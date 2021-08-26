【百達投顧】百達精選品牌策略近期修正短評

百達 - 精選品牌（ 基金之配息來源可能為本金）近日表現稍有回檔，主要原因為奢侈品相關公司股價修正幅度較大，約為 10% 上下。造成股價出現修正有以下幾個原因：1) 市場認為該產業股價已來到相對高點，雖企業繳出第二季亮麗財報，但投資人認為獲利能力恐將在未來有所趨緩；2) Delta 變種病毒造成染疫人數再度攀升，使得全球確診個案持續創新高，市場擔憂此現象將導致再次封城及抵銷過去幾周經濟重啟的努力； 3) 市場認為近期中國政府財富重新分配的方法將衝擊消費類股盈收，但瑞士百達投資團隊反而認為，此政策就長期而言可以幫助中國中低所得的人民增加財富。

瑞士百達投資團隊認為無須擔憂上述三點，並由以下四個角度來說明：

1. 中國：中國在財富分配的措施尚不明朗。習主席近期的言論使得投資者感到不安，今年夏天監管機構嚴厲打擊中國科技與教育行業，導致股票被大幅拋售，市場降低對中國股市的信心，而且投資人尚未忘記 2016 年中國打擊貪腐的經歷，這無疑是對全球高端品牌產生了負面影響（約 30-40% 的高端品牌消費來自於中國消費者）。 然而，無論是否推出更高的稅收或相關措施，受影響最大的可能是中國高資產人士，而非近年精選品牌消費主流客群的中產階級。

長期而言，LVMH 等奢侈品品牌可能會受益；該公司不僅能夠迎合「高端」的消費者的需求，旗下產品多元，包含數十美元的皮革卡夾到價值數十萬美元的 Dior 高級時裝等。再者，在過去的 18 個月中，高端品牌也因應趨勢發展線上平台，幫助這些奢侈品品牌打入中國二三線城市的年輕消費族群，而他們不是潛在遺產稅或資本利得稅的主要課稅目標，這些稅制主要的對象應為高資產人士。

2. 多元化：精選品牌策略投資組合分散且多元，除了奢侈品品牌外（約佔投組三分之ㄧ），也包含旅遊和休閒、化妝品、酒類飲品和運動等產業（約佔投組三分之二），這些產業都具有中長期正向的展望。而隨著全球經濟逐漸重啟，接下來 10 年可能重演「咆哮的 20 年代」 (註)。

3. 基本面：儘管一些中國負面消息的影響，瑞士百達對精選品牌策略的展望保持不變。到 2021 年底時，所有產業的高端品牌都有充足的理由提出正面展望，特別第四季正是全球高端品牌的「消費旺季」：

a. 奢侈品

2021 年第二季奢侈品品牌財報結果亮眼，普遍優於市場預期。然而消費者對於精選品牌的渴望一直未被滿足。全球封城期間，奢侈品品牌調整其營運模式，關閉主要旗艦店以專注於其開發的線上平台，此舉不僅降低封城所帶來的影響，反而更能接觸到新的年輕族群。中國消費者在線上購買商品的比例較過往高出許多，購物模式已由出國購買轉而成為直接網路下單。投資團隊預計許多奢侈品品牌的獲利將在未來幾季持續上調，自年初以來，LVMH 和 Essilor 的獲利已分別上調 40% 和 36%，股價則約上揚 36% 和 30%。

b. 旅遊及休閒

雖然飯店業的營運狀況相較 2019 年的入住率仍相去甚遠（總營收低於 2019 年約 44%，中國特定地區則幾乎已恢復到疫情前的水準），但受惠於 5 月陸續開始的連續假期，美國的飯店集團在第二季度營運已開始改善。市場普遍評估 2021 年第四季至 2022 年第一季飯店業將逐漸回歸正常，因此，瑞士百達資產管理預期這個領域仍有值得期待的上漲空間。更高的平均每日房價（7 月房價上漲 2%，證明了優質飯店品牌的定價能力）和住房率（7 月約為 66%）都是好跡象。而在商務和跨國旅行於今年秋季全面恢復之前，現金充足的 Hilton 及 Marriott 將展開的股票回購計劃也可望成為提振股價的另一助力。

c. 化妝品及酒類飲品

經濟重啟將推動旅遊業的發展，其中化妝品及酒類飲品也是主要受惠者。隨著舉辦活動、酒吧、重返辦公室工作和個人社交活動回歸正常，相信化妝品和酒類飲品的銷售應將會活躍起來。

d. 運動用品

這個領域主要受美國市場所帶動，近期東京奧運以及人們對於健康生活更為青睞的態度，都讓運動用品走勢更為強勁。Lululemon 和 Nike 最新的財報也顯示出美國和歐洲市場銷售成長十分強勁，獲利大幅超越預期。與此同時，在長達一年多的封閉生活後，人們也比以往任何時候都渴望打扮、化妝及外出，而舒適的運動休閒時尚也將運動融入我們的日常生活，這股強烈趨勢將使運動品牌更加受益。

4. 長短期展望：瑞士百達投資團隊在各種市場變化中擁有超過 15 年的精選品牌策略投資經驗，長期而言，對該策略觀點保持不變。 因此投資人可以盡量不被短期波動分散注意力。鑑於市場不確定性和相對較高的股價水位，未來幾個月波動可能會比較大。瑞士百達將持續關注中國情勢，以尋找對公司基本面產生影響的跡象，但就目前而言，瑞士百達預估中國股市降評反倒可能是一個絕佳的買點。

註：指西方世界和西方文化中 1920 年代的十年間，持續經濟繁榮的時期。

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