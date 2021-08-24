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台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日    迄8/24
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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3597   映興        08/24  上櫃增資    08/18-08/20       340   22.00     22.00  德信       01   08/23     90174
3147   大綜        08/25  上櫃增資    08/19-08/23       425   47.00     47.00  國票       01   08/24     63521
1529   樂士        08/27  上市增資    08/23-08/25      3400   12.60     12.60  統一       02   08/26     47694
6594   展匯科      08/27  上櫃增資    08/23-08/25       638   32.80     32.80  福邦       01   08/26     42007
5439   高技        08/30  上櫃增資    08/24-08/26       595   55.00     55.00  凱基       01   08/27
6213   聯茂        08/30  上市增資    08/24-08/26      4250  130.00    130.00  福邦       01   08/27
1341   富林-KY     08/30  上市增資    08/24-08/26        95   60.00     60.00  中國信託   01
5543   桓鼎-KY     09/01  上櫃增資    08/26-08/30       128   58.00     58.00  國票       01

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。

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