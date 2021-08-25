鏈聞週末薦讀｜淺談 Polygon、Hermez 合併，還原 StableMagnet 大劫案破獲過程

鏈聞編輯時間

《全方位還原一場社區主導「破獲」的 DeFi 大劫案》

我們從跑路的 StableMagnet 項目方手裏把錢奪了回來。

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《收購 Hermez 使 Polygon 成爲最全擴容方案，其他 L2 如何接招？》

至今沒有一個像 Polygon 一樣推出數量如此多的擴容方案。

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《PoS 讓富人更富？ 詳細對比 PoW 和 PoS 機制下規模經濟盈利率》

挖礦和質押機制之間的盈利能力沒有太大差異，PoS 讓「富人更富」的論點存在根本性缺陷。

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酷東東

《將利率互換帶入 DeFi，讀懂固定收益平臺 Strips Finance 機制與應用場景》

Strips Finance 通過對沖等方式將浮動利率轉換爲固定利率，從而鎖定收益，其首個 DeFi 產品是以太坊上的「利率互換交易系統」。

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《Pendle 新推出的 LP 收益代幣化產品和全新挖礦計劃怎麼玩？》

DeFi 收益率市場 Pendle 新推出分離 LP 代幣基礎資產和交易費的產品，瞭解一下基礎用例和使用策略。

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《三分鐘讀懂 Beta Finance：Alpha Finance Lab 孵化的 DeFi 衍生品市場》

Beta Finance 通過提供借貸和做空功能以促進 DeFi 的穩定性增長，將於 8 月 18 日開始分兩階段啓動以太坊主網。

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《速覽 Hegic V8888 新特點：風險分級、取消質押限制等》

Hegic V8888 版本在交易成本、通過自動對沖爲低風險期權流動性提供者保障 20% 的收益、自動執行實值期權以及有競爭力的權利金等方面存在較大優勢。

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《五分鐘速覽 Biconomy 跨鏈轉移基礎設施 Hyphen》

Biconomy 在 7 月底從 Mechanism Capital、DACM 以及 Coinbase Ventures 等籌集到 900 萬美元后，在本月又面向開發者上線跨鏈轉賬基礎設施 Hyphen，還將在今年後半年推出原生代幣 BICO，以實現社區治理並激勵利益相關者。

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行業洞察

《Mechanism Capital：簡析 Arweave 生態最新進展與應用潛力》

近期的 NFT 熱潮推動 Arweave 網絡交易額激增，而長期來看，加密經濟發展也將越來越依賴 Arweave 的永久存儲。

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《Delphi Digital 深度報告：THORChain 已走出混沌，全新合成資產體系將令其崛起》

遭受三次攻擊後，THORChain 已走出混沌。

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《USV 創始合夥人：建立在加密堆棧上的消費者體驗將是明日之星》

NFT 不一定會是 Next Big Thing，但建立在加密堆棧上的消費者體驗將會是。

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本週不可錯過的十條新聞

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