【安聯投信】雜音反覆消化 美歐及全球新興市場持續淨流入

市場不斷反覆消化雜音，美、歐及新興市場則是持續迎來淨流入。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周包括美股、歐股及全球新興市場基金淨流入延續、金額分別為 128.2 億美元、6.3 億美元、13.8 億美元，其中又以美股基金淨流入動能仍居全球之冠。

安聯投信表示，歐美市場在企業財報利多、產業展望及獲利有望上調等消息支撐下，儘管近一周走勢因市場雜音變多而出現波動，但走勢仍震盪向上。新興市場則分別受美中地緣政治風險增溫、中國監管政策等雜音所干擾；聯準會釋出有關貨幣政策調整等訊息，也讓市場時不時就出現波動。

在市場走向上，安聯投信分析，由於縮表、通膨等雜音最大對市場造成的干擾影響應該已經過去，因此預期經濟與盈餘復甦、充裕流動性繼續支撐股市；市場對於聯準會減少購債、加息已有預期，即便正式宣布，市場衝擊應不致太大，反而提供買進機會；第二季因去年基期較低，通膨風險較大，近期已有觸頂回降的跡象。

展望後市，安聯投信表示，考量各國季報預期良好，經濟持續復甦，但聯準會可能開始討論縮表，成長股長期趨勢看好，循環股具業績轉機題材，兩者具輪動機會；預估股市表現將回歸盈餘成長，未來盈餘增速將逐步回到長期趨勢，受惠於經濟重啟的循環類股，還有具長期趨勢等主題式產業、受惠終端市場回溫的成長股等，都可布局。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶表示，總體經濟利多因子包括經濟重啟、企業資本支出上升、遞延需求、超額儲蓄、財政政策利多等，顯示企業獲利展望仍有向上調整空間，對風險性資產有正面支撐作用，但仍須留意地緣政治、利率政策走向等對市場的影響。後續重點觀察為財政政策進度、服務業復甦狀況、就業數據、疫情發展等。

在台股方面，安聯投信台股團隊表示，在非經濟面因素干擾程度加重、投資信心降溫等情勢下，台股持續向下測試底部支撐，這些雜音包括：美中地緣政治風險增溫、中國監管政策等雜音，短線上確實影響區域的部分資金走向，進而壓抑投資信心。但也因為短線上累積較大跌幅、具跌深反彈機會。

就留意布局方向來看，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，現階段具有能見度和成長性的三大族群，包括：車用電子相關、速度規格提升，以及晶圓代工擴產等。儘管部分族群短線漲多出現回檔，不過就中長線趨勢上並沒有出現太多變化，具有 3-5 年長期的結構性成長機會，選股不選市仍是較佳應對之道。

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