立足支付領域，瞄準移動市場，Celo 如何搭建去中心化支付體系？

Celo 爲支付系統提供了低手續費、高性能的基礎設施，還希望通過降低技術門檻和資金支持等方式扶持生態發展。

撰文：Zoe Zhang

2008 年，中本聰發表《比特幣：一種點對點式的電子現金系統》一文，加密貨幣承載着「 交易自由」的願景誕生。

作爲最早誕生的加密貨幣，中本聰希望比特幣能夠成爲一種使用密碼學原理實現去中心化的交易支付媒介，但受困於高昂交易手續費、價格高波動性以及較高的技術應用門檻等因素，比特幣漸漸偏離了「支付」的航道。

不過在十餘年的發展歷程中，構造更好的「支付」媒介這個願景並未被拋棄，也已經有一些項目已經推出了一些可用性更高的解決方案，其中立足於移動支付領域的 Celo 在構建全球性金融系統和實現普惠金融方面就已經嶄露頭角。

Celo：構建去中心化全球社會支付體系

Celo 是一個無需許可的快速 PoS 公鏈，擁有輕量級身份協議和穩定性協議，且推出了一系列工具降低開發者在 Celo 平臺上構建應用的門檻，希望通過構建一個完整的支付生態，在全球範圍內打造高效、低成本、去中心化社會支付體系。

目前 Celo 生態用戶地址數量突破 100 萬，擁有 300+多個項目，囊括錢包、支付、借代等領域。值得一提的是，第一款建立在 Celo 平臺上的移動點對點支付和匯款應用 Valora 已正式上線，在實現「 匯款應該像發短信一樣簡單」的普惠金融支付體系道路上邁出實踐第一步。

上文我們提到，比特幣作爲支付手段不能夠被大規模應用主要受制於高昂交易手續費、價格高波動性以及較高的技術應用門檻三個方面。針對這三點阻礙區塊鏈實現「 交易自由」的原因，Celo 提出如下解決方案。

Celo：高性能去中心化公鏈

在共識方面，Celo 採用了 BFT 共識算法，並通過 Celo 的 PoS 共識算法選擇的一組驗證器節點達成共識，與以太坊相比出塊時間更短、可擴展性更強。據團隊數據顯示：Celo 的初始出塊週期爲 5 秒，

在效率方面，Celo 允許任何人通過「超輕客戶端」連接到 Celo 網絡成爲節點。不同於全節點，超輕客戶端可以從全節點下載同步數據。這讓 Celo 比其他區塊鏈輕 17,000 倍。

在交易費用方面，Celo 使用基於 EIP-1559 的 Gas 市場，不同於 ETH 目前類似於競價的 Gas 費模型，EIP-1559 中基礎費費率根據實際的使用需求進行調整保證區塊的使用率維持在半滿狀態。EIP-1559 能夠使在網絡交易需求量大時，增大區塊 Gas 上限，需求少時，則減少區塊 Gas 上限，一段時間內的平均區塊 Gas 上限不變，但能動態應付短時的需求峯值，避免因此所導致的網絡擁堵。在 Celo，如果你想給你的朋友轉一筆賬，無論你在世界哪個角落，你都可以在 4 秒內轉賬成功，並且手續費僅需一美分。

截止至 2021 年 8 月，Celo 處理的總交易量超過 1800 萬，超過 Polkadot 和 Cosmos 的總和，與 6 個月前的 200 萬相比呈倍數式增長，高交易量背後，Celo 的高性能也經受住了考驗。不僅如此，Celo 還支持轉賬時直接扣穩定幣作爲手續費，而非平臺原生代幣，這進一步簡化了用戶操作。

Celo 穩定幣：多樣性資產支撐價格穩定

高波動性的加密貨幣不能作爲支付媒介的原因在於價值難以衡量，買賣雙方都不願意承擔漲跌風險。

立足於支付的 Celo 在 2017 年就意識到了穩定的重要性，因此 Celo 協議中包含兩種代幣。一種是原生代幣 CELO （原名 Celo Gold），另一種是用於支付的穩定幣 Celo USD （cUSD，Celo 美元）和 Celo Euro (cEUR, Celo 歐元）。

Celo 穩定機制可以理解爲混合加密資產抵押和鑄幣稅式模型。爲了保持 cUSD 的穩定性，Celo 採取彈性供應機制，即通過調整 cUSD 的總供應量來維持 cUSD 的價值穩定：

當 cUSD 的市場價格 >1 美元時，用戶可以向儲備金髮送價值 1 美元的 CELO 鑄造 cUSD，再以高於 1 美元的市場價格將 cUSD 賣出；當 cUSD 的市場價格