斯主導的 1 億美元估值 A 輪融資，將爲 NFT 業務提供技術平臺

區塊鏈流媒體和票務平臺 Eluvio 完成 1 億美元估值 A 輪融資資，娛樂巨頭福克斯（FOX）領投，所籌資金將用於加速 Eluvio 的區塊鏈 / NFT 平臺在媒體和娛樂行業的更廣泛採用。

來源鏈接

Prime Venture Partners 第四支 1 億美元基金部分或投資 DeFi 和加密貨幣

印度風投機構 Prime Venture Partners 宣佈其第四支規模達 1 億美元的基金現已完成 7500 萬美元，除投資金融科技、教育科技、健康科技以及互聯網等現有重點關注領域外，Prime Venture Partners 還希望能夠涵蓋到 DeFi、加密貨幣以及遊戲基礎設施平臺。

來源鏈接

加密貨幣衍生品交易所 Bybit 再向去中心化自治組織 BitDAO 財庫捐款約 4910 萬美元

加密貨幣衍生品交易所 Bybit 宣佈再向去中心化自治組織 BitDAO 的財庫提供約 4910 萬美元的捐款（以 ETH、USDT 和 USDC 的方式），該筆資金相當於 8 月 9 日至 8 月 23 日期間 Bybit 期貨交易量的 0.025%。

來源鏈接

OKEx BlockDream Ventures 成立 1000 萬美元 OEC GameFi 專項投資基金

OKEx 宣佈旗下投資機構 OKEx BlockDream Ventures 成立 OEC GameFi 專項投資基金，首期規模 1000 萬美元，將重點投資各類 OEC GameFi 和元宇宙基礎設施。

來源鏈接

Uniswap、Kraken 等各向 Geth、Nethermind 等以太坊客戶端開發團隊捐贈 25 萬美元

以太坊基金會宣佈 Compound Grants、Kraken、 Lido、 Synthetix、The Graph 和 Uniswap Grants 各向「以太坊 1.0 客戶端開發團隊」（Ethereum execution-layer client teams）捐贈 25 萬美元，捐贈資金將具體分配給 Besu、Erigon、 Geth、Nethermind、Nimbus 這些以太坊客戶端項目，支持它們加速以太坊技術升級。

來源鏈接

印度社交平臺 Hike 完成新一輪融資並計劃招聘跨加密領域人才，Tinder 聯合創始人 Justin Mateen 領投

印度社交平臺 Hike 完成新一輪融資，未披露具體金額，在線交友軟件 Tinder 聯合創始人 Justin Mateen 領投，軟銀願景基金 CEO Rajeev Misra、Tinder 聯合創始人 Sean Rad、Tribe Capital 聯合創始人 Arjun Sethi、Flipkart 聯合創始人 Binny Bansal、Cred 創始人 Kunal Shah、Zeta 和 Titan 聯合創始人 Bhavin Turakhia、Snapdeal 聯合創始人 Kunal Bahl 和 Rohit Kumar Bansal 以及 Residence Aditya Agarwal 的 South Park Commons Partner 參投。

來源鏈接