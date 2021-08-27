以太坊多頭優勢明顯，期權市場熱度迅速上升 | 加密衍生品週報

撰文：7

擴展閱讀：衍生品週報中這些數據有何意義，又該如何解讀？



比特幣期貨的統計範圍包括 BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、CoinFlex、Deribit、FTX、火幣 和 OKEx。

爆倉概況

上週（8 月 16 日至 8 月 22 日）比特幣走出 V 型反轉，前半周幣價大幅回落後迅速止跌反轉，並在後幾個交易日內實現了對於此前跌幅的全數收復，最終周線順利收陽，進一步刷新了近期的高點水平，短期市場的強勢姿態在過去一週內繼續保持。

上週市場的爆倉總量與前一週差距不大，整週爆倉 8.26 億美元，而從分時數據的表現來看，行情在周內兩種截然不同的風格表現造就了差異化的爆倉表現，前半周多單爆倉佔絕對優勢，而後半周空單爆倉佔比明顯佔優，這與市場的走勢也較爲匹配，不過由於行情在周內的運行相對平穩，因此兩小時級別的即時爆倉峯值明顯下降，周內兩小時爆倉峯值僅爲 5000 萬美元，相比於上一週超 1 億美元的峯值表現降幅過半。不過這種相對平穩的爆倉數據對於市場的導向價值就明顯減弱了許多。

比特幣期貨爆倉數據統計，來源：Skew

交易量

上週比特幣期貨交易量僅在周初有所反彈後穩步下降，上週後半周該數值呈現一個非常明顯的階梯式下降狀況，週日該數值創出近一個月新低，行情的止跌上漲並沒有帶來更高的交易量，上週成交峯值反而出現在上週前半段的下跌過程之中。這種現象可以做兩種解讀，一是市場情緒偏多但認爲只有在回調出現後才適合做多單追進，二是市場對於短期漲勢的延續性並不看好，在價格出現回調後即着手嘗試做逆向空單佈局。而如若配合爆倉數據來看，周內爆倉峯值實際上出現在價格下跌過程中，且絕大多數以多單爲主，因此這意味着上述兩種情況中，前者的可能性偏高。

比特幣期貨交易量，來源：Skew

持倉量

合約持倉量繼續穩步上升，不過有一個值得注意的細節是，上週初行情連續回調過後持倉量出現了短期內的一個階段谷值，這波回調過程中是哪個方向的倉位出現了比較明顯的減持，是短線空單獲利了結？還是多單遇到回調後的「恐慌性」離場？這兩種情況在推導後續倉位增持是哪方爲主非常重要，不過由於缺乏更多線索，所以這裏無法做盲目臆斷。

比特幣期貨持倉量，來源：Skew

以太坊期貨的統計範圍包括 BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、CoinFlex、Deribit、FTX、火幣 和 OKEx。

爆倉概況

以太坊期貨合約過去一週爆倉量進一步下降，單週爆倉總額自 5.21 億美元降至 3.43 億美元，該數值創出今年 2 月初以來新低。值得注意的是，以太坊合約如此低的爆倉量主要集中在上週前半周的回調過程之中，而在後半週上漲過程中爆倉量明顯下降，由此可見目前以太坊合約市場上多頭佔絕對主力。

以太坊期貨爆倉數據統計，來源：Skew

交易量

以太坊期貨合約交易量在上週呈現更標準的階梯式下降趨勢運行，週末期間單日成交量同樣刷新月內低點，短期市場活躍度偏低，行情的持續上漲讓多方佔絕對主導的以太坊期貨合約市場目前持幣待漲氛圍較爲濃厚。

以太坊期貨交易量，來源：Skew

持倉量

以太坊合約持倉量上週的上漲腳步有所放緩，周內基本保持橫向運行，不過考慮到過去一段時間裏的持續上升讓以太坊合約持倉量目前已經來到了 5·19 大跌以來的高點水平，因此配合上述分析來看，以太坊合約參與者「持幣待漲」的態度得到了進一步的驗證。

以太坊期貨持倉量，來源：Skew

比特幣期權統計範圍包括幣安、Bit.com 、CME、Deribit、火幣、LedgerX 和 OKEx。

交易量

上週比特幣期權交易量進一步上漲，上週五在到期數額並不大的情況下，單日成交量幾乎逼近了上個月月底月度期權合約到期當天的成交量水平，足顯短期內市場對於期權類產品高漲的參與熱度。相比於風控難度更大的期貨合約而言，市場多空爭奪激烈的當下，期權表現出了相當高的吸引力。

比特幣期權交易量，來源：Skew

持倉量

比特幣期權持倉量進一步大幅上漲，目前期權持倉量已經回到了 5·19 大跌發生之前的水平，相比於期貨合約的持倉量回升速度而言，期權在最近一段時間裏的高熱度讓其實現了「彎道超車」。

比特幣期權持倉量，來源：Skew

波動率

最新統計週期內波動率數據基本保持橫向運行，除隱含波動率在行情上漲的過程中出現了小幅下降以外，沒有其他更多信息給出，不過由於隱含波動率的波動幅度也非常有限，所以僅認爲該指標預示市場普遍預計行情在未來一段時間裏變盤的可能性不高，也就是說短期內高位橫盤或者說保持溫和反彈勢頭的可能性較大，即便出現回調，瀑布式暴跌出現的概率也不會很高。

比特幣已實現波動率，來源：Skew

比特幣隱含波動率，來源：Skew

PCR

過去一週比特幣成交量和持倉量 PCR 在上一統計週期內短暫反彈後，再度重回下行趨勢之中，該指標到目前爲止仍然保持着偏空指向，亦或者說從期權市場的指標來看，市場上仍然存在着大量「搏頂」的逆市資金存在。

比特幣 PCR，來源：Skew