【中信投信】綠能、電動車二合一 投資加足馬力

近年極端氣候事件層出不窮，全球政府為緩減極端氣候常態化的危機，無不卯足全力衝刺「零碳經濟」，中信投信推出中信綠能及電動車 ETF（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金），為國內首檔兼顧再生能源、電動車雙產業革命的基金，二合一完整囊括綠金商機，為投資加足馬力！

中信投信國內投資科主管李俊毅表示，低碳的國際趨勢不僅影響政府施政，也在國際企業的推動下轉為「剛需」。RE100 為全球再生能源倡議組識，加入 RE100 的企業承諾於特定年限內達成 100% 使用再生能源的目標，例如成員之一的蘋果即喊出 2030 年要求供應商「100% 當地採購」綠電。

RE100 的亞洲會員數急速增加，甚至逾四成的新增會員都是亞洲企業，台積電、台達電等都在近年加入；蘋概股及上述台廠供應鏈未來全得加入搶購綠電的行列，促使綠電成為剛需，刺激再生能源需求攀升。

中信綠能及電動車 ETF（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）經理人張士琳指出，近年再生能源的發電佔比呈跳躍式成長，預估從 2020 年到 2025 年，太陽能發電將成長 3 倍、離岸風電則將成長 11 倍，尤其值得注意的是，RE100 企業的綠電採購逾半為風電，離岸風電更受益政府明確支持「台灣製造」，基礎設施及法規配套亦相對亞洲各國完善，有機會乘風而起，作為亞洲離岸風電發展先驅。

張士琳認為，電動車為未來運輸產業的革命基礎，車聯網、自動駕駛、車輛共享等宏大願景，皆生根於電動車。廣義來說，電動車猶如加裝馬達與輪子的智慧型裝置，電子零組件使用量較傳統車大幅提高，產品創新、更新週期縮短、零組件標準化提高，供應鏈排程縮短。特別是電動車平價化的過程，需要規模經濟創造成本優勢，這都有利於台灣引以為傲的電子供應鏈。近期被譽為「電動車界的安卓系統」的 MIH 聯盟成軍，志在成為全球電動車生態系蓬勃發展的沃土，也打造台廠彎道超車的平台。

中信綠能及電動車 ETF（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）為季配息，追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數，布局著重三大產業：綠能、電動車、半導體，並以流動性、財務品質（近 12 季 ROE 總和大於零）、公司治理評鑑篩選高綠金含量企業，採半年調整。根據台灣指數公司資料，統計 2017 年 5 月至 2021 年 7 月底，指數年化報酬率高達 20.3%。

全球減碳浪潮高漲，「淨零之戰」煙硝四起，台股擁有太陽能、風電、電動車完整供應鏈，相關企業前景充滿想像空間。投資人可藉由中信綠能及電動車 ETF（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金），直接參與零碳經濟的龐大商機，以募集發行價 15 元，輕鬆擁抱 MIT 綠金產業。

【中國信託投信獨立經營管理】

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。基金上市日前 (不含當日)，經理公司不接受基金受益權單位數之買回。

本公開說明書可至下列網址查詢：公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw 或經理公司網站 http://www.ctbcinvestments.com

本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金，故公開說明書中未依金管會 110 年 7 月 2 日金管證投字第 1100362463 號函規定揭露永續相關重要發行資訊。

本基金以追蹤標的指數報酬為操作目標，而標的指數之成分證券價格波動將影響標的指數的走勢，當標的指數的成分證券價格波動劇烈或變化時，本基金之淨資產價值亦承受大幅波動的風險。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：(1)本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到所交易之有價證券或期貨價格波動、交易費用、基金其他必要之費用 (如：經理費、保管費、上市費等) 或基金整體曝險比例等因素影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。(2)本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金投資組合中如持有期貨部位，因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於所對應的有價證券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及所投資之有價證券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使基金報酬將與投資目標產生偏離。

基金自成立日起，即運用基金資產進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於基金成立日 (不含當日) 前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折 / 溢價的風險，本基金上市後的次級市場成交價格亦可能不同於基金每營業日結算所得之淨值，而有折 / 溢價之交易風險。基金受益憑證上市後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所股份有限公司 (以下簡稱臺灣證交所) 有關規定辦理。

本基金於上市日後將依臺灣證交所所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的本基金盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。

本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。

【指數免責聲明】

臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數係由臺灣指數股份有限公司 (臺灣指數公司)、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(櫃檯買賣中心) (以上機構合稱「合作單位」) 共同開發，並由臺灣指數公司單獨授權中國信託證券投資信託股份有限公司使用。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷[金融商品或委任投資業務] ，且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及 / 或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。